Officiel : La F2 met le cap sur l’Amérique après les annulations au Moyen-Orient

Le championnat de Formule 2 s’apprête à franchir un cap historique en 2026, à la suite des annulations des Grands Prix au Moyen-Orient. Pour la première fois, l’antichambre de la Formule 1 disputera des courses en Amérique du Nord, avec l’ajout de manches à Miami et Montréal au calendrier.

Cette évolution intervient dans un contexte particulier, après l’annulation des manches prévues à Sakhir et Djeddah en avril, contraignant les organisateurs à repenser le début de saison.

La F2 se rendra ainsi à Miami du 1er au 3 mai pour la deuxième manche de la saison, avant d’enchaîner avec Montréal du 22 au 24 mai pour le troisième rendez-vous. Le championnat retrouvera ensuite son cadre habituel en Europe, avec une reprise à Monaco du 4 au 7 juin.

Ces deux nouvelles étapes permettront de maintenir un rythme de compétition cohérent malgré les perturbations initiales.

Le président de la Formule 1, Stefano Domenicali, a salué la réactivité des équipes en charge du calendrier :

"Même s’il n’a pas été possible d’organiser les deux courses à Bahreïn et en Arabie saoudite ce mois-ci, et nous avons hâte de retrouver nos fans passionnés là-bas dès que possible, c’est une excellente nouvelle pour nos fans, les pilotes et les équipes que la Formule 2 puisse courir à Miami et Montréal."

"Bruno et toute la famille F2 ont fait un excellent travail, en étroite collaboration avec nous, la FIA et les promoteurs de Miami et Montréal, afin de limiter l’interruption du championnat. Je tiens à les remercier pour avoir rendu cela possible. Ce sera fantastique de reprendre la compétition dans quelques semaines et d’avoir la F2 aux côtés de la Formule 1 lors de notre retour aux États-Unis pour la première fois cette saison."

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, voit dans cette décision une opportunité majeure pour le développement du championnat.

"Suite aux ajustements nécessaires du calendrier en début de saison, l’ajout de ces nouvelles manches garantit que le championnat FIA de Formule 2 reste solide et équilibré, capable de répondre aux attentes de nos équipes, pilotes et fans."

"Amener le championnat en Amérique du Nord via Miami et Montréal pour la première fois constitue une étape importante dans sa croissance mondiale, renforçant la filière vers la Formule 1 et permettant de toucher de nouveaux publics. Je remercie tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour rendre ces manches possibles."

"Nos pensées restent tournées vers toutes les personnes affectées par les événements en cours au Moyen-Orient, et nous espérons un retour rapide à la stabilité. Nous avons hâte de revenir très prochainement à Bahreïn et en Arabie saoudite."

De son côté, le directeur général de la F2, Bruno Michel, a souligné le défi logistique que représente une telle adaptation en un temps réduit.

"Nous aimons toujours courir à Sakhir et Djeddah, et nous leur souhaitons le meilleur en espérant y revenir dès que les परिस्थितances le permettront. Nous allons maintenant à Miami et Montréal pour les deuxième et troisième manches de la saison 2026."

"Je tiens à remercier Stefano Domenicali et la Formule 1 pour leur soutien, ainsi que la FIA, les promoteurs des Grands Prix de Miami et du Canada, et bien sûr mon équipe, qui a travaillé dur pour mettre en place ces deux nouvelles manches en si peu de temps. Ce n’était pas facile."

"Amener la F2 en Amérique du Nord pour la première fois est vraiment fantastique. C’est quelque chose que nous souhaitions faire depuis longtemps, et cela nous permet de reprendre la compétition le plus rapidement possible. Ce sera un nouveau défi pour nos équipes et nos pilotes, qui ont accueilli cette nouvelle avec enthousiasme. Je suis certain que la qualité des courses offrira beaucoup de spectacle aux fans présents sur place."