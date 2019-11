Le Rallye d’Australie est annulé, Hyundai sacrée championne WRC

Le Kennards Hire Rally Australia (14-17 novembre) est annulé en raison des feux de brousse ayant dévasté une grande partie de la Nouvelle-Galles du Sud, tout près de la base du rallye à Coffs Harbour. Cette décision permet donc à Hyundai d’obtenir son 1er titre de champion du monde WRC constructeurs.

Les organisateurs ont annoncé l’annulation après avoir consulté l’État de Nouvelle-Galles du Sud, la FIA, les services d’urgence et la communauté locale.

La Nouvelle-Galles du Sud connaît des incendies d’une telle ampleur que l’état d’urgence a été déclaré en plus d’une interdiction totale de faire du feu. La situation dans certaines régions est considérée « catastrophique ».

Président du Rallye d’Australie, Andrew Papadopoulos a déclaré que l’annulation était la seule option possible compte tenu de la nécessité d’assurer la responsabilité de plus de mille personnes impliquées en tant qu’officiels et concurrents, parmi d’autres rôles.

« Il n’est pas judicieux d’organiser le rallye compte tenu de l’intérêt supérieur représenté par la sécurité de toutes les personnes impliquées dans l’épreuve et, bien entendu, de toute la communauté plus largement », a-t-il déclaré. « Nos pensées vont à la population de Nouvelle-Galles du Sud, et notamment aux personnes ayant perdu des êtres chers, leurs travails et leurs foyers suite aux incendies dans le nord de l’État. Nous remercions toute la communauté du rallye pour son soutien et sa compréhension. »

Les organisateurs avaient préparé un itinéraire de secours totalisant environ 90 kilomètres chronométrés à travers plusieurs passages sur quatre spéciales, dont la super-spéciale Destination NSW sur la jetée de Coffs Harbour et celle sur le circuit de Raleigh, toujours appréciée des fans.

Prévue lundi soir au Musée national de la marine de Sydney, la prestigieuse nuit de gala a également été annulée.