F2, Melbourne, Course sprint : Duerksen remporte la première de 2026

C’est la reprise aussi pour la Formule 2 ce week-end, et vendredi Beganovic - qui entame sa deuxième saison complète dans la catégorie - a signé la pole position, devant Stenshorne et Dunne. Mais ce samedi a lieu la course sprint, avec le top 10 inversé des qualifications : c’est donc Inthraphuvasak qui s’élance le premier devant Duerksen et Goethe. Si le Thaïlandais conserve la tête au premier virage, Duerksen perd en revanche sa position au profit de Goethe. Mais le Paraguayen récupère la deuxième place par l’extérieur au virage 9. Maini s’infiltre par l’intérieur au virage 11 et Goethe part en tête à queue.

Duerksen est plus rapide et double Inthraphuvasak au deuxième tour, toujours au virage 9, pour s’emparer de la tête de la course. Encore une fois au virage 9, Herta et Montoya sont côte à côte, et le pilote PREMA sort large. Leon double Maini et passe en troisième position. Le pilote indien est maintenant sous la pression de Camara. Mais le Brésilien se fait surprendre par un très rapide Stenshorne, qui le double au virage 4. Camara récupère sa place par l’intérieur au virage 9.

Tsolov et Herta se touchent au virage 4 et le pilote Campos est parti en tête à queue. Dernier des qualifications suite à un problème sur sa monoplace, Mini est très rapide : il double Maini et se retrouve huitième à 14 tours de l’arrivée. Nous sommes au neuvième tour et Camara et Stenshorne se battent toujours pour la quatrième place, mais le pilote norvégien écope de cinq secondes de pénalité pour avoir forcé Tsolov hors de la piste.

Mini continue sa remontée et dépasse Miyata, puis Dunne : le voilà sixième. Alors que Duerksen compyte presque deux secondes d’avance en tête sur Inthraphuvasak, Mari Boya se plante dans les graviers au virage 7 et la voiture de sécurité entre en action. Quant à Tsolov, il a son aileron avant endommagé et sort faire une excursion dans les graviers.

Plusieurs pilotes profitent de cette interruption de course pour chausser de nouveaux pneus super tendres, dont Herta et Villagomez. Le re-start se passe bien pour Duerksen, mais moins pour Inthraphuvasak qui sort un peu trop large au dernier virage. Pour l’instant il reste devant Leon, mais le Mexicain finira par le doubler au virage 11.

Pendant ce temps, parmi les pilotes en super tendres, Villagomez a doublé Herta. On s’approche du drapeau à damiers, Camara lutte avec ses pneus et chute au classement, passant de la quatrième à la onzième place en un seul secteur. Cela profite à Stenshorne et Dunne, qui se placent derrière Inthraphuvasak et le dépassent dans le dernier tour. Mini est quant à lui sorti trop large au virage 10 et a perdu une position au profit de Miyata.

Devant, Duerksen s’impose devant Leon et Dunne, qui hérite de la troisième place suite à la pénalité de Stenshorne (relégué à la dixième place). Inthraphuvasak se classe quatrième devant Miyata et Mini. Les derniers points du jour reviennent à Van Hoepen et Bilinski.