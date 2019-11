Alonso signe son premier podium en rallye-raid

Après avoir annoncé sa participation au Dakar 2020 en Arabie Saoudite, Fernando Alonso poursuit sa préparation avec Toyota et le Hilux, le pick-up dans lequel il disputera la mythique épreuve de rallye-raid.

Son dernier entraînement en date s’est fait en conditions réelles, avec une participation au rallye Al Ula-Neom, en Arabie Saoudite. De quoi parfaire sa préparation et signer un résultat qui le mettra en confiance, puisque lui et son navigateur Marc Coma ont amené leur Toyota en troisième place finale d’un rallye gagné par Yazeed Al Rajhi.

"La dernière étape était difficile, pleine de pierres et avec une navigation compliquée" a déclaré Alonso. "Mais nous n’avons pas eu de problèmes, nous avons fini troisième de l’étape et au classement général, ce qui est un bon résultat. C’est notre premier podium en rallye-raid et je suis très heureux. Ça a été quatre bonnes journées en Arabie Saoudite."

Il estime qu’il n’aurait pas pu mieux se préparer au Dakar qu’en participant à une telle épreuve : "C’étaient quatre bonnes journées de préparation pour le Dakar en découvrant un nouveau terrain et de nouvelles choses ici."

"Finir troisième des deux dernières étapes et être troisième du classement général me permet de signer mon premier podium en carrière en rallye. C’est bien que ça arrive maintenant car ça nous donne de la confiance pour le Dakar."