F2, Monza, Course Sprint : Fornaroli gagne encore !

Suite aux qualifications d’hier, c’est Beganovic qui est en pole pour cette grille inversée, devant Meguetounif et Fornaroli. Le poleman prend un bon départ mais le Français derrière lui perd sa deuxième position au virage 4 au profit de Fornaroli. Un peu plus loin, Maini et Dunne sont côte à côte dans Curva Grande et Maini perd le contrôle de sa monoplace et doit abandonner. La voiture de sécurité entre en piste.

Au re-start, Fornaroli essaie de prendre l’avantage sur Beganovic mais va tout droit au premier virage et doit rendre la place au Suédois. Meguetounif perd une position supplémentaire, dépassé par Lindblad. Au tour suivant, Stanek sort trop large au premier virage et Dunne en profite pour le doubler. Devant, Fornaroli utilise le DRS pour prendre la tête de la course au premier virage, en bloquant ses roues au passage. Le tour suivant, c’est Lindblad qui fait la même action, sur Beganovic et qui part à la chasse de Fornaroli.

Tandis que Meguetounif continue de perdre des positions, le Français est touché par Dunne et doit abandonner. Quant à Beganovic, il perd du terrain sur Lindblad et commence à être sous la pression de Goethe : le pilote MP prend brièvement la troisième place, mais il part en tête à queue au premier virage. C’est à présent Dürksen qui se trouve dans les échappements de Beganovic.

Le régime de voiture de sécurité virtuelle est brièvement mis en place, ce qui va coûter la troisième place à Beganovic, car le pilote Suédois ne respecte pas la règlementation et écope de cinq secondes de pénalité. Juste derrière, Verschoor double Stanek à la chicane du virage 4. A l’avant-dernier tour, Lindblad sort un peu trop large à Ascari et perd le DRS.

C’est donc le leader du championnat Fornaroli qui s’impose : sa constance lui permet d’accroitre encore son avance. Lindblad franchit la ligne en deuxième position tandis que Dürksen hérite de la troisième place. Verschoor prend la quatrième place devant Stanek alors que Beganovic est finalement classé sixième après sa pénalité. Les derniers points reviennent à Mini et Browning.