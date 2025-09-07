F2, Monza, Course principale : Browning remporte une course mouvementée

Auteur du meilleur temps de la séance de qualifications vendredi, Browning s’élance en pole ce dimanche, devant Maini et Stanek. Si Browning réussit son départ, ce n’est pas le cas de Maini à ses côtés, qui perd quatre places, tandis que Goethe a l’inverse a réussi un bon envol, passant à la deuxième place. Maini se retrouve ensuite côte à côte avec Lindblad au premier virage, mais le pilote indien termine hors piste et repart au fond du peloton. Lindblad est ensuite sous la pression de Martins, le Français se fait peu après toucher à l’arrière par Fornaroli, mais tous deux peuvent continuer.

Au quatrième tour, Goethe a signé le meilleur tour en course et dépasse Browning pour s’emparer de la tête de la course. A l’ouverture de la fenêtre des arrêts aux stands, Goethe s’arrête en premier pour passer en pneus tendres. Stanek est à présent dans les échappements de Browning, qui a retrouvé la tête la course. Mais la voiture de sécurité va devoir intervenir : Lindblad a foncé dans l’arrière de la monoplace de Dunne et le pilote Rodin doit abandonner dans les barrières. Quant à Lindblad, il a un aileron avant endommagé et dix secondes de pénalité.

Le re-start est très chaotique : c’est d’abord Shields qui se sort tout seul avant la Parabolique, puis Lindblad bloque les roues au premier virage et fonce dans Stanek qui prenait tranquillement le virage... Les deux pilotes abandonnent et la voiture de sécurité revient en piste. Dans un incident séparé, Martins a également dû abandonner, touché par Mini.

La voiture de sécurité retourne aux stands et Dürksen est prompt à réagir : il dépasse Browning et prend la première place. Mais revoilà une nouvelle vois la voiture de sécurité ! Meguetounif est sorti trop large au premier virage et s’est retrouvé dans les barrières. Au re-start, Dürksen conserve la tête de la course. Le leader du championnat, Fornaroli, est lui aussi sorti de la piste au premier virage, ce qui a permis à Crawford de le passer.

Mais très vite Browning fait usage de son DRS pour reprendre le commandement de la course au premier virage, tout comme Fornaroli reprend sa cinquième place. Devant l’Italien, Marti tente de dépasser Villagomez mais sort lui aussi trop large au premier virage et rend la position. Crawford est quant à lui en difficultés et se fait passer par de nombreux concurrents.

Alors qu’on s’approche du drapeau à damier, Browning a réussi à mettre Dürksen hors de la zone DRS, mais le pilote AIX est lui sous pression de Villagomez et Marti. Le Mexicain et l’Espagnol sont côte à côte au premier virage, il y a un léger contact, et c’est Marti qui ressort vainqueur de cette lutte. Le pilote Campos a de nouveau un léger contact avec Dürksen au premier virage quelques instants plus tard.

Devant, c’est Luke Browning qui s’impose ! Dürksen et Marti l’accompagnent sur le podium, tandis que Villagomez termine quatrième, de peu devant Fornaroli et Beganovic. Un peu plus loin, on retrouve Mini en septième position, puis Verschoor et Montoya. Le dernier point du jour revient à Bennett.