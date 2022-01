Iwasa promu par Red Bull en F2, Vips et Lawson prolongent

Red Bull a annoncé sa promotion 2022 en formules de promotion, et l’on retrouvera cinq pilotes de sa filière junior en Formule 2 cette année. Outre Dennis Hauger et Jehan Daruvala chez Prema, trois autres noms viennent garnir les rangs du championnat.

Après des essais officiels concluants fin décembre sur le circuit d’Abou Dhabi, Ayumu Iwasa, pilote Red Bull Junior et Honda Formula Dream Project, a rejoint DAMS pour le championnat FIA de Formule 2.

Le pilote japonais âgé de 20 ans a commencé sa carrière en monoplace en 2019 au Japon, avant de dominer la saison suivante le championnat de France de F4. Début 2021 Iwasa s’est engagé dans le championnat d’Asie de Formule 3, Roy Nissany était déjà son équipier et il a remporté la « Rookie Cup ».

Il a ensuite intégré le championnat FIA de Formule 3, effectuant une première campagne très prometteuse avec une victoire sur le Hungaroring.

Après Carlos Sainz et Pierre Gasly, Iwasa est le troisième pilote Red Bull Junior à rejoindre DAMS. Carlos a remporté le championnat de Formule Renault 3.5 en 2014 - avant d’accéder à la F1 - et Pierre Gasly a effectué sa première saison de GP2 Series avec l’écurie mancelle. Avec Alexander Albon et Nicholas Latifi, quatre anciens pilotes DAMS seront donc engagés dans le championnat du monde de Formule 1 en 2022.

"Je suis très content de débuter en F2 avec DAMS" a déclaré le Japonais. "Nous avons bien travaillé ensemble lors des essais officiels de décembre et j’ai beaucoup appris sur la voiture et l’écurie."

"Nous avons collecté un certain nombre de données qui nous permettront de préparer les essais de pré-saison. Je vais découvrir plusieurs circuits en 2022 et ce ne sera pas forcément facile, mais je ferai mon maximum pour progresser tout au long de la saison."

"Lorsque je roulais en championnat de France de F4, j’habitais au Mans et c’est donc un plaisir de m’engager avec une équipe mancelle. Je suis impatient d’être de retour en piste avec DAMS pour les essais officiels sur le circuit de Bahreïn."

Red Bull a également confirmé que Juri Vips disputerait une nouvelle saison chez Hitech GP. Son ancien équipier, Liam Lawson, change quant à lui de structure et remplace Jehan Daruvala chez Carlin.

Red Bull aura donc une place prépondérante en F2 avec cinq pilotes, mais surtout quatre équipes partenaires. La filière Red Bull a aussi annoncé avoir engagé le jeune Français Isack Hadjar. Il disputera une saison complète en F3 avec Hitech GP.