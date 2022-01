Promu en F2 par Prema, Hauger fera équipe avec Daruvala

Comme attendu après son titre en F3, Dennis Hauger a reçu une promotion par l’équipe Prema et rejoint l’équipe pour disputer la saison 2022 de F2. Le Norvégien avait disputé une saison 2020 difficile avant de survoler l’exercice 2021. L’équipe avec laquelle il a été champion l’a ainsi promu, comme Oscar Piastri, un an avant lui.

"Je suis ravi de continuer avec Prema en 2022" a déclaré Hauger. "Nous avons passé une bonne année en 2021 avec un travail d’équipe incroyable, et j’ai vraiment apprécié. Je suis extrêmement heureux qu’ils continuent à croire en moi, et je suis impatient de poursuivre le dur travail que nous avons accompli ensemble cette saison également."

A ses côtés, Hauger aura un autre pilote soutenu par Red Bull, Jehan Daruvala, qui disputera sa troisième saison dans le championnat. Les deux Prema abandonneront donc certainement leur livrée rouge et blanche pour les couleurs Red Bull.

"Je suis vraiment heureux d’être de retour chez Prema et de continuer à faire partie de l’équipe Red Bull Junior pour le championnat F2 2022" a déclaré Daruvala. "Nous avons travaillé ensemble dans le passé et partageons une relation fantastique. PREMA est une équipe championne et je suis impatient de commencer."