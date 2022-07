F2, Silverstone, Course Principale : Première victoire pour Sargeant

Par Camille Komaël 3 juillet 2022 - 12:04





Le soleil est revenu sur le circuit britannique ce matin et contrairement à hier la piste est sèche pour cette course avec un arrêt aux stands obligatoire. Deux rookies sont en première ligne avec Logan Sargeant en pole devant Vesti. Le Danois de chez ART manque son envol, au contraire de son coéquipier Théo Pourchaire qui se place en deuxième position derrière Sargeant. A la fin du premier tour, Nissany revient en piste en coupant la trajectoire d’Hauger, qui se décale pour l’éviter, mais Nissany le pousse dans l’herbe et touche la PREMA : Hauger est passager de sa monoplace qui a la roue avant droite endommagée, décolle sur un vibreur et atterrit sur la DAMS de Nissany. Tout va bien pour les deux pilotes mais la voiture de sécurité entre bien sûr en piste pour dégager les deux voitures.

La course est relancée à l’entame du sixième tour, sans changement majeur. Vesti et Fittipaldi notamment sont les premiers à s’arrêter passer en pneus durs au début du dixième tour. Au tour suivant, l’arrêt d’Iwasa se passe mal et le Japonais perd un temps précieux. Sargeant et Pourchaire s’arrêtent quant à eux à la fin du onzième tour. Drugovich stoppe au tour d’après et ressort juste derrière Vesti. Chez ART on s’inquiète : l’équipe est sous investigation pour un problème lors des arrêts aux stands de ses deux pilotes. Cela sera examiné après la course.

A mi-course, c’est Vips qui est en tête devant Daruvala et Doohan, tous sur une stratégie alternative en pneus durs. Vips s’arrête à la fin du 22è tour pour passer en pneus tendres, au contraire de Daruvala et Doohan qui continuent. L’Estonien ressort où il était avant les arrêts aux stands, à savoir derrière son coéquipier Armstrong. Daruvala , Sato et Williams passent à leur tour en pneus tendres et il ne reste plus que Doohan et Hughes en piste qui n’ont pas encore changé de pneus. C’est chose faite à la fin du 24è tour, mais l’arrêt de Doohan ne se passe pas bien à cause d’un problème à la roue arrière droite.

On retrouve du coup Logan Sargeant en tête, moins d’une seconde devant Théo Pourchaire. Lawson est troisième, poursuivi par Vesti. Drugovich et Vips reviennent ensuite sur le Danois, et Drugovich parvient à dépasser Vesti pour le gain de la quatrième place.

Devant, Logan Sargeant a su gérer et s’impose pour la première fois en Formule 2, devant Pourchaire et Lawson. Drugovich termine donc quatrième devant Vesti et Vips. Daruvala se classe sixième, il devance Armstrong, Doohan et Hughes.