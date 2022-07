F2, Silverstone, Course Sprint : Doohan s’impose sur piste mouillée

Par Camille Komaël 2 juillet 2022 - 18:47





Le ciel est couvert pour le départ de cette course sprint, il ne pleut plus mais la piste est encore bien mouillée. Qualifié dixième hier, c’est Jehan Daruvala qui s’élance en pole de cette grille inversée, devant Enzo Fittipaldi. Le tour de formation se fait sous voiture de sécurité, puis un deuxième tour a également lieu dans ces conditions, et à la fin de celui-ci, le départ est lancée, et non arrêté. Le classement n’évolue pas devant, tandis que dans le milieu de peloton Hughes double Hauger. Le Norvégien récupère sa place quelques tours plus tard.

Après des premiers tours plutôt calmes, cela s’agite à partir du cinquième tour : c’est d’abord Doohan qui dépasse Vips, puis Fittipaldi s’empare de la tête de la course, avant que Doohan ne double également Daruvala. Iwasa passe Vips alors que derrière lui ça bataille entre Lawson, Pourchaire, Vesti et Drugovich. Au septième tour, Doohan prend le commandement alors que Lawson et Pourchaire se touchent : l’aileron avant du Néo-Zélandais est endommagé. Le pilote Carlin rentre aux stands changer d’aileron avant et change également de pneus pluie.

Iwasa prend la deuxième place à Fittipaldi alors que dans le même temps Pourchaire double Vips. L’Estonien écope d’ailleurs de cinq secondes de pénalité pour avoir excédé les limites de la piste à de trop nombreuses reprises. Après avoir dépassé Daruvala, Pourchaire fond sur Fittipaldi, mais ne parvient pour l’instant pas à vraiment attaquer le Brésilien. Le leader du championnat, Felipe Drugovich, double Vips qui dégringole au classement et se fait ensuite doubler par Sargeant, ce qui le met hors des points.

L’écart entre Doohan et Iwasa est stable, autour de 4 secondes. L’Australien contrôle bien sa course puisqu’il signe une nouvelle fois le meilleur tour à quelques tours du drapeau à damiers, mais Iwasa n’a pas dit son dernier mot et s’empare de ce meilleur tour en course. Felipe Drugovich continue sa petite remontée : après avoir dépassé Vesti, il double Daruvala.

Iwasa enfonce le clou pour le meilleur tour en course, et engage une lutte à distance avec Doohan pour ce point supplémentaire : Doohan cherche à le reprendre mais le Japonais est décidément bien plus rapide en cette fin de course et il améliore encore une fois... et de nouveau une dernière fois dans le dernier tour ! Le Japonais a bien mérité son point.

Jack Doohan s’impose pour la première fois en F2, devant Iwasa qui termine finalement à moins d’une seconde de l’Australien, et Enzo Fittipaldi, qui aura bien résisté à Théo Pourchaire, quatrième. Drugovich se classe cinquième devant Vesti et Sargeant. Parti en pole, Daruvala prend le dernier point.