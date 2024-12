F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor

Par Camille Komaël 30 novembre 2024 - 18:03





Vendredi lors de la séance de qualifications, Paul Aron a écrasé la concurrence en décrochant la pole position plus de trois dixièmes devant Bortoleto et Victor Martins, et reléguant le quatrième, le rookie Dino Beganovich, à quasiment sept dixièmes. Mais ce samedi a lieu la course sprint, et on retrouve donc en pole le dixième de ces qualifications, à savoir Bearman, devant Hadjar.

Le Britannique prend un bon envol et conserve la tête de la course mais Hadjar se montre pressant derrière lui et le double au deuxième tour. Derrière eux, Martins lutte pour essayer de conserver sa troisième position, notamment face à Crawford, le premier pilote du train de six monoplaces derrière la ART du Français. Au cinquième tour, le moteur de la MP de Goethe explose en fumée, c’est évidemment l’abandon pour le pilote allemand et la voiture de sécurité virtuelle est mise en place.

Lorsque le drapeau vert est de nouveau agité, Crawford reprend ses attaques sur Martins mais le Français résiste vaillamment. La lutte est âpre, et Crawford s’en plaint à la radio alors qu’il vient de sortir large. Devant eux, Hadjar commence à perdre du temps face à Bearman, qui refait petit à petit son retard. En effet, l’écart passe de plus de 3 secondes à moins de deux secondes en seulement quelques tours.

On entre dans les dix derniers tours et Bearman est désormais presque dans la zone DRS de la Campos d’Hadjar. Mais le dernier secteur d’Hadjar est souvent bon et lui permet de retarder l’échéance. A l’entame du 17è tour, Crawford trouver enfin l’ouverture sur Martins et prend la troisième place s’échappant immédiatement très loin devant le Français qui continue de bouchonner ses concurrents derrière. Mais les pneus de Martins semblent avoir rendu l’âme et le pilote ART s’incline face à Verschoor, puis Aron et Bortoleto.

En tête, Hadjar tient bon et malgré le DRS Bearman ne parvient pas encore à placer une attaque. Pendant que Verschoor enchaine les meilleurs temps au tour, Aron essaie de résister à Bortoleto. A trois tours du drapeau à damiers, Bearman attaque une première fois Hadjar... et ça passe de suite ! Tentant de rester dans l’aspiration, le Français part ensuite en tête à queue, laissant Crawford et Verschoor lui passer devant.

Dans le peloton, Maini et Antonelli sont en bagarre mais Antonelli tombe sur un Martins au ralenti et l’Italien et l’Indien s’accrochent, déclenchant une voiture de sécurité pour conclure cette course. La course se termine ainsi et c’est donc Bearman qui gagne devant Crawford et Verschoor. Hadjar finit quatrième mais perd de très précieux petits points qui auraient pu lui permettre de passer Bortoleto au championnat. Aron finit cinquième devant Bortoleto, Miyata et Maloney.