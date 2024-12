Alpine dévoile ses pilotes pour la saison 2025 du FIA WEC

Par Franck Drui 28 novembre 2024 - 14:20





Quatrième du Championnat Constructeurs pour les débuts de son Hypercar A424, Alpine Endurance Team a déjà commencé à préparer minutieusement sa deuxième campagne en Championnat du Monde FIA d’Endurance. Forte de ses enseignements et sa progression sur les huit étapes du calendrier 2024, la marque au A fléché dévoile aujourd’hui les pilotes qui défendront ses couleurs en 2025.

Charles Milesi

Alpine Endurance Team renouvelle sa confiance en Charles Milesi, qui a réaffirmé son statut parmi les plus grands espoirs du plateau avec trois présences en Hyperpole, le meilleur résultat de l’équipe en qualifications et le premier meilleur tour en course de l’histoire de l’A424. Âgé de vingt-trois ans, le Français aura à cœur de confirmer son passage prometteur dans la catégorie reine pour franchir un nouveau palier avec Alpine. Travailleur sans relâche, Charles sera à n’en pas douter l’un des moteurs des Bleus pour briller au sein du pinacle de l’Endurance.

« Je suis très heureux de poursuivre l’aventure avec Alpine. Nous espérons tous que cette nouvelle campagne s’inscrira dans la continuité des belles choses que nous avons vu sur la seconde moitié de notre saison en 2024. L’objectif sera d’améliorer tout ce que nous pouvons sur la voiture pour en extraire toujours plus de performances dans tous les compartiments et continuer à travailler sans relâche sur la fiabilité afin d’être aux avant-postes de manière plus régulière. »

Paul-Loup Chatin

Présent pour les débuts en mondial d’Alpine, Paul-Loup Chatin a retrouvé les Bleus pour le retour de la marque au A fléché dans la catégorie reine en 2024. Déjà titré en ELMS et IMSA, le Français âgé de trente-trois ans s’est vite adapté à l’Hypercar avec son coup de volant sûr et incisif permettant de sceller la quatrième place du championnat constructeurs dans une confrontation directe lors de la finale de Bahreïn. Fort de son apprentissage avec l’A424, Paul-Loup et ses équipiers s’appuieront sur cette expérience pour faire progresser l’équipe.

« Je tiens à remercier Alpine pour la confiance renouvelée en 2025. J’ai déjà hâte d’être à la première course du calendrier afin de voir où nous nous situons grâce à toute l’expérience emmagasinée en 2024. Nous avons connu une année riche en apprentissages, où nous avons su perfectionner et améliorer notre voiture tout au long de l’année. Nous espérons tous que nos efforts porteront leurs fruits et le Qatar en sera le premier juge de paix. »

Ferdinand Habsburg

Recruté l’an passé, Ferdinand Habsburg a confirmé l’étendue de son talent avec des performances solides tout au long de la saison 2024. Doté d’un sens du collectif hors pair, l’Autrichien âgé de vingt-sept ans s’apprête à disputer sa deuxième campagne avec les Bleus, la première ayant été incomplète après avoir manqué deux courses en raison d’une blessure. Vainqueur de classe aux 24 Heures du Mans 2021 avec Charles Milesi, Ferdinand reviendra plus fort et se mettra à nouveau au service du projet Alpine pour continuer de faire progresser l’équipe.

« Je suis enthousiaste de retrouver pour la seconde année consécutive une marque aussi emblématique qu’Alpine alors qu’elle poursuit son retour au sommet de l’Endurance, là où elle a toute sa place dans le monde du sport automobile. Notre première campagne a permis d’établir des relations et une confiance entre les pilotes, les mécaniciens et les ingénieurs. Je crois que si nous continuons de renforcer ces liens, nous deviendrons une force sur laquelle il faudra de plus en plus compter. La voiture est intrinsèquement solide, et nous devons veiller à ce que l’équipe soit toujours plus soudée en travaillant ensemble, en famille, comme nous l’avons fait en 2024. Si nous maintenons cette dynamique, je suis convaincu que nous pourrons accomplir encore plus de choses à l’avenir. »

Jules Gounon

Pilote de réserve Alpine Endurance Team en 2024, Jules Gounon a disputé ses quatre premières courses en FIA WEC avec l’A424 pour suppléer Ferdinand Habsburg, Paul-Loup Chatin et Nicolas Lapierre. Véritable référence du GT, où il s’est notamment imposé sur les circuits emblématiques de Spa, Daytona et Bathurst, le natif d’Aubenas a fait ses premiers pas en Hypercar avec sérieux. Fort de ces expériences, celui qui célèbrera bientôt son trentième anniversaire est promu pour poursuivre son évolution en prototype avec Alpine en 2025.

« J’aborde cette saison avec un état d’esprit très positif. Il s’agira de ma première campagne complète en Championnat du Monde FIA d’Endurance avec Alpine Endurance Team puisque j’étais pilote de réserve en 2024. J’ai pu disputer quatre courses, mais je suis vraiment content de pouvoir devenir titulaire grâce à la confiance qu’Alpine m’accorde. C’est une équipe soudée, la collaboration est étroite entre chacun d’entre nous et l’entente est excellente entre tous les pilotes, ce qui permet à toute l’écurie de bien travailler et d’avancer ensemble. »

Frédéric Makowiecki

Connu et reconnu dans le monde de l’Endurance, « Mako » rejoint Alpine pour la saison 2025. Doté d’une riche expérience forgée auprès de prestigieuses écuries, le Français a brillé en GT ainsi qu’en Hypercar ces deux dernières années. Auteur de quatre podiums l’an passé, ce pilote et développeur hors pair apportera son savoir-faire, sa maîtrise technique et son intelligence de course à l’équipe de la marque au A fléché. Sa présence sera un atout clé pour tenter de franchir un cap lors de la seconde campagne de l’A424.

« J’éprouve beaucoup de fierté en tant que pilote français. C’est quelque chose de spécial de pouvoir représenter un constructeur français engagé en Championnat du Monde FIA d’Endurance avec la possibilité de viser la victoire générale aux 24 Heures du Mans, d’autant plus qu’Alpine possède une histoire extrêmement riche en sport automobile. Le discours et l’évolution de l’équipe m’ont vraiment plu. Alpine a su progresser et briller dès sa première saison face à une concurrence relevée. J’arrive avec beaucoup d’humilité, mais j’espère apporter beaucoup à l’écurie. Faire tout mieux que tout le monde sera crucial pour franchir les dernières marches, et j’ai déjà hâte d’être au Qatar ! »

Mick Schumacher

Nouveau venu en Endurance, Mick Schumacher s’est imposé comme l’un des atouts d’Alpine Endurance Team lors de la campagne d’apprentissage de l’A424. Rodé aux exigences du très haut niveau, l’Allemand de vingt-cinq ans s’est aussi illustré en piste en faisant preuve d’une adaptation rapide aux prototypes et en allant chercher le podium avec ses équipiers aux 6 Heures de Fuji. Désormais au fait des subtilités de son nouveau terrain de jeu, Mick est fin prêt à défier les plus grands noms de la discipline au côté d’Alpine en 2025.

« Je suis ravi de continuer à faire partie de l’aventure Alpine en Endurance. Nous avons vécu une première année excellente ensemble et je suis déterminé à faire en sorte que les performances du programme soient encore meilleures en cette deuxième saison. Nous avons défini des points sur lesquels nous voulons pousser, donc j’ai vraiment hâte d’entamer ma seconde campagne en Endurance. »

Bruno Famin, Directeur Alpine Motorsports

« C’est avec un immense plaisir que nous dévoilons les pilotes qui défendront les couleurs d’Alpine l’an prochain en Championnat du Monde FIA d’Endurance. Nous avons sélectionné des talents non seulement rapides, mais aussi dotés d’une capacité d’analyse et d’un état d’esprit exemplaires. Nous connaissons bien Charles Milesi, Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg et Mick Schumacher, dont l’adhésion au projet est totale. Notre réserviste Jules Gounon franchira la dernière marche en devenant titulaire après avoir pu s’y préparer au fil de l’année écoulée. Quant à Frédéric Makowiecki, son expérience, ses retours et son intelligence de course seront autant d’atouts pour consolider nos progrès. Chacun apporte un potentiel unique au service d’une seule ambition : faire progresser au maximum l’équipe et l’A424. Nous avons bâti un groupe fort et soudé pour construire sur les bases de notre première campagne et l’engagement de nos pilotes, couplé à leur talent, nous permettra de relever les défis qui nous attendent en cette saison 2025. »

Nicolas Lapierre, Directeur Sportif Alpine Endurance Team

« En reconduisant cinq pilotes, nous faisons le choix de la stabilité pour travailler dans la continuité de notre campagne d’apprentissage. Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau compter sur Charles, Ferdinand, Jules, Mick et Paul-Loup. Nous accueillons aussi Frédéric Makowiecki, un fin connaisseur de l’Endurance, doté d’un bagage technique extrêmement solide. Son profil et ses apports correspondent exactement à ce qu’il nous faut à ce stade du projet. Nous sommes donc ravis de voir un tel atout rejoindre nos rangs. »

Philippe Sinault, Team Principal Alpine Endurance Team

« Avec Bruno et Nicolas, il nous semblait crucial de pérenniser les éléments solides avec lesquels nous avons posé nos fondations. Charles, Ferdinand, Mick et Paul-Loup ont grandement contribué à la mise en place du projet en faisant preuve d’un véritable dévouement. Jules a poursuivi son intégration à travers son rôle de pilote réserviste et il a su répondre à nos attentes, donc nous avions à cœur de le promouvoir dans nos rangs. Enfin, l’arrivée de Frédéric Makowiecki est un vrai plus. Sa présence nous fera bénéficier de toute son expérience, mais également de sa légitimité sportive et technique. Son état d’esprit et son caractère correspondent à notre projet. C’est une personnalité qui donne envie de travailler avec lui et sa contribution nous aidera à progresser vers notre but commun. »