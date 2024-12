F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course

Par Camille Komaël 1er décembre 2024 - 16:54





La course démarre avec un léger retard suite à une réparation de barrières qui tarde un peu, et qui amené les officiels à annuler la course de F1 Academy. En pole position, Paul Aron ne prend pas un très bon départ et Bortoleto surgit depuis sa deuxième position pour s’emparer de la tête de la course. Derrière eux, le débutant Beganovich ne tremble pas et passe Martins. Gêné par une petite erreur de Bearman, Hadjar perd des positions et se retrouve en mauvaise posture dans sa lutte pour le titre en ce début de course.

Maini est très vite en difficulté et se fait passer par de nombreux concurrents, dont les PREMA de Bearman et Antonelli en premier lieu. En tête, l’écart entre Bortoleto et Aron joue au yoyo, restant aux alentours de la seconde, mais Aron s’arrête aux stands effectuer son arrêt obligatoire avant d’avoir pu tenter quoique ce soit. Il est imité par Beganovich et Martins, et le Français passe ainsi le Suédois. Antonelli et Verschoor passent également par la voie des stands mais s’accrochent, et Antonelli finit dans les graviers un peu plus loin, direction cassée.

La voiture de sécurité virtuelle est d’abord déployée, alors que Bortoleto a prévu de rentrer aux stands : le Brésilien change d’avis au dernier moment et revient en piste en coupant l’entrée des stands. Finalement, la voiture de sécurité intervient pour dégager la PREMA, et Bortoleto s’arrête finalement changer de pneus, mais il écope de cinq secondes de pénalité pour avoir coupé la ligne d’entrée des stands. Hadjar est le grand gagnant de ce fait de course, le Français de Campos se retrouvant à présent en piste juste derrière Bortoleto et Aron.

Quand la course reprend ses droits, on retrouve en tête les pilotes sur une stratégie alternative, mais très vite une nouvelle voiture de sécurité est déployée, après un accrochage entre Crawford et Villagomez au virage 6. Pendant ce temps, Verschoor écope de 10 secondes de pénalité pour l’accrochage avec Antonelli dans les stands. La voiture de sécurité rentre aux stands au 17è tour, alors que la mi-course est passée. Bearman loupe son dernier virage, ce qui permet à Dürksen de le passer avant la ligne de départ. Mais bien sûr cela est contraire aux règles et le pilote AIX doit rendre la position au Britannique, perdant aussi au passage des places face à Maini et Browning.

Bortoleto, Aron et Hadjar doivent se frayer un chemin parmi les pilotes qui n’ont pas encore effectué leur arrêt obligatoire, tandis que finalement la course n’ira pas au bout des 32 tours, mais sera limitée par le temps. Bearman et Dürksen s’arrêtent alors qu’il reste moins de 3 minutes de course, et on retrouve Bortoleto en tête devant Aron et Hadjar, mais rappelons que le Brésilien a cinq secondes de pénalité et il pousse donc fort pour creuser l’écart. Hadjar est quant à lui sous la pression de Goethe.

Au final, les efforts de Bortoleto ne suffiront pas et même s’il franchit la ligne en premier, la victoire revient à Paul Aron. Hadjar réussit à prendre la deuxième place pour 4 dixièmes face à Bortoleto, ce qui lui permet de revenir à 0.5 point seulement du Brésilien avant la dernier manche à Abu Dhabi. Notons que avec 25.5 points de retard, Aron conserve également une chance d’être titré. Bortoleto est classé troisième devant Goethe et Beganovich. Mansell termine sixième, devançant Cordeel et Benett. Les derniers points reviennent aux deux Rodin de Maloney et Miyata.