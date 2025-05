F2, Monaco, Course principale : Crawford remporte une course écourtée

Dunne est en pole position ce matin, devant Victor Martins. Au départ, le Français réussit à passer l’Irlandais, qui insiste pourtant à Ste Dévote et accroche la ART. Tous deux sont en travers de la piste et de nombreuses monoplaces derrière s’accrochent à leur tour. Le drapeau rouge est évidemment brandi et 8 pilotes sont déjà hors course. A noter que Dunne aura dix places de pénalité sur la grille à Barcelone suite à cela.

Pour le nouveau départ, lancé cette fois, c’est Fornaroli qui se retrouve premier. L’Italien relance le paquet de 14 monoplaces, devant Montoya et Lindblad. La voiture de sécurité virtuelle est ensuite déployée quand Dürksen termine dans les barrières à la Rascasse après un contact avec Maini. La course se jouera maintenant au chrono.

Alors que certains pilotes, comme Crawford, ont déjà effectué leur arrêt aux stands obligatoire, la voiture de sécurité entre en piste : Beganovic est dans les barrières au virage 4. Le top 3 de la course s’arrête alors changer de pneus, et Crawford passe en tête. Lindblad a dépassé Montoya lors de cet arrêt. Finalement, la course est arrêtée au drapeau rouge car les Techpros doivent être réparés et il reste moins de cinq minutes de course.

C’est ainsi que Jak Crawford remporte cette course principale. Il devance Fornaroli et Montoya, car Lindblad a écopé d’une pénalité de 5 secondes pour vitesse excessive dans les stands. Quatrième, Browning est le nouveau leader du championnat. Lindblad se classe finalement cinquième devant Maini, Stanek et Cordeel. Les derniers points reviennent à Villagomez et Goethe.