F2, Monaco, Course Sprint : Maini remporte une course sans suspense

Comme d’habitude à Monaco, les pilotes sont séparés en deux groupes pour la séance de qualifications. Victor Martins a largement été le plus rapide dans son groupe, mais Dunne dans le deuxième groupe l’a battu de trois petits millièmes, avant de causer un drapeau rouge en s’accrochant avec Villagomez. Dixième de ces qualifications, Maini part en pole aujourd’hui pour 30 tours de course sprint. Il réussit son départ et conserve la tête, tandis que derrière lui Browning perd trois places, ce qui permet à Mini de prendre la deuxième position.

Au virage 5, Crawford et Lindblad entrent en contact et Browning passe le pilote américain alors que Lindblad écope de 10 secondes de pénalité pour cet accrochage. Devant, Mini met la pression sur Maini, mais le pilote DAMS ne commet pas d’erreur. La voiture de sécurité entre en action quand Dürksen termine dans les barrières à la sortie du virage 7 après un contact avec Goethe à l’épingle. L’Allemand reçoit lui aussi dix secondes de pénalité.

Au re-start, Maini gère parfaitement ses pneus et parvient à creuser un petit écart sur Mini. Goethe plonge à l’intérieur de Martins au virage 17, ce qui cause des dommages à la ART du Français, qui doit s’arrêter aux stands pour changer d’aileron avant. Lindblad, qui a dix secondes de pénalité à ajouter à son temps de course, est maintenant dix secondes derrière Mini, et son équipe lui dit de pousser pour creuser l’écart sur ses poursuivants. C’est chose faite puisqu’il reprend six secondes à Mini en moins de dix tours.

Devant, Maini a géré et il s’impose sur cette course sprint, devant Mini et Browning. Crawford est classé quatrième, suivi de très près par Verschoor et Montoya. Fornaroli est septième et finalement Lindblad récupère le point de la huitième place.