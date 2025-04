F2, Djeddah, Course Sprint : Verschoor pénalisé, victoire de Lindblad

Auteur de la pole position hier, Crawford s’élance dixième de la grille inversée de cette course sprint, tandis que le dixième des qualifications, Verschoor, occupe la pole position. L’expérimenté Néerlandais réussit son départ et conserve la tête, tandis que derrière lui Mini se fait doubler par Marti tandis que le coéquipier Campos de l’Espagnol, Lindblad, a gagné deux places et pointe quatrième. Très vite, la voiture de sécurité virtuelle est déployée car la monoplace de Shields doit être évacuée du premier virage.

Quand le régime de voiture de sécurité virtuelle se termine, Marti met la pression sur Verschoor. Derrière eux, Lindblad dépasse Mini et se retrouve troisième. Marti passe par l’extérieur au premier virage pour prendre l’ascendant sur Verschoor, mais le Néerlandais n’abandonne pas et repasse devant de la même manière au tour suivant. Verschoor prend ensuite de l’avance et Marti se retrouve sous la menace de son équipier Lindblad : celui-ci double Marti après une erreur de l’Espagnol dans le premier secteur.

Marti commet une nouvelle erreur au virage 27 et cette fois c’est Mini qui en profite pour passer, mais Marti fait bon usage du DRS pour reprendre sa position. Stanek plonge à l’intérieur de Mini au virage 27 mais il perd non seulement face à l’Italien, mais également face à Dunne. Mini coupe à de nombreuses reprises le premier virage en tentant de défendre sa position : Stanek réussit finalement à passer, mais Crawford - qui venait de passer Fornaroli - part en tête à queue en voulant doubler la PREMA. Sa monoplace est arrêtée en piste et la voiture de sécurité intervient.

Il ne reste que deux tours quand la voiture de sécurité s’efface et Verschoor conserve l’avantage sur Lindblad et Marti. Mais coup de théâtre ! On apprend que Verschoor a une pénalité de cinq secondes pour un événement arrivé en tout début de course, quand il avait dépassé Marti, en le tassant selon les commissaires. Passé premier sur la ligne, Verschoor est finalement classé quatrième et la victoire revient à Lindblad, qui devient le plus jeune vainqueur en Formule 2. Marti est deuxième devant Dunne. Stanek termine cinquième, devançant Marti et Fornaroli, alors que Martins prend le dernier point du jour.