Red Bull lancera Tsunoda depuis les stands avec un moteur neuf
Un reset technique complet pour le pilote Red Bull à Las Vegas
Red Bull a choisi de faire repartir Yuki Tsunoda depuis la voie des stands pour le Grand Prix de Las Vegas, après une séance de qualifications une nouvelle fois très délicate pour le pilote japonais.
Sur le tracé urbain du Nevada, marqué par des conditions météorologiques changeantes et une pluie persistante, Tsunoda n’a jamais trouvé le bon rythme. Il n’a pu faire mieux que la 19e place, au terme de ce qui constitue l’une des pires performances qualificatives de sa saison. Seul Lewis Hamilton, chez Ferrari, a terminé derrière lui : le septuple champion du monde a en effet signé la plus mauvaise qualification de sa carrière en termes de pure performance.
Face à cette situation, Red Bull a fait le choix d’un reset technique complet. Pour relancer Tsunoda, l’écurie a équipé sa RB21 d’un nouveau groupe motopropulseur pour cette course de 50 tours. Le Japonais utilise désormais un sixième moteur à combustion interne, un sixième turbocompresseur, un sixième MGU-H et un sixième MGU-K, alors que le règlement n’en autorise que quatre exemplaires de chaque composant sur l’ensemble de la saison.
La voiture a également reçu un nouvel échappement, portant le total à neuf éléments utilisés, soit un de plus que le plafond autorisé. À cela s’ajoute une modification de l’aileron arrière, destinée à offrir des réglages plus adaptés à une course sur piste sèche, après des qualifications disputées sous la pluie.
Ces changements impliquent une série de pénalités, mais l’objectif est clair : repartir sur une base plus saine, optimiser la performance pour la course et donner à Tsunoda toutes les chances de remonter dans le peloton malgré une situation initiale compromise.
La nouvelle grille de départ à Las Vegas :
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps Q1
|Temps Q2
|Temps Q3
|Pénalité
|01
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL39
|1:55.473
|1:51.379
|1:47.934
|---
|02
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RBPT RB21
|1:53.458
|1:51.593
|1:48.257
|---
|03
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW47
|1:54.873
|1:51.144
|1:48.296
|---
|04
|George Russell
|Mercedes W16
|1:53.144
|1:50.935
|1:48.803
|---
|05
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL39
|1:54.544
|1:52.126
|1:48.961
|---
|06
|Liam Lawson
|Racing Bulls Honda RBPT VCARB 02
|1:54.828
|1:51.621
|1:49.062
|---
|07
|Fernando Alonso
|Aston Martin Mercedes AMR25
|1:53.739
|1:51.865
|1:49.466
|---
|08
|Isack Hadjar
|Racing Bulls Honda RBPT VCARB 02
|1:55.613
|1:51.120
|1:49.554
|---
|09
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-25
|1:54.814
|1:51.952
|1:49.872
|---
|10
|Pierre Gasly
|Alpine Renault A525
|1:54.432
|1:51.760
|1:51.540
|---
|11
|Nico Hülkenberg
|Stake F1 Kick Sauber C45
|1:54.555
|1:52.781
|---
|12
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR25
|1:54.416
|1:52.850
|---
|13
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-25
|1:54.635
|1:52.987
|---
|14
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-25
|1:56.016
|1:53.094
|---
|15
|Franco Colapinto
|Alpine Renault A525
|1:54.847
|1:53.683
|---
|16
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW47
|1:56.220
|---
|17
|Kimi Antonelli
|Mercedes W16
|1:56.314
|---
|18
|Gabriel Bortoleto
|Stake F1 Kick Sauber C45
|1:56.674
|---
|19
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-25
|1:57.115
|---
|20
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Honda RBPT RB21
|1:56.798
|Pitlane
