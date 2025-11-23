Red Bull lancera Tsunoda depuis les stands avec un moteur neuf

Red Bull a choisi de faire repartir Yuki Tsunoda depuis la voie des stands pour le Grand Prix de Las Vegas, après une séance de qualifications une nouvelle fois très délicate pour le pilote japonais.

Sur le tracé urbain du Nevada, marqué par des conditions météorologiques changeantes et une pluie persistante, Tsunoda n’a jamais trouvé le bon rythme. Il n’a pu faire mieux que la 19e place, au terme de ce qui constitue l’une des pires performances qualificatives de sa saison. Seul Lewis Hamilton, chez Ferrari, a terminé derrière lui : le septuple champion du monde a en effet signé la plus mauvaise qualification de sa carrière en termes de pure performance.

Face à cette situation, Red Bull a fait le choix d’un reset technique complet. Pour relancer Tsunoda, l’écurie a équipé sa RB21 d’un nouveau groupe motopropulseur pour cette course de 50 tours. Le Japonais utilise désormais un sixième moteur à combustion interne, un sixième turbocompresseur, un sixième MGU-H et un sixième MGU-K, alors que le règlement n’en autorise que quatre exemplaires de chaque composant sur l’ensemble de la saison.

La voiture a également reçu un nouvel échappement, portant le total à neuf éléments utilisés, soit un de plus que le plafond autorisé. À cela s’ajoute une modification de l’aileron arrière, destinée à offrir des réglages plus adaptés à une course sur piste sèche, après des qualifications disputées sous la pluie.

Ces changements impliquent une série de pénalités, mais l’objectif est clair : repartir sur une base plus saine, optimiser la performance pour la course et donner à Tsunoda toutes les chances de remonter dans le peloton malgré une situation initiale compromise.

