Wolff : Le ’guerrier’ Russell est ’un des meilleurs pilotes’ de la F1

Toto Wolff, le patron de Mercedes F1, est convaincu que George Russell est parmi les trois meilleurs pilotes du plateau. L’Autrichien trouve injuste que le talent du Britannique soit parfois ignoré.

Wolff s’exprimait alors que des spéculations font état de négociations en coulisses avec le clan Verstappen, Max pouvant cette fois chercher à s’échapper de manière plus secrète (et moins médiatique qu’en 2024) (à lire ici).

"Comme je l’ai dit dimanche après l’arrivée, je ne donne jamais 10 sur 10 parce que je pense qu’il y a toujours mieux. Nous n’avons pas vu la course parfaite, mais compte tenu des circonstances que George a connues en Chine, c’est un 10 sur 10" a déclaré Wolff.

"Il a tiré le maximum de cette voiture, des pneus, de la stratégie, et sa conduite a été brillante."

"Toutes ces spéculations autour de l’avenir de Max, ces discussions sur Lewis, qui est la personne la plus importante du sport, qui part chez Ferrari, c’est une belle histoire, sur Kimi qui arrive en tant que plus jeune pilote et qui a un grand potentiel, et peu de choses ont été dites sur George. J’ai toujours dit que ce n’était pas juste parce qu’il est l’un des meilleurs pilotes."

"Si vous me demandez d’en citer trois que je considère comme les meilleurs pilotes, il fait absolument partie de ces trois-là, si ce n’est des deux premiers, et il est peut-être en passe de devenir le premier. George est un guerrier, dans la voiture et en dehors de la voiture."

Récemment, Russell a dit que McLaren pouvait se concentrer sur 2026 tellement l’équipe avait de l’avance, et Wolff comprend cette déclaration, même si les écarts étaient plus faibles en Chine : "Il fait un peu plus trembler la cage ! Sur la base de Melbourne, c’était une déclaration valable."

"En Chine, nous étions plus proches et nous devons analyser après quelques week-ends de course où nous en sommes parce que le samedi, nous aurions dit que la domination de Ferrari était de retour et qu’elle était plus grande que jamais, puis le dimanche, c’était plus du côté décevant."

"Nous ne devons donc pas osciller entre l’exubérance et la dépression, littéralement d’un jour à l’autre, mais après quelques courses, trouver une base de référence et dire que c’est ce qu’il en est maintenant."

Annonce : Les commentaires sont de retour sous les articles ! N’hésitez pas à venir participer aux discussions sur les sujets du site ! En respectant évidemment la charte et en toute courtoisie.