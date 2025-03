McLaren F1 a compris le problème de freins de Norris

McLaren F1 a découvert le problème sur la MCL39 de Lando Norris, qui a ralenti hier le Britannique en fin de course au Grand Prix de Chine de Formule 1.

Andrea Stella, le patron de McLaren, a expliqué la cause de la panne de freins que Norris a décrite comme « effrayante » et son « pire cauchemar ».

Norris a dû gérer son rythme pour rallier l’arrivée à la 2e place, sans perdre de position face à George Russell. Une pédale trop longue en freinage l’a beaucoup inquiété, au point qu’il arrête d’abord de chasser Oscar Piastri pour la victoire.

"Nous comprenons le problème, que je ne peux pas divulguer pour des raisons de propriété intellectuelle," commente Stella.

"Mais fondamentalement, il s’agissait d’une fuite dans l’un des composants, non pas dans la conduite de frein, mais ailleurs, et la principale mesure à prendre était de limiter la pression de freinage maximale."

"On pouvait freiner, mais très, très doucement. Ainsi, ce qui était un freinage de 100 mètres est devenu un freinage de 200 mètres, et vers la fin, c’était 300 mètres, car Lando devait lever le pied, ralentir jusqu’à une certaine vitesse, puis freiner très doucement."

"Cela permettait d’éviter que la fuite ne devienne trop rapide. La pédale de frein était trop longue, et il fallait éviter le pic de pression. Lando devait donc freiner avec une pression de plus en plus faible."

"Dans les derniers tours, il en est arrivé au point où il roulait en roue libre pendant un long moment, sans accélérer, puis il appliquait la pression minimale sur les freins pour arrêter la voiture et prendre le virage."