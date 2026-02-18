Williams F1 : la FW48 progresse mais il y a encore du travail

Williams F1 continue de courir après la montre après avoir manqué la première semaine de roulage à Barcelone, et Carlos Sainz a été au volant ce mercredi après-midi pour boucler 55 tours, ce qui lui a permis d’en comprendre encore au sujet de la FW48.

Le pilote espagnol a travaillé longuement sur le fond de la préparation, et notamment les réglages, dans le but d’exploiter davantage les données accumulées la semaine dernière et continuer à préparer la monoplace.

"Mon avant-dernier jour avec la voiture est fini, vendredi sera le dernier. Cet après-midi, nous avons vu des tendances positives sur les réglages, et sur les choses que nous avions étudiées lors des derniers jours," a déclaré Sainz.

"La voiture semblait meilleure à piloter et l’on semblait avoir fait des progrès. Mais il reste beaucoup de travail, une journée complète pour Alex demain et une journée complète pour moi vendredi. Nous sommes globalement satisfaits, mais il faut encore tout donner."

Alex Albon était à l’oeuvre le matin et a parcouru exactement la même quantité de tours que Sainz, ce qui permet à Williams d’ajouter 110 tours à son compte des deux semaines de roulage.

Pour James Vowles, directeur d’équipe, "la journée a été productive. C’est formidable de voir que nous avons bouclé un bon nombre de tours, la limitation ne provenant pas des pneus."

"Nous avons suivi différents programmes du matin au soir : Carlos s’est concentré sur les relais avec un niveau de carburant élevé, tandis qu’Alex a examiné plusieurs réglages que nous avons poursuivis l’après-midi. C’est une bonne base et nous avons trouvé une direction pertinente. Il nous faut maintenant prouver que cette approche est reproductible dans toutes les conditions au cours des deux prochains jours."

"Cette semaine est axée sur l’optimisation du potentiel de la voiture en vue de Melbourne. Nous allons donc continuer à affiner les réglages avant la première course."