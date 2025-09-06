Ferrari : Vasseur retrouve le sourire après un vendredi enfin réussi

Les tifosi vont-ils avoir une excellente surprise ce week-end à Monza ? La Scuderia était en effet, devant la marée rouge, plus performante que prévu : Lewis Hamilton a signé le meilleur chrono des EL1. Et les EL2, bien que dominés par Lando Norris, étaient aussi prometteurs pour l’équipe de Frédéric Vasseur.

Un excellent résultat à Monza (comme l’an dernier où Charles Leclerc avait gagné) permettrait de mettre du baume au cœur à la Scuderia, qui sort d’un double abandon à Zandvoort.

Pour autant selon Frédéric Vasseur, l’état d’esprit demeure très positif dans l’équipe. Les essais libres ont donc bien aidé à remonter le moral de la Scuderia.

« Eh bien, l’ambiance est positive, honnêtement. Même si nous avons eu un week-end difficile à Zandvoort – du moins un vendredi difficile – la reprise a été bonne. »

« Même si la course s’est soldée par un double abandon, nous sommes repartis non pas avec un nombre de points positif, mais au moins avec un état d’esprit et une approche positifs, avec le sentiment de nous être redressés pendant le week-end. »

« L’autre avantage, c’est qu’il ne faut pas attendre trop longtemps pour Monza. Cela signifiait que nous étions déjà à Monza. »

« L’ambiance en général est très bonne, et nous avons eu une poussée positive de la part des Tifosi toute la semaine, devant l’usine. C’est une énergie supplémentaire, et une bonne énergie. »

Frédéric Vasseur avait pesté non seulement contre le dimanche catastrophique de la Scuderia à Zandvoort, mais surtout sur le vendredi raté. Or justement, ce vendredi à Monza, les Rouges sont partis du mieux possible. Mais bien sûr, le meilleur chrono, celui de Lewis Hamilton en EL1, ne dit rien à cette étape du week-end - tout reste à confirmer pour Frédéric Vasseur.

« Avec l’expérience de la saison et des quelques saisons que j’ai faites, il ne faut tirer aucune conclusion après les EL1 – heureusement, car le week-end dernier, nous étions derniers. Cela signifie qu’il y a encore un long chemin jusqu’à la fin des qualifications et encore plus jusqu’à la fin de la course. Nous devons rester concentrés sur nous-mêmes, essayer de continuer à améliorer la voiture et le pilotage, et tenter de tirer le meilleur de ce que nous avons. Mais je ne tirerai jamais de conclusions après les EL1. »

Frédéric Vasseur en est persuadé : la Scuderia est toujours capable d’aller damer le pion aux McLaren F1 de temps à autres. Comme la pole de Charles Leclerc à Budapest l’a prouvé.

« Personne ne s’attendait à ce que nous puissions faire la pole position – moi le premier – à Budapest. Nous savons que la lutte est très serrée, que nous avons quatre équipes et parfois plus, capables de se battre pour la pole position. C’est sûr, McLaren est un cran au-dessus, mais il est très difficile pour tout le monde d’être constant. Nous pouvons avoir des jours où ils sont un peu en retrait, et ces jours-là, nous devons être présents. Je ne veux pas dire tel ou tel circuit – nous devons être performants partout et tirer le meilleur de ce que nous avons. »

Une course à Monza, c’est aussi forcément plus de passion pour Ferrari... mais pas plus de pression si l’on voit le verre à moitié vide ?

« Honnêtement, je ne prends que le positif. Je ne suis pas masochiste, mais nous devons le prendre comme ça. Même lorsque nous avons traversé des périodes difficiles, les fans ont toujours été là pour nous soutenir, toujours positifs avec nous. Et c’est un sentiment formidable. »

« Nous parlions de la confiance et de la manière de la donner aux pilotes. Croyez-moi, quand ils sont devant la foule à Milan et que vous avez des milliers et des milliers de personnes qui poussent pour l’équipe, c’est une poussée énorme en termes de confiance en soi. »

« Nous devons le prendre comme ça. Je fais de la course depuis 35 ans, et peu importe que ce soit la F1 ou la Formule Renault, je me mettais déjà beaucoup de pression en Formule Renault, vous savez ? »

« Nous devons donc nous concentrer sur nous-mêmes et essayer de faire notre travail. La pression, comme vous l’appelez, est pour moi plus positive. Et oui, je pense positivement au moins. »

Un Lewis Hamilton plus en confiance ?

Le meilleur chrono de Lewis Hamilton tombe à pic pour le Britannique, qui sort d’un abandon sur sortie de piste à Zandvoort. À quel point était-il important de redonner le moral au pilote Ferrari ?

« Ce n’est pas seulement pour Lewis. C’est vrai pour tout le monde que la confiance est la clé dans notre métier. Il sort de deux ou trois week-ends difficiles, pour différentes raisons, mais il est toujours essentiel de redonner confiance à quelqu’un. Notamment grâce aux Tifosi tout au long de la semaine à Milan. »

Un hommage réussi à Lauda

Frédéric Vasseur a enfin eu un mot pour l’hommage spécial rendu par la Scuderia à Niki Lauda, pour les 50 ans de son titre en 1975.

« Niki était un homme aux multiples facettes. J’étais fan quand j’étais jeune, quand il a gagné le championnat en 75, 77, et même en 84. J’étais fan. Puis j’ai eu la chance immense de travailler à ses côtés quand je faisais du DTM et plus tard en F1. C’est un privilège car c’était quelqu’un de performant partout – en tant que pilote, directeur d’équipe, ou à n’importe quel poste – et aussi dans les affaires. C’est un homme emblématique. »