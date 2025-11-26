Verstappen se résigne à perdre le titre : ’je ne vais pas pleurer pour ça’

Malgré un retour tonitruant dans la course au titre, Max Verstappen assure qu’il ne vivra aucun drame personnel s’il échoue à conserver sa couronne mondiale. Le Néerlandais, quatre fois champion du monde et tenant du titre depuis 2021, s’est replacé dans la lutte presque contre toute logique, profitant notamment de la disqualification des deux McLaren à Las Vegas, ce qui lui a permis de réduire l’écart avec Lando Norris à seulement 24 points.

Pour autant, le pilote Red Bull sait que les deux dernières manches de la saison, dont un week-end sprint au Qatar, ne lui offrent qu’une chance infime d’arracher un cinquième sacre consécutif. Pour y parvenir, il lui faudrait non seulement battre régulièrement les deux McLaren, mais aussi espérer un sérieux coup du sort pour Norris, tout en devançant Oscar Piastri, qui compte le même total de points mais reste devant au nombre de victoires en Grand Prix (sept à six).

Face à cette équation presque impossible, sauf nouveau coup du sort pour Norris en sa faveur, Verstappen refuse de dramatiser.

"Non, j’irai quand même en vacances. Je suis plutôt bon pour remettre les choses en perspective et laisser filer. Je ne vais pas pleurer pour ça," a-t-il assuré, interrogé sur la possibilité de perdre le championnat lors des ultimes tours de roue.

Le Néerlandais se veut d’autant plus détendu que son retour en forme tient presque du scénario de rêve.

"Je pense que réduire l’écart aussi vite est arrivé en partie parce que toutes les circonstances se sont alignées. Ils [Norris et Piastri] ont fait quelques erreurs après la pause estivale ou ont eu un crash, tandis que nous avons enchaîné de bonnes courses où tout s’est imbriqué. Et oui, dans ces cas-là, on peut revenir très vite."

Depuis la victoire de Piastri à Zandvoort, Verstappen a réduit son retard au championnat de… 80 points. Sur les sept dernières courses avant Vegas, il a repris 104 points au pilote australien, dont la chute de performance a surpris jusque chez McLaren. Entre Norris et Piastri, l’écart s’est également inversé avec un swing de 58 unités en faveur du Britannique, ouvrant la porte à un improbable retour de Verstappen dans ce duel en orange.

Mais le scénario a connu un premier coup d’arrêt après le Grand Prix du Mexique, où Norris avait dominé le week-end et repoussé Verstappen à 36 points, avant de porter son avance à 49 unités après une nouvelle victoire au Brésil.

Verstappen était alors resté lucide : sa série de huit podiums consécutifs, dont quatre victoires, ne pouvait pas durer éternellement.

"À un moment, on revient à la réalité et on sait que ça ne se passera pas comme ça partout," reconnaît-il. "C’était bien à Vegas mais cela ne garantit rien pour le Qatar ou Abu Dhabi. Je ne suis pas le favori."

Il souligne surtout le travail accompli chez Red Bull ces derniers mois, notamment depuis l’arrivée du nouveau plancher à Monza et les méthodes introduites par Laurent Mekies.

"Au moins, nous avons été sur le podium… et c’est déjà bien plus constant que ce que c’était entre la mi-2024 et la mi-2025. Donc, au final, c’est toujours positif."

Qu’il décroche ou non un cinquième titre, Verstappen n’aura aucune larme, aucune amertume, seulement la satisfaction d’avoir retourné une saison longtemps mal embarquée.