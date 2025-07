Verstappen va tout miser sur les qualifications en Hongrie

Max Verstappen espère oublier la déception du GP de Belgique ce week-end lors du Grand Prix de Hongrie. Le pilote Red Bull va miser sur les qualifications car il s’inquiète de la possibilité de dépasser en course le lendemain, dans le but de signer un bon résultat.

Après ce week-end, la Formule 1 rentrera dans une pause de quatre semaines, que le Néerlandais n’est pas mécontent de voir arriver pour que chacun puisse souffler.

"Nous nous rendons en Hongrie cette semaine et c’est ma 200e course avec l’équipe. C’est donc l’occasion idéale de revenir sur tous les succès que nous avons remportés et de nous tourner vers l’avenir. C’est la dernière ligne droite avant la pause estivale, pendant laquelle l’équipe pourra se reposer et se ressourcer" a déclaré Verstappen.

"Spa s’est avéré un peu décevant pour nous ; nous nous étions préparés pour une course sur piste mouillée, mais finalement, ce n’était pas le cas. Nous tirerons toutefois les leçons de cette course et nous essaierons de nous améliorer et de continuer à travailler sur nos performances."

"Le Hungaroring n’a pas toujours été notre circuit le plus favorable. J’aime le deuxième secteur technique, mais il est bien sûr difficile de dépasser, nous devrons donc nous assurer de faire une bonne séance de qualification et il est très important de trouver le bon équilibre de la voiture."

De son côté, Yuki Tsunoda espère confirmer ses progrès avec les nouvelles pièces de Red Bull : "J’ai hâte de reprendre le volant ce week-end. Les choses se sont très bien passées pendant et après les qualifications avec le nouveau plancher."

"La course ne s’est pas déroulée comme prévu, mais les performances que j’ai ressenties dans la voiture m’ont donné confiance pour aborder la dernière course avant la pause estivale."

"Nous travaillons bien en équipe, mais nous avons encore des progrès à faire pour passer au niveau supérieur. Ce week-end, l’objectif est d’être performants de manière constante dans toutes les séances afin d’aborder la pause dans les meilleures conditions."