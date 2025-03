Comment Herta peut-il obtenir sa Superlicence pour 2026 ?

Colton Herta est toujours considéré comme l’un des favoris pour l’obtention d’un volant chez Cadillac F1 en 2026. Mais l’Américain, qui court actuellement chez Andretti Global, n’a que 31 points de Superlicence sur les 40 nécessaires à l’obtention du précieux sésame lui permettant d’atteindre la catégorie reine.

Le barème de l’IndyCar étant plutôt généreux, il pourrait obtenir dix points en terminant quatrième du championnat, ce qui lui ferait franchir la barre des 40 points. S’il termine cinquième, il n’inscrira que huit points et devra alors trouver un point ailleurs.

Ailleurs, c’est dans des séances d’EL1 lors des Grands Prix de Formule 1, puisque chacune d’entre elles offre un point aux pilotes y participant, dans la limite de dix séances par saison. Dès lors, Herta peut essayer de jouer sur les deux tableaux.

Si Herta termine 11e ou moins au championnat IndyCar 2025, il devra effectuer neuf EL1 en 2025. S’il termine 10e du championnat, il devra participer à huit séances. S’il termine neuvième du championnat, il devra effectuer sept séances libres.

S’il se classe huitième du championnat, il devra effectuer six séances, et cinq s’il se classe septième. Si Herta termine sixième du championnat IndyCar cette année, il devra effectuer trois séances d’EL1, et s’il termine cinquième du championnat, il devra effectuer une séance officielle.

La saison d’IndyCar n’a eu pour le moment que deux courses disputées, et Herta est huitième du championnat. Il reste toutefois 15 courses et il est trop difficile de dire pour le moment où il terminera sa saison, et s’il aura besoin d’une ou plusieurs séances d’essais libres.

Si c’est le cas, il faudra que Cadillac trouve un accord avec une équipe pour que Herta puisse rouler en essais libres. Ce qui ne sera pas difficile s’il y a moins de quatre séances, puisque les équipes sont obligées de laisser quatre séances à des débutants. Si c’est plus, il faudra empiéter sur le temps de roulage des titulaires, ce qui plaira moins aux teams.