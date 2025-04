Verstappen n’a ’rien lâché’ et se félicite d’une victoire ’importante’

Max Verstappen a profité d’une pole position acquise hier à la surprise générale pour rester devant les pilotes McLaren F1 tout au long de la course et s’imposer à Suzuka. C’est sa quatrième victoire de rang au Japon, et sa 64e victoire en carrière.

"C’était difficile, on a attaqué fort, surtout sur le dernier train de pneus. Les pilotes McLaren attaquaient fort, on s’est amusés mais c’était difficile de gérer les pneus" a déclaré Verstappen, qui se félicite des progrès effectués au fil du week-end.

"Je suis heureux, le week-end n’a pas bien commencé, mais on n’a rien lâché, on a continué à faire progresser la voiture et elle était dans sa meilleure forme aujourd’hui. Partir depuis la pole est ce qui nous a permis de gagner cette course."

Bien que sa Red Bull RB21 ne soit pas la meilleure voiture en ce début de saison, le Néerlandais reste placé au championnat : "C’est très important de toujours maximiser les performances et je pense qu’on y est bien arrivés ce week-end."

Red Bull arborait une livrée spéciale faisant écho à la Honda RA272 ce week-end, pour remercier Honda pour la fructueuse collaboration entamée en 2019, alors que c’était la dernière venue au Japon pour cette association, et Verstappen y a pensé pendant la course, voulant remercier Honda avec une victoire sous ces couleurs.

"Ca a une grande importance pour moi. Dans ces derniers tours, je me suis dit que je devais rester devant car ce serait une belle histoire pour nos adieux à Honda ici. Je suis très fier de ce que nous avons réalisé ensemble ces dernières années et c’est un au revoir parfait."