Norris et Piastri pensent que la victoire s’est jouée en qualifications

Lando Norris a terminé deuxième du Grand Prix du Japon à Suzuka, derrière un intraitable Max Verstappen. Le pilote McLaren F1 reconnait que s’élancer depuis la pole aurait pu lui permettre d’aller chercher la victoire, mais que les écarts étaient trop serrés pour espérer gagner autrement qu’avec une erreur du Néerlandais, qui n’est jamais venue.

"Je pense que tout s’est joué hier, Max a fait une bonne course sans erreur, et notre rythme était trop similaire pour faire quelque chose. On a attaqué, la course a été à fond tout le temps donc c’était dur. Mais il n’y avait pas assez aujourd’hui, nous n’avions rien de spécial pour rattraper Max et il a été rapide et n’a pas fait d’erreur" admet Norris.

A la sortie des stands, Norris a tenté de passer Verstappen hors piste et s’en est plaint à la radio à chaud. En fin de course, il était bien plus mesuré sur cet incident : "C’est la course, il était quand même devant, et Max est le dernier gars que j’imagine me laisser de l’espace ! Mais c’est la course."

Si la victoire était l’objectif, Norris se félicite d’un très bon week-end pour McLaren : "Ca a été un très bon week-end. Nous ne voulions pas ces positions, on se bat pour la victoire tous les week-ends mais Max l’a mérité et ils ont été très rapides. Ils ont progressé et en tant qu’équipe, nous n’avons pas fait assez bien."

Oscar Piastri a été menaçant derrière son équipier tout au long de la course, mais le pilote australien est lui aussi conscient que c’est en qualifications qu’il aurait pu faire la différence s’il avait pris la pole position.

"Je pense que le rythme était très bon, j’en suis très content. Je me suis rapproché plusieurs fois, mais la position en piste ici est cruciale. Hier a été le jour où on aurait pu gagner la course, mais je prends ce podium et le rythme était très bon ce week-end, il faut juste qu’on ait une meilleure position," a déclaré Piastri.

Il a été le premier à rentrer au stand mais minimise le fait que sa stratégie ait tenté de forcer Red Bull à arrêter Verstappen : "J’essayais surtout de me couvrir face aux gars derrière et surtout ceux qui étaient en mediums, et c’était la bonne fenêtre pour un arrêt. Je parlerai à l’équipe pour savoir quel était le plan mais c’était une bonne stratégie."

Bien qu’il ait été pressant sur Norris tout au long de la course, il n’est pas frustré qu’aucune consigne ne soit arrivée : "Il n’y a pas eu beaucoup de débat, j’avais un très bon rythme et je pense que si j’avais eu la position en piste j’aurais pu avoir Max, mais j’étais derrière ! J’ai au moins posé la question et c’était une réponse juste. C’était une bonne course et c’est comme ça que nous voulons courir."