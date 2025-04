Verstappen résiste aux pilotes McLaren F1 et gagne le GP du Japon

Peu d’observateurs auraient été en mesure d’imaginer que Max Verstappen puisse signer la pole position lors des qualifications du Grand Prix du Japon, lorsque les essais libres ont eu lieu à Suzuka. Pourtant, c’est précisément ce qu’a fait le pilote Red Bull grâce à un tour d’exception.

C’est de cette manière qu’il a battu les pilotes McLaren F1, Lando Norris et Oscar Piastri, de moins d’un dixième. Et c’est cette lutte qui va être l’enjeu principal de cette troisième course de la saison, après deux victoires de l’équipe britannique en Australie et en Chine.

Derrière le trio de tête, Charles Leclerc est quatrième devant les pilotes Mercedes, George Russell et Andrea Kimi Antonelli. Isack Hadjar est l’une des très bonnes surprises de la qualif avec une septième place, juste devant Lewis Hamilton. Alex Albon et Oliver Bearman ont complété le top 10.

Pierre Gasly est 11e au départ devant Fernando Alonso, puis Liam Lawson et la deuxième Red Bull de Yuki Tsunoda. Carlos Sainz s’était qualifié 12e mais a écopé de 3 places de pénalité pour avoir gêné Hamilton. Nico Hülkenberg suit devant Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Jack Doohan et Lance Stroll.

6h10 : Il a bien plu à Suzuka dans la matinée, sans averses très fortes. Ainsi à une heure du départ environ la piste est globalement sèche et il n’y a pas d’averse attendue au moins jusqu’à l’extinction des feux. Le départ devrait donc se dérouler sur le sec mais il y a encore un risque qu’une averse tombe peu de temps après le début du Grand Prix.

6h19 : Pour Lando Norris, le sec est-il une bonne nouvelle pour pouvoir prendre le dessus sur Max Verstappen en pole ? "C’est une course délicate. Nous ne savons pas encore quelles seront les conditions durant la course. Il pourrait encore pleuvoir un peu. C’est beaucoup plus sec du côté gauche que de mon côté. Je sais combien il est difficile de dépasser Verstappen."

"Mais oui, sur le sec, nous avons un plus gros rythme. Je veux dépasser Max le plus vite possible, mais je sais combien c’est difficile de le dépasser dès le départ. Max sera très rapide dans les premiers tours, mais notre force sera probablement un peu plus grande à long terme. Nous avons peut-être un peu trop sacrifié hier le rythme en qualifications au profit du rythme en course. Mais encore une fois, l’avenir nous le dira. Je pense que nous sommes prêts. Nous savons que notre rythme de course est bon. Il l’a été toute l’année."

6h26 : Piastri fête aujourd’hui ses 24 ans. Deviendra-t-il le troisième pilote de F1 à remporter un Grand Prix le jour de son anniversaire ? Il rejoindrait James Hunt et Jean Alesi s’il y parvenait, et ce n’est pas impossible. Bien qu’il s’élance derrière Verstappen et Norris, Piastri a été plus doux avec ses pneus avant que Norris ces derniers temps. Si le graining devient un problème, Piastri pourrait donc en profiter.

6h35 : Les problèmes continuent chez Racing Bulls. Après le harnais d’Isack Hajar hier, le Français a un souci dans son tour de mise en grille, avec le baquet qui bouge et n’est "pas attaché" selon lui. Liam Lawson a un souci avec une fuite de sa gourde d’eau. Les VCARB 02 sont performantes mais continuent d’avoir des problèmes, après des erreurs stratégiques lors des deux premières courses de la saison.

6h46 : Les simulations de Pirelli montrent que le pneu dur sera un réel désavantage au départ, puisqu’il fait perdre 7,04 mètres par rapport au tendre sur la distance entre 0 et 150 km/h. Le pneu medium, lui, ne fait perdre que 2,76 mètres par rapport au soft.

6h48 : Les radars montrent qu’il n’y aura pas de pluie pendant la première partie de la course, mais la météo est très variable si près de la mer, et les prévisions actuelles ne seront peut-être plus valables dans quelques minutes.

6h58 : Hamilton, Bortoleto et Ocon s’élancent en pneus durs, Doohan et Stroll en tendres, et le reste de la grille a opté pour des mediums.

6h59 : La température de l’air est de 14 degrés, et celle de la piste de 21 degrés, soit des conditions pas encore vues ce week-end.

7h00 : Avec la pluie qui est tombée, on devrait éviter les incendies qui ont perturbé les EL2, les EL3 et les qualifs !

Départ : C’est parti, et Verstappen prend un très bon départ ! Le Néerlandais conserve la tête alors qu’en fond de grille, Bortoleto se fait dépasser et se retrouve dernier.

Tour 1 : Gasly et Alonso luttent alors que le classement du top 10 ne change pas, et Sainz se fait passer par Hülkenberg, tandis que Tsunoda dépasse Lawson. Alonso dépasse Gasly avant le 130R en tassant légèrement le Français.

Tour 2 : Verstappen prend immédiatement une seconde d’avance, alors que l’on voit des traces d’humidité encore présentes sur la piste, notamment en bout de ligne droite.

Tour 3 : Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’33"943, soit quatre millièmes de mieux que le chrono de Norris. Antonelli perd un peu de temps sur Russell et pointe à 1"5 de son équipier après une erreur à la chicane.

Tour 4 : Verstappen se plaint de nouveau de ses passages de vitesse, comme à chaque course l’année dernière, mais il signe quand même le meilleur tour en 1’33"639, avec un troisième secteur très rapide. Sainz a repassé Hülkenberg pour la 15e place.

Tour 5 : Verstappen a 1"4 d’avance sur Norris, qui voit Piastri lui revenir dessus. Leclerc est à 1"3 et doit composer avec un Russell très agressif. Antonelli est à 1"4, Hadjar aussi, et Hamilton est dans les échappements de la Racing Bulls malgré ses pneus durs. Albon est à 1"1 et Bearman est collé dans le diffuseur de la Williams.

Tour 6 : Verstappen prend deux dixièmes par tour aux McLaren. Piastri est toujours collé derrière Norris, et Leclerc est à 1"1 de l’Australien. Hamilton dépasse Hadjar et pointe à un peu plus de 2 secondes d’Antonelli.

Tour 7 : Verstappen a 1"8 de marge sur Norris, et Piastri reste dans le sillage de son équipier. "Les passages de vitesse sont un peu mieux", se rassure Verstappen.

Tour 8 : Et la sanction est immédiate, c’est un nouveau meilleur tour pour le Néerlandais en 1’33"526, et l’écart franchit les deux secondes entre lui et Norris. Piastri est à 8 dixièmes de l’autre McLaren et Leclerc à 1"3 de l’Australien.

Tour 9 : Norris retrouve un chrono similaire à Verstappen et reprend deux dixièmes à Piastri. Russell se montre très rapide dans le premier secteur, ce qui confirme le bon équilibre de la Mercedes. McLaren annonce à Norris qu’il pourrait y avoir une averse de classe 1 qui durerait un tour, "mais ça ne change pas nos plans", précise Will Joseph.

Tour 10 : Norris reprend le meilleur tour en course en 1’33"512, et il reste à 2 secondes de Verstappen. Il se donne de l’air avec 1"6 de marge sur Piastri, qui devance Leclerc de 1"3. Stroll est aux stands après dix tours en pneus tendres, et il repart en pneus durs.

Tour 11 : Piastri marque le pas derrière Norris, peut-être pour refroidir ses pneus, sur un tracé où ils subissent beaucoup d’énergie. Albon se plaint aussi des passages de vitesse, et c’est une des rares fois où l’on entend le Thaïlandais s’énerver : "Qu’est-ce que vous avez fait ? C’était pourri au départ, c’est pourri maintenant ! C’est la même chose que ce dont je vous parle tout le temps."

Tour 12 : Meilleur tour en course de Verstappen en 1’33"498, battu par Piastri en 1’33"479. Le rythme est serré entre les cinq premiers, et les écarts restent stables. Hamilton est revenu à 1"4 d’Antonelli. Verstappen et Norris font le même deuxième secteur au millième près !

Tour 13 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’33"465, battu par Piastri en 1’33"334 ! Le trio de tête roule fort, et Leclerc est décroché à 2"2 de l’Australien.

Tour 14 : Piastri bat encore le meilleur tour en 1’33"253, et revient à 1"2 de Norris, qui est lui-même revenu à 1"8 de Verstappen. A noter que Lance Stroll est le ilote le plus lent en piste et continue de perdre du temps sur Ocon, Doohan et Bortoleto, qui ont pourtant des pneus durs plus anciens que le Canadien pour le premier et le troisième cité.

Tour 15 : Verstappen porte son avance à deux secondes à nouveau.

Tour 16 : Piastri revient à 1"1 de Norris, et les écarts fluctuent très légèrement. Doohan s’arrête à son tour aux stands après 16 tours en pneus tendres, et il ressort en gommes dures devant Stroll, qui a accéléré mais fait un très mauvais relais.

Tour 17 : Norris accélère de nouveau, l’écart avec Verstappen est de 1"9 et celui de Piastri de 1"6. Dans le peloton, Tsunoda est collé à l’Alpine de Gasly, et il a 4"3 d’avance sur Lawson.

Tour 18 : Pour la première fois, l’écart entre Norris et Piastri (2 secondes) est supérieur à celui entre Verstappen et Norris (1"6).

Tour 19 : McLaren a d’abord dit à Norris de rentrer, puis de rester en piste. Piastri décroche, à 2"4 de Norris. Leclerc est à 2"7, Russell à 2"1, Antonelli à 2"8, Hamilton à 1"9, Hadjar à 2"6, Albon à 2"4 et Bearman à 3"2.

Tour 20 : Norris accélère en 1’32"988, soit 4 dixièmes de mieux que Verstappen et une demi-seconde plus vite que Piastri. Ferrari dit à Leclerc que le relais va être étendu, et Russell s’arrête ! Il ressort 13e en pneus durs. Red Bull dit à Verstappen qu’il peut attaquer aussi.

Tour 21 : L’écart est de 1"4 entre les deux leaders, et Piastri s’arrête ! McLaren va provoquer une réaction de Red Bull, et a certainement vu que Russell fait déjà des meilleurs secteurs absolus. L’Australien ressort neuvième en gommes dures, et Norris attaque, certainement pour prévoir un arrêt à son tour.

Tour 22 : Verstappen et Norris rentrent, tout comme Leclerc. Antonelli reste en piste et se retrouve en tête devant Hamilton et Hadjar, qui ne s’arrêtent pas non plus. Albon et Bearman continuent également. Verstappen et Norris ressortent devant Piastri, et Bearman est entre les deux McLaren ! Norris a mis deux roues dans l’herbe après un très bon arrêt de McLaren et il a finalement perdu du temps puisqu’il pointe à 2 secondes. Piastri dépasse Bearman tandis que Leclerc s’est arrêté.

Tour 23 : Norris dit que Verstappen l’a forcé à passer dans l’herbe, mais c’est clairement le pilote McLaren qui a forcé, et Verstappen le dit lui-même. Norris demande une sanction contre Verstappen, mais il est difficile d’imaginer que la direction de course trouve quelque chose à redire. Verstappen pense que Norris a appuyé sur le limiteur de vitesse trop tôt.

Tour 24 : Bearman et Tsunoda s’arrêtent et Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’32"682. Il a dépassé Albon et possède plus de deux secondes d’avance sur Norris.

Tour 25 : Albon, Alonso et Gasly se sont arrêtés. Verstappen améliore le meilleur tour en 1’32"291 et possède 2"3 d’avance sur Norris. Albon s’énerve contre son équipe pour le timing de son arrêt, car il est derrière la Sauber de Bortoleto. Son ingénieur lui dit que Bearman s’est arrêté et qu’il fallait riposter, et que s’arrêter plus tôt aurait été pire.

Tour 26 : Norris améliore le meilleur tour en course en 1’32"238. Il n’y aura pas d’enquête sur l’incident de la sortie des stands.

Tour 27 : Antonelli est toujours en tête avec 4"3 d’avance sur Hamilton, et le Britannique a 3"8 de marge sur Verstappen. Norris est quatrième devant Piastri et Leclerc, qui n’a pas subi l’undercut de Russell.

Tour 28 : La mi-course a été dépassée et ils sont encore six à ne pas s’être arrêtés. Antonelli, Lawson et Sainz font durer leurs pneus mediums, tandis que Hamilton, Ocon et Bortoleto poussent leurs pneus durs le plus loin possible.

Tour 29 : Norris bat le meilleur tour en 1’32"084 et revient à 1"9 de Verstappen, ce qui est aussi son écart avec Piastri. Verstappen est revenu à 2"5 de Hamilton, tandis que Tsunoda a fait une petite erreur. Albon a dépassé Bortoleto et se défait d’Ocon pour la 11e place.

Tour 30 : Verstappen, Norris et Piastri roulent dans le même dixième, et Leclerc est à 5"7 de la deuxième McLaren. Le trio qui menait lors du premier relais revient à raison d’une seconde au tour sur Hamilton. Hadjar dépasse Sainz, qui se décale deux fois dans la ligne droite, reste à voir si les commissaires se pencheront sur cette infraction caractérisée du règlement.

Tour 31 : Hamilton s’arrête et laisse Verstappen deuxième à 4"9 d’Antonelli. Norris est revenu à 1"6 du Néerlandais, et Piastri signe le meilleur tour en course en 1’32"047. Hamilton est dans la stratégie miroir de Verstappen et Norris, avec 31 tours en durs et 22 tours en mediums.

Tour 32 : Antonelli s’arrête à son tour après être devenu ce dimanche le plus jeune leader d’un Grand Prix de l’histoire. Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’31"734, et Norris arrive à rester dans le même dixième. L’écart qui les sépare est de 1"4, et Piastri est à 2"2 de son équipier. Antonelli repart derrière Russell, à 8"6 de son équipier mais avec des gommes dures plus fraîches. Bortoleto s’arrête et repart entre Hülkenberg et Stroll, qui s’est arrêté une deuxième fois pour chausser des mediums.

Tour 33 : Les 5 leaders tournent en deux dixièmes, les McLaren ayant un léger avantage sur Verstappen, Leclerc et Russell. Ocon reçoit l’ordre de laisser passer Bearman, et le Français s’arrête aux stands. Albon a dépassé Lawson, qui ne s’est pas encore arrêté, et reprend sa neuvième place.

Tour 34 : Piastri bat le meilleur tour en 1’31"432, et Antonelli fait mieux en 1’31"400 ! Lawson et Sainz s’arrêtent enfin et ressortent en pneus durs, respectivement en 16e et 17e place. Russell a fait une petite erreur mais reste cinquième.

Tour 36 : Norris est à 1"4 de Verstappen et possède 1"3 d’avance sur Piastri. On entre dans la dernière phase de cette course, et les deux challengers vont devoir attaquer le leader si l’équipe de Woking veut signer une troisième victoire consécutive en ce début de saison. Red Bull dit à Verstappen d’attaquer jusqu’à la fin.

Tour 37 : Sainz a dépassé Lawson et signe le meilleur tour en course en 1’31"106. L’Espagnol est toutefois 16e à 25 secondes de son équipier Albon, qui pointe neuvième.

Tour 38 : L’écart entre Verstappen et Norris est de 1"2, et celui entre Norris et Piastri d’une seconde. Leclerc est à 7"7 de l’Australien, et Russell revient légèrement sur la Ferrari à 3"3. Antonelli est à 6"9, Hamilton à 2"7 et Albon à 9"4. Bearman pointe à 4"3 d’Albon et a 4 secondes de marge sur Alonso.

Tour 39 : Les écarts sont stables entre les trois leaders. Leclerc se trouve lent, son ingénieur lui conseille un réglage mais le Monégasque refuse : "Je ne le fais pas pour une bonne raison".

Tour 40 : Piastri accélère et se retrouve dans le sillage de Norris, qui est toujours à 1"5 de Verstappen.

Tour 41 : Les trois pilotes se neutralisent en tournant au dixième près sur les deux premiers secteurs du circuit. Les écarts sont tellement serrés que dépasser va être compliqué !

Tour 42 : Dans le 41e tour, les trois pilotes se sont tenus en 0"059. Piastri est très proche de Norris et il est certain que les discussions vont bon train chez McLaren.

Tour 43 : Piastri demande à McLaren de dire à Norris d’attaquer Verstappen. Une demande à peine déguisée à son équipe d’inverser les positions en sous-entendant qu’il est plus rapide. Tom Stallard lui dit que c’est le rythme de Norris actuellement, et l’Australien dit qu’il a le rythme pour aller chercher Verstappen.

Tour 44 : Piastri se montre pressant derrière Norris, tandis que Gianpiero Lambiase dit à Verstappen que les pilotes McLaren discutent et que pendant ce temps-là, son rythme est satisfaisant en tête.

Tour 46 : Les écarts sont stables mais se resserrent légèrement avec 2"2 entre le trio de tête.

Tour 47 : Antonelli reprend le meilleur tour en 1’31"072. Verstappen a 1"1 d’avance sur Norris, qui voit Piastri revenir à 7 dixièmes.

Tour 48 : Les trois leaders sont séparés par 1"7.

Tour 49 : Piastri se rapproche de Norris mais ne parvient pas à dépasser, et Verstappen reprend un peu d’air pendant que Norris doit surveiller ses rétros. Antonelli revient sur Russell et pointe à 2"5 de son équipier Russell. Notifié qu’il possède le meilleur tour, l’Italien confirme son effort : "Je donne tout ce que j’ai !"

Tour 50 : Piastri repasse à 1 seconde de Norris, qui est à 1"3 de Norris. Leclerc est décroché à 12 secondes, Russell est à 2"3 de la Ferrari et Antonelli à 2"1 de son équipier.

Tour 51 : Norris accélère et revient à 1"1 de Verstappen, mais il se donne surtout de l’air avec 1"4 de marge sur Piastri. Antonelli améliore son meilleur tour en 1’30"965 et revient à 1"9 de Russell.

Tour 52 : Piastri semble résigné dans cet avant-dernier tour, et Norris ne semble pas avoir les clés pour aller chercher Verstappen, qui accélère à son tour dans cette 52e boucle.

Dernier tour : Les écarts sont stables et l’on se dirige vers un statu quo pour le trio de tête. Antonelli est revenu à 1"3 de Russell et va donc terminer la course dans le sillage de son expérimenté équipier. Norris s’est raté à la chicane et a coupé, mais cela ne change pas le classement et il ne devrait pas être inquiété.

Arrivée : Verstappen s’impose au Grand Prix du Japon, et il a donc 4 pole positions et 4 victoires consécutives à Suzuka. Norris termine deuxième à 1"4 et Piastri boucle la course à 7 dixièmes de son équipier. Leclerc est quatrième à 13"9 de la McLaren et devance Russell.

Antonelli est sixième et devient le plus jeune pilote de l’histoire à signer un meilleur tour en course. Hamilton est septième devant Hadjar qui marque ses premiers points en Formule 1. Albon continue sa belle série avec une troisième entrée consécutive dans les points, et il devance Bearman qui inscrit un deuxième point.

Alonso est 11e devant Tsunoda. Gasly est 13e devant Sainz et Doohan qui est bien remonté, et Alpine n’ouvre toujours pas son compteur. Hülkenberg est 16e devant Lawson, Ocon, Bortoleto et Stroll, seul pilote à concéder un tour.