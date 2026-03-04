Verstappen n’a ’plus besoin de conseils’ et ’dirige en pratique l’équipe’ selon Marko

Tout juste retraité de son rôle de conseiller chez Red Bull Racing, Helmut Marko dresse un constat sans détour : Max Verstappen est devenu un leader si affirmé qu’il n’a plus besoin d’être guidé.

Dans un entretien accordé à Sport1, l’Autrichien de 82 ans explique que le quadruple champion du monde a pris une telle dimension qu’il "dirige en pratique l’équipe" à lui seul.

"Max est devenu un tel leader qu’il n’a plus besoin de conseils – il dirige en pratique l’équipe," affirme Marko.

L’ancien conseiller se montre également rassuré par l’évolution de l’écurie depuis le départ de Christian Horner.

"L’équipe s’est très bien développée après le départ d’Horner. Je vois que tout est entre de bonnes mains et je savoure déjà l’idée de ne plus avoir à prendre l’avion pour l’Australie," confie-t-il, avec une pointe d’humour.

Désormais spectateur, Marko compte suivre les Grands Prix à distance, mais sans rien perdre de sa rigueur analytique.

"J’organise mon dispositif télé pour avoir toutes les informations auxquelles je suis habitué – parce que sans les temps par secteur et ce genre de données, il est difficile de lire une course."

Helmut Marko insiste aussi sur l’équilibre personnel trouvé par Verstappen en dehors du cockpit.

"Max est maintenant père, il a des chats et des chiens, une vie équilibrée – et il est clairement l’un des plus grands du sport automobile, si ce n’est le plus grand."

Selon lui, cette maturité explique pourquoi le Néerlandais n’a plus besoin de son mentor.

"Il a évolué au point de ne plus avoir besoin de conseils. Il serait présomptueux de ma part d’ajouter quoi que ce soit à cela. Dans ce sens, c’est une bonne solution," ajoute Marko, convaincu d’avoir pris sa retraite au bon moment.

Malgré les rumeurs suggérant que les nouvelles règles techniques pourraient détourner Verstappen de la Formule 1, Helmut Marko balaie toute idée de fin imminente de carrière.

"Pour Max, ce n’est pas fini," assure-t-il. "Je ne vois aucune limite à ses capacités, à ses incroyables qualités de pilotage et à son intuition technique. Si la bonne voiture est disponible, il remportera encore plusieurs titres de champion du monde."

Les avertissements ignorés sur le règlement

Le père du pilote, Jos Verstappen, estime pour sa part que son fils avait vu venir depuis longtemps les dérives liées au nouveau règlement et à la gestion excessive de l’énergie électrique, forçant les pilotes à utiliser des techniques agressives au rétrogradage ou encore à lever le pied en ligne droite.

"Max en parlait déjà il y a deux ou trois ans," a-t-il déclaré à Viaplay.

"Il avait vu certaines données, mais à l’époque tout le monde se moquait de lui. Ils disaient que Max voyait les choses de manière négative, et ainsi de suite."

"Maintenant que les règles sont en place, tout le monde peut le constater. Donc ils devraient davantage écouter les pilotes. Mais ils ne le font pas."

Des problèmes tels que la procédure de départ et les duels roue contre roue avec les nouvelles monoplaces ont été évoqués par les pilotes lors des essais de pré-saison.

Verstappen a suggéré que ces difficultés auraient pu être évitées plus tôt si les décideurs avaient consulté les pilotes.

"Je comprends, les pilotes ne doivent pas tout décider," a déclaré le quadruple champion du monde.

"Mais lorsqu’il s’agit de questions logiques liées à la course, ou du moins de sujets sur lesquels nous pouvons donner des conseils, voire même utiliser le simulateur pour tester différentes choses, on finit par identifier les problèmes."

"C’est là que parfois la F1 ou la FIA ne comprennent pas l’importance du rôle d’un pilote dans les décisions. Nous verrons bien comment se passe ce premier Grand Prix, je peux me tromper... ou pas !"