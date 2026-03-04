Williams F1 a déjà établi sa stratégie pour Melbourne mais craint la gestion de l’énergie

À l’aube du Grand Prix d’Australie, Paul Williams, ingénieur de piste en chef de Williams F1, a détaillé les facteurs techniques clés qui façonneront le premier week-end d’une toute nouvelle ère pour la Formule 1.

Il explique les principaux défis techniques de l’Albert Park, notamment lié à la meteo automnale qui sévit de l’autre côté du globe, mais aussi les besoins en performance que nécessite ce tracé.

"L’Albert Park, au début de l’automne, offre généralement des conditions fraîches mais stables, les températures ambiantes dépendant largement de la direction du vent. Les prévisions pour ce week-end suggèrent un temps sec avec une brise marine du sud plus fraîche" a déclaré Williams.

"Le circuit favorise nettement la puissance et connaît généralement une très forte évolution de la piste sur ces routes de parc public. Le tour de circuit comporte de multiples changements de direction à toutes les plages de vitesse et une utilisation intensive des vibreurs, ce qui le rend physiquement exigeant pour le pilote et sensible aux réglages de suspension ainsi qu’aux caractéristiques de comportement dynamique."

La piste de Melbourne offre d’habitude un certain nombre de défis, mais tous seront relégués au second plan face à celui de la gestion de l’énergie : "Une différence majeure par rapport aux visites précédentes réside dans l’aspect gestion de l’énergie de la réglementation 2026."

"L’Albert Park dispose de cinq zones d’activation du mode ligne droite, réduites à trois en conditions humides, avec la ligne de détection du mode dépassement positionnée à la sortie du virage 13. Gérer efficacement le déploiement de l’énergie tout au long du tour, particulièrement en qualifications, sera un facteur de performance significatif."

Williams détaille les exigences en matière de réglages pour la monoplace sur un tracé qui comporte plusieurs virages rapides, mais aussi des courbes serrées, le tout sur un asphalte qui n’est pas toujours dans des conditions optimales.

"La piste exige de la stabilité lors des nombreux changements de direction et une utilisation intensive des vibreurs. Par conséquent, trouver le bon équilibre entre la souplesse mécanique sur les vibreurs et le maintien de la stabilité de la plateforme à différentes vitesses sera crucial pour obtenir un temps au tour compétitif."

Le Grand Prix d’Australie marque aussi le début d’une nouvelle génération de pneus, mais Pirelli est serein et a apporté les plus tendres à Melbourne. Sur un tracé où il est difficile de mettre les gommes en fonctionnement, cela rassure l’ingénieur.

"Nous conservons la même gamme C3, C4 et C5 qu’en 2025 avec l’allocation standard. Albert Park est un circuit à forte énergie latérale et faible énergie longitudinale, avec une forte contrainte sur le côté gauche de la voiture. L’asphalte relativement lisse, combiné à une charge latérale élevée, rend la préparation des pneus difficile, particulièrement sur l’essieu avant, et introduit un risque de grainage sur les gommes les plus tendres."

"Le pneu C5 n’est pas un pneu simple dédié uniquement aux qualifications en raison de limites de montée en température, surtout lorsqu’on l’associe à l’importance accrue de la gestion de l’énergie sous la réglementation 2026. La manière dont les équipes géreront le déploiement, la préparation du tour de sortie et le trafic avec 22 voitures en piste sera centrale pour maximiser la performance sur un seul tour."

Les équipes ont déjà évalué les différentes stratégies et il semble acquis qu’une course se déroulant normalement offrira une stratégie à un seul arrêt, et que c’est surtout la gestion de l’énergie qui sera la plus scrutée.

"Le Grand Prix devrait se jouer sur un seul arrêt, les trois types de gommes slicks étant potentiellement utilisables en course selon l’évolution du grainage au cours du week-end. Nous continuons d’approfondir notre compréhension des produits Pirelli 2026."

"Du graining a été observé lors des essais par temps froid à Barcelone, mais pas sur le circuit de Sakhir à plus haute énergie ; les essais de vendredi à Melbourne seront donc essentiels pour évaluer la dégradation et le comportement des composés."