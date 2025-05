Verstappen lance son week-end F1 de Miami avec une blague

Max Verstappen ne sera pas à Miami ce jeudi, loupant la première journée du Grand Prix, consacrée aux médias et interviews (à lire ici).

Alors qu’il attend son premier enfant avec sa compagne Kelly Piquet, le Néerlandais a toutefois confié via le service presse de Red Bull Racing ce qu’il attend de ce Grand Prix ce week-end. Avec une blague en référence au cône qu’il avait percuté l’an dernier.

"C’était agréable de profiter d’un week-end sans compétition avant un week-end chargé à Miami !"

"Le week-end Sprint ici est toujours assez intense et il se passe toujours quelque chose. C’est un circuit intéressant, avec une série de virages à basse et haute vitesse et des sections en dévers."

"Il fait toujours assez chaud ici et c’est l’un des circuits les plus physiques, alors on verra bien. J’ai hâte de courir à Miami, il y a toujours du spectacle et une super ambiance avec les fans. Et j’espère qu’on évitera les cônes cette année !"

Pour Yuki Tsunoda, ce Grand Prix sera une nouvelle occasion de monter en puissance avec la RB21 et, si possible, de marquer des points pour Red Bull.

"C’est génial d’être à Miami et, comme toujours, il va faire chaud ! J’aime beaucoup venir à Miami, les restaurants sont excellents et j’adore la plage, donc c’est un bon compromis entre une vie très relaxante et une vie amusante !"

"Je découvre à quel point la vie de pilote Red Bull Racing peut être chargée et l’équipe m’a occupé en dehors de la piste cette semaine avec de nombreuses activités amusantes. Il est maintenant temps de se concentrer sur la course et sur ce que nous devons faire en piste."

"J’étais à l’usine avec mon équipe depuis la fin du Grand Prix à Djeddah et j’ai également fait des essais avec la RB19 à Silverstone, donc nous avons passé beaucoup d’heures ensemble et beaucoup appris."

"C’est un week-end Sprint à Miami, donc ce sera très chargé et nous devrons essayer de maximiser tout ce que nous pouvons lors de cette séance d’essais, puis pendant tout le temps passé hors de la voiture, avec mes ingénieurs et l’équipe. J’espère que si tout se passe bien, nous aurons le sourire dimanche soir."