On se retrouve en cette heure tardive pour la course du Grand Prix de Las Vegas, qui vient conclure un week-end aux horaires difficiles à suivre, mais qui nous a déjà gratifié d’une belle séance de qualifications. La course devrait être particulièrement intense, avec des V6 hybrides qui vont offrir des stratégies de déploiement et des dépassements nombreux, en plus des possibilités de neutralisations liées au risque d’accidents.

Max Verstappen est donc en pole du Grand Prix de Las Vegas, devant George Russell. Les deux hommes ont connu des tensions en EL3, et le Britannique a décidé de ne pas laisser le quadruple champion du monde dépasser les limites. Nul doute qu’il faudra surveiller leur comportement au départ.

Lando Norris est troisième sur la grille devant Isack Hadjar, tandis qu’Arvid Lindblad et Kimi Antonelli se partagent la troisième ligne. Liam Lawson est septième, et du bon côté de la piste, comme son équipier, tandis que Pierre Gasly est huitième.

Franco Colapinto part neuvième devant Charles Leclerc, qui précède son équipier chez Ferrari, Lewis Hamilton. Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto suivent, devant Alex Albon, puis Rafael Câmara et Sergio Pérez en huitième ligne.

Oscar Piastri s’était qualifié septième mais il a écopé de dix places de pénalité, il est donc 17e devant Fernando Alonso. Valtteri Bottas est 19e devant Carlos Sainz et Lance Stroll, qui ont tous deux écopé de dix places de pénalité, et Oliver Bearman, renvoyé en fond de grille.

4h00 : Comme on vous le disait, les EL3 ont été explosifs entre Verstappen et Russell, et ce dernier a laissé éclater sa colère contre le pilote Red Bull après les qualifications.

4h03 : Et il faudra possiblement compter avec une course particulièrement intense entre les hommes de tête, et même dans le peloton, avec de nombreux dépassements à prévoir.

4h07 : La F1 se rendra la semaine prochaine au Qatar, dans un climat de guerre au Moyen-Orient qui inquiète à juste titre les médias, alors que les frappes iraniennes ont repris sur les pays alliés des Etats-Unis. Le paddock sera en tout cas limité dans le nombre de membres présents.

4h10 : Le passage au Qatar ne va certainement pas être apprécié de Lewis Hamilton, qui a souvent dénoncé le capitalisme outrancier de la Formule 1 et sa manière de s’imposer malgré des conditions peu propices, comme à Djeddah en 2022 ou à Melbourne en 2020 avec le Covid. Le septuple champion du monde, qui est récemment allé soutenir la population palestinienne, a déploré le peu d’engouement pour ce genre de cause de la part de ses homologues pilotes.

4h14 : La F1 va revenir aux V8 en 2030, et Stefano Domenicali, son PDG, a expliqué les raisons de ce choix, tout en révélant que les V6 hybrides de cette année qu’il a défendu comme une solution providentielle étaient en fait un choix fait par défaut pour la survie du sport. On vous laisse apprécier le discours de l’Italien et vous faire votre avis sur les versions les plus crédibles de ses propos.

4h18 : On a enfin su comment Liam Lawson a été prolongé chez Racing Bulls, et c’est Peter Bayer, le PDG, qui a révélé les coulisses de ce choix. On sait que c’est Alan Permane qui a choisi Lawson et a poussé pour le garder, et plusieurs autres critères ont aidé le Néo-Zélandais.

4h19 : Et toujours du côté de Lawson, il y a beaucoup de travail sur sa voiture en ce moment ! Une intense activité règne dans le garage de l’écurie Racing Bulls, ce qui pourrait constituer une mauvaise nouvelle pour Liam Lawson, dont le départ est prévu en septième position.

Une fuite de carburant a été détectée sur sa monoplace et les mécaniciens s’efforcent, dans l’urgence, de résoudre le problème alors que l’ouverture de la voie des stands est imminente.

4h20 : La voie des stands est ouverte pour les tours de reconnaissance et de mise en grille.

4h28 : Toujours pas de Lawson en piste alors que les premiers pilotes viennent s’immobiliser sur la grille après un ou deux tours de reconnaissance. Il fait encore un peu plus froid qu’hier !

4h36 : Liam Lawson n’a pas encore quitté son garage et la voie des stands est fermée ; il ne prendra donc pas le départ en septième position. Lawson s’élancera finalement depuis la voie des stands... si l’écurie Racing Bulls parvient à réparer sa fuite de carburant.

Tous les autres pilotes sont sur la grille.

4h39 : Kimi Antonelli, poleman d’hier avant sa pénalité de 5 places, confie vouloir "viser la victoire aujourd’hui". Et s’il ne le peut pas, il essayera "d’aider George Russell à marquer le plus de points possibles au championnat". Et si le doublé est en vue pour Mercedes, laissera-t-il gagner Russell ? Peu probable !

4h42 : Russell reste lui évasif quant à une éventuelle incidence de l’incident avec Verstappen sur la course d’aujourd’hui... avec un affrontement très chaud au départ !

"J’ai hâte d’y être. La course sera longue. Je pense que le premier virage pourrait être assez délicat, mais compte tenu de la longueur de la ligne droite et de l’importance de l’aspiration, tout ne se jouera pas au premier virage."

"Si une ouverture se présente, je tenterai ma chance, mais ce n’est pas une question de vie ou de mort dans ce premier virage. On verra bien."

4h47 : Laurent Mekies, le patron de Red Bull, admet que le départ sera un "défi" pour Verstappen, qui verra la température de ses pneus chuter en attendant que la grille se mette en place, mais il ne semble pas non plus trop inquiet.

4h49 : Racing Bulls travaille toujours sur la voiture de Lawson et sur sa fuite de carburant, et le temps tourne !

4h51 : Et Albon a aussi été déplacé de la grille au garage ! Il n’y aura donc que 20 voitures qui s’aligneront au départ sur la grille, reste à voir si les deux qui sont victimes de problèmes pourront quand même disputer la course.

4h53 : C’est une surchauffe que Williams essaie de combattre sur la voiture d’Albon.

4h56 : Antonelli, Lawson (s’il part) et Bearman sont en mediums, tous les autres sont en pneus tendres !

4h59 : Albon abandonne officiellement, c’est un DNS (Did not Start).

Départ : Très bon départ de Verstappen qui garde la tête en zigzaguant, Hadjar attaque Norris alors que les Ferrari ont failli se toucher au premier virage !

Tour 1 : Norris garde la troisième place, mais Hadjar finit par le passer ! Colapinto a pris un bon départ et pointe sixième devant Gasly et Antonelli, puis Hamilton qui a dépassé Leclerc. Lawson n’a finalement pas pris le départ.

Tour 2 : Verstappen n’a pas d’avance sur Russell qui est revenu se coller dans ses échappements. Il faut attendre la 18e place pour pour voir un écart supérieur à une seconde. Gasly attaque Colapinto non sans être à la limite au freinage. Russell attaque Verstappen et passe, mais le Néerlandais repasse à l’extérieur dans le dernier virage !

Tour 3 : Hadjar signe le meilleur tour en 1’39"546, et il est proche de Russell, qui reste à portée de tir de Russell. Norris est proche, tout comme Lindblad et Gasly. Antonelli et Hamilton ont passé Colapinto, Leclerc est dixième devant Piastri et Sainz puis les Audi et Pérez. Et Sainz passe Piastri ! Lawson est finalement en piste avec un tour de retard !

Tour 4 : Hadjar dépasse Russell et prend la deuxième place juste avant la ligne ! Les Red Bull sont très rapides dans ce début de course, alors qu’Antonelli signe le meilleur tour en 1’38"794. Et Leclerc a passé Colapinto, alors que Piastri repasse Sainz. Russell repasse Hadjar, et Lindblad dépasse Norris ! Hadjar repasse Russell !

Tour 5 : Plusieurs pilotes améliorent le meilleur tour mais c’est Hamilton qui le signe en 1’37"982 ! Et Lindblad attaque Russell, confirmant que le moteur Red Bull Powertrains est impressionnant ! Mais Russell repasse non sans se battre, alors que Norris essaie d’en profiter. Et Gasly dépasse Norris, tandis que Hamilton passe Antonelli. Piastri est dixième.

Tour 6 : Hadjar est à l’attaque sur Verstappen mais semble vouloir rester derrière. Le souci est qu’il est menacé par Russell ! Le Britannique en profite et passe alors que Hadjar a reçu une consigne pour creuser l’écart sur Russell, ce qui est impossible sur cette piste. Le Français reprend la deuxième place.

Tour 7 : Les écarts restent inférieurs à une seconde dans le top 10, seuls Colapinto et Sainz juste en dehors du top 10 ont un écart plus grand, et Bearman en 15e place derrière Bortoleto.

Tour 8 : L’aspiration joue un tel rôle que Hadjar ramène Russell et Lindblad sur Verstappen, ce que ne semble pas comprendre Red Bull. Norris signe le meilleur tour en course en 1’37"963, et Antonelli a repassé Hamilton. Hadjar s’agace à juste titre : "Est-ce qu’il peut arrêter de défendre ?" Car on va perdre du temps

Tour 9 : Les deux Red Bull sont côte à côte, et Hadjar se bride au moment de passer son équipier, et ce à plusieurs reprises. Antonelli signe le meilleur tour en 1’37"842. Russell passe Hadjar, fort logiquement puisque le Français a juste l’interdiction de passer en tête. Russell tente de passer Verstappen mais n’y parvient pas.

Tour 10 : Gasly a passé Lindblad sur la ligne alors que Russell attaquait Verstappen mais n’a pas réussi à passer. Piastri, dixième, est à 3"4 du leader ! Et Russell passe Verstappen, tandis que Gasly passe Hadjar. Mais le Néerlandais reprend la tête et Hadjar repasse troisième.

Tour 11 : Verstappen prend un peu d’avance sur Russell mais cela ne dure pas, selon leur utilisation de la batterie.

Tour 12 : Hadjar signe le meilleur tour en 1’37"838 et il revient sur Russell après avoir repassé Gasly ! Antonelli a passé Lindblad, et Hamilton se défait de Norris. Leclerc en fait de même, les Ferrari sont septième et huitième devant les deux McLaren. Leclerc dépasse Hamilton, et Piastri passe Norris, qui se défend et repasse !

Tour 13 : Antonelli a le meilleur tour en 1’37"643, tandis que Colapinto dépasse les deux McLaren ! Verstappen mène devant Russell et Hadjar, Gasly et Antonelli, et Lindblad. Derrière, la fracture est faite puisque Hamilton est à 2"4. Piastri a repassé Colapinto.

Tour 14 : Verstappen garde la tête devant Russell et Hadjar, et Gasly qui est à la lutte dans ce groupe de tête. Antonelli est lui aussi proche, comme Lindblad. Leclerc a passé Hamilton mais est toujours à 2 secondes du groupe devant lui. Et Russell attaque Verstappen et passe, mais le Néerlandais reprend la tête. Piastri signe le meilleur tour en 1’37"333, et Hamilton repasse Leclerc.

Tour 15 : Hamilton est sous enquête pour avoir gagné du temps hors piste sur Norris, et il n’a pas pu lui rendre la place puisque la McLaren a chuté dans le classement. Norris repasse d’ailleurs Colapinto, tandis que Gasly passe Hadjar ! Piastri passe Leclerc en profitant de la bataille entre les Ferrari, et Hadjar repasse Gasly.

Tour 16 : Leclerc s’inquiète de Hamilton : "Il doit faire attention quand il me serre contre le mur car ça va mal finir".

Tour 17 : Norris signe le meilleur tour en 1’37"096 et il est de retour derrière les Ferrari et Piastri, qui ont repris du temps sur le groupe de tête. Le top 10 se tient en 5"5 après 17 tours de course !

Tour 18 : Russell est à l’attaque sur Verstappen mais reste derrière, et Hadjar est proche de lui. Et chez Ferrari, les tensions continuent, Hamilton s’agace : "Vous pouvez dire à Charles de me lâcher ? J’essaie de revenir sur les gars devant". Et le Britannique ne va pas être heureux de prendre 10 secondes de pénalité pour avoir légèrement coupé la chicane quand il était en bataille avec Norris. Norris a passé Leclerc, et la jonction est faite entre les Ferrari et les McLaren et les leaders.

Tour 19 : Hadjar a passé Russell et Antonelli a pris la quatrième place devant Lindblad aux dépens de Piastri. Et Pérez est à l’arrêt en piste, il s’est accroché avec Cämara, la Safety Car est déployée !

Tour 20 : Tous les pilotes rentrent au stand, sauf Hamilton qui reste en piste, qui reste en piste pour ne pas devoir purger ses 10s de pénalité et bloquer Leclerc derrière lui. Russell se plaint que Hadjar laisse un écart avec Verstappen pour le double arrêt, mais il a le droit, tant que les pilotes ne sont pas physiquement derrière la voiture, c’est le delta qui compte et non l’écart entre les voitures. Lindblad est en tête-à-queue ! Le Britannique est à l’arrêt après être sorti de piste sous Safety Car, alors qu’il jouait un top 5, une erreur bête !

Tour 21 : Hamilton s’est arrêté et s’agace d’être le dindon de la farce, mais Ferrari n’a pas eu le choix. Il ne comprend pas sa pénalité alors qu’il estime que la situation ne lui a pas laissé le choix. Câmara repasse au stand, possiblement pour abandonner vu les dégâts sur sa voiture.

Tour 22 : Verstappen mène devant Russell,qui a repassé Hadjar au stand. Gasly est quatrième devant Antonelli, Norris et Leclerc. Bortoleto suit après une très belle opération devant Colapinto et Sainz, et Piastri qui a perdu des places. Hülkenberg est 12e devant Bearman et Hamilton, puis Alonso, Stroll, Bottas et Câmara, qui est reparti en piste. Lawson est dernier, toujours à un tour.

Tour 23 : La Safety Car reste en piste pour le moment. Cette fois, tous les pilotes sont en mediums à l’exception d’Antonelli, Bearman et Lawson, qui ont chaussé les tendres après un premier relais en mediums, mais aussi de Bottas et Câmara qui ont fait deux arrêts pour repasser en tendres. Ce n’est pas une mauvaise idée alors que la mi-course sera atteinte dans deux tours.

Tour 24 : Lawson double la Safety Car et va pouvoir revenir à l’arrière du peloton, car la voiture de sécurité reste en piste.

Tour 25 : La Safety Car va s’effacer à la fin de ce tour, et la course va reprendre pour sa deuxième moitié, puisque nous franchirons la mi-course à la fin du tour.

Tour 26 : C’est reparti ! Verstappen imprime le rythme et garde la tête, aucun dépassement n’a lieu dans le top 5, mais Piastri dépasse déjà Sainz pour la dixième place. Les écarts se sont immédiatement creusés dans le trio de tête, et Hadjar perd un bout d’aileron ! La Red Bull a son aileron avant qui traîne devant lui, et il s’effondre dans la hiérarchie. Il semble que ce soit une casse et non un contact, à moins qu’il s’agisse des suites des batailles du début de course.

Tour 27 : Verstappen a 1"2 d’avance sur Russell, qui a autant de marge sur Gasly. Norris a passé Antonelli, et Leclerc est maintenant suivi par Colapinto et Piastri, qui ont passé Bortoleto. Hamilton est déjà remonté dixième alors que Hadjar rentre au stand. Il y a beaucoup de débris sur la piste. Norris passe Gasly pour la troisième place, mais le Français repasse !

Tour 28 : Russell est revenu dans le sillage de Verstappen, et Gasly est à 1 seconde, toujours en défense face à Norris. Hamilton a passé Bortoleto, et en fond de peloton, Lawson n’est plus qu’à 25 secondes du peloton, tandis que Hadjar est reparti à 7s de la Racing Bulls. Russell passe Verstappen et Norris repasse Antonelli, qui l’avait passé.

Tour 29 : Russell a gardé la main sur Verstappen dans le dernier virage, mais le Néerlandais attaque un peu plus loin et repasse en tête. Hamilton signe le meilleur tour en 1’36"698, il est proche de Colapinto et le passe pour la huitième place ! Hadjar est noté pour un unsafe release lors des arrêts sous Safety Car.

Tour 30 : Verstappen garde la tête et Gasly est à l’attaque sur Russell, comme Norris et Antonelli. Le peloton est compact puisque Sainz, dixième après avoir passé Bortoleto, est à 6"7 du leader.

Tour 31 : Norris attaque Gasly mais ne parvient pas à passer. Russell repasse en tête devant Verstappen, et Norris passe Gasly. En fond de classement, Stroll passe Alonso pour la 15e place.

Tour 32 : Russell reste en tête sur la ligne mais Verstappen l’attaque au premier virage. Ces stratégies auront une importance énorme quand on arrivera dans les derniers tours. Piastri prend la sixième place à Leclerc, qui se retrouve juste devant Hamilton. Et le Britannique est à l’attaque sur son équipier mais ne passe pas.

Tour 33 : Antonelli prend la quatrième place à Gasly, tandis que le top 3 n’évolue pas en ce début de 33e tour.

Tour 34 : Et Norris s’invite à la fête en passant deuxième alors que Russell n’a pas réussi à doubler Verstappen ! Hamilton a passé Leclerc et Alonso a repassé Stroll. Hadjar est le plus rapide en piste depuis sa dernière place. Norris prend la tête mais la perd presque immédiatement.

Tour 35 : Verstappen, Norris, Russell, Antonelli et Piastri se tiennent en une seconde et demie, et l’Australien passe Antonelli ! Mais l’Italien repasse, et Russell repasse Norris.

Tour 36 : Les deux Ferrari ont passé Gasly, qui accuse le coup en termes de rythme face aux leaders. Mais le top 9 se tient en 4"3 ! En fond de classement, Bottas se joint à la bataille avec les Aston Martin, et Lawson revient à 12 secondes de ce trio. Hadjar est toujours le plus rapide et il est à 2"7 de Lawson.

Tour 37 : Russell repasse Verstappen à l’extérieur dans le dernier virage ! Antonelli et Piastri dépassent Norris. Verstappen reprend la tête et Antonelli est maintenant troisième derrière son équipier. Russell repasse à nouveau, et clairement, tout le monde teste ses stratégies de gestion d’énergie en vue du sprint final. Hadjar signe le meilleur tour en 1’36"373.

Tour 38 : Verstappen passe à nouveau en tête, et Norris reprend la quatrième place à Piastri. Leclerc accroche Hamilton et l’envoie en tête-à-queue ! Gasly et Colapinto passent sixième et septième, Leclerc est huitième devant Sainz et Hamilton.

Tour 39 : Verstappen est toujours en tête, cette fois devant Antonelli et Russell. Norris et Piastri suivent devant Gasly et Colapinto. Le replay montre que Leclerc a attaqué Hamilton et l’a harponné. De nouveau, le Monégasque va devoir être recadré par sa direction, car c’est un quatrième incident impardonnable pour lui. Et Antonelli profite de ses pneus tendres pour se porter en tête pour la première fois !

Tour 40 : Verstappen repasse en tête juste avant la ligne. Leclerc a passé Colapinto. Hamilton tente de revenir sur Sainz mais il est lâché après avoir été envoyé en tête-à-queue. Verstappen s’inquiète que les Mercedes aient compris comment le dépasser et rester devant lui sur la ligne et demande d’autres stratégies de déploiement d’énergie.

Tour 41 : Verstappen est en tête devant Antonelli et Russell, qui est sous la menace de Norris, et la McLaren passe en troisième place ! Bearman passe Bortoleto pour la 12e place, tandis que Hadjar a dépassé Lawson et passe Bottas. Le Néo-Zélandais en fait autant. Antonelli reprend la tête dans le dernier secteur mais Verstappen repasse sur la ligne !

Tour 42 : On pourrait assister à une des arrivées les plus serrées de l’histoire dans quelques tours, et les pilotes s’y préparent très sérieusement. Hadjar et Lawson se sont défaits des Aston Martin, mais ils sont maintenant à 12 secondes de Câmara. L’ingénieur de Piastri lui dit d’être prudent avec son équipier, et le pilote répond sèchement d’arrêter de lui dire ça.

Tour 43 : Leclerc prend une pénalité de 10 secondes pour avoir causé l’accrochage avec Hamilton ! Il terminerait dixième vu les écarts actuels. Norris et Russell sont en bataille mais la McLaren reste devant. Antonelli passe en tête ! Et Verstappen reprend la tête sur la ligne !

Tour 44 : Russell a repasssé Norris, alors que Leclerc accélère, certainement informé de sa pénalité. Antonelli allait passer en tête dans la ligne droite mais reste derrière.

Tour 45 : Hamilton a passé Sainz pour la neuvième place. Et Antonelli repasse en tête à nouveau, mais Verstappen le repasse plus tôt cette fois.

Tour 46 : Russell est passé hors piste à la chicane mais il n’a pas gagné de position ni de temps.

Tour 47 : Verstappen est toujours en tête, et il semble qu’on rentre dans une phase d’observation en attendant le sprint final. Et Piastri dépasse Norris. L’ingénieur de Verstappen lui dit que la stratégie de déploiement qu’il utilise est déjà la meilleure et qu’il n’y a rien de mieux à faire.

Tour 48 : Russell dépasse Antonelli et se rate ! Il va toucher le mur et repart après une marche arrière ! Il est maintenant neuvième derrière Hamilton !

Tour 49 : Verstappen est en tête devant Antonelli, Piastri et Norris. Gasly est cinquième devant Leclerc, Colapinto et Hamilton, puis Russell et Sainz. Leclerc ne devrait pas finir mieux que dixième avec sa pénalité. Verstappen s’amuse de l’erreur de Russell, ce qui n’est pas surprenant après leur échange d’hier (voir nos infos d’avant le départ).

Dernier tour : Norris passe Piastri, et les deux McLaren passent aussi Antonelli ! Verstappen en profite pour avoir de l’avance dans le deuxième secteur. Gasly passe Antonelli pour la quatrième place ! Norris se rapproche de Verstappen dans la ligne droite mais ne passe pas, et Antonelli reprend la quatrième place tandis que Russell dépasse Hamilton !

Arrivée : Verstappen gagne devant Norris et Piastri ! Mais l’Australien est noté comme n’ayant pas respecté les drapeaux jaunes. McLaren semblait totalement hors du coup et signe un double podium. Antonelli est quatrième devant Gasly et Colapinto, qui signent un très beau résultat pour Alpine.

Hamilton reste septième devant Sainz qui passe Russell sur la ligne, et Leclerc termine donc dixième. Hülkenberg et Bortoleto placent les Audi en 11e et 12e places, devant Bearman, Hadjar, Lawson qui signe le meilleur tour en 1’35"591, et Câmara. Stroll et Bottas suivent devant Alonso, qui est rentré au stand dans le dernier tour.