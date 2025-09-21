Verstappen gagne à Bakou après ’une course fluide’ et ’un week-end incroyable’

Max Verstappen a remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan, deux semaines après s’être imposé en Italie. Le pilote Red Bull a profité de sa pole position pour rester en tête au départ, et il a vite creusé l’écart sur Carlos Sainz et Liam Lawson, ce qui lui a permis de maîtriser jusqu’à l’arrivée.

Avec la pole, la victoire, le meilleur tour en course et tous les tours menés, il signe son sixième Grand Chelem en carrière, soit autant que Lewis Hamilton, et deux de moins que Jim Clark. Il explique à quel point sa course a été maîtrisée.

"Toutes les victoires sont différentes, mais ce week-end a été incroyable. Gagner de nouveau est fantastique, la voiture marchait bien sur les deux composés pneumatiques, j’avais de l’air propre pour faire attention aux pneus. C’était plutôt fluide mais ce n’est jamais facile ici, il y a du vent et la voiture bougeait beaucoup, mais je suis heureux" a déclaré Verstappen.

"Je pense qu’en course il faut être prudent avec la gestion des pneus. Il faut faire fonctionner la stratégie à un arrêt et tout le monde est un peu plus prudent. Les composés mediums et durs n’avaient pas été beaucoup utilisés jusqu’à la course, mais ça a aidé qu’il n’y ait pas trop de voitures de sécurité."

Revenu à 69 points d’Oscar Piastri et à 44 de Lando Norris, Verstappen peut encore entretenir un maigre espoir de titre. S’il reste prudent quant à ses chances, notamment parce que la prochaine course pourrait moins sourire à Red Bull, il essaiera sans doute de déranger les pilotes McLaren jusqu’au bout.

"C’est difficile à dire pour l’instant, mais les deux dernières courses ont été incroyables pour nous. Singapour sera un défi totalement différent, avec beaucoup d’appui, on verra ce qu’on peut faire là-bas."