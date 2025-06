Norris et Piastri louent le ’travail’ effectué avant le Canada

Lando Norris est revenu à Woking depuis l’Espagne, pour faire un bilan des neuf premières courses de la saison

Avec ses ingénieurs, le pilote McLaren F1 a préparé la prochaine course, le Grand Prix du Canada, où il espère briller.

"Après un week-end sans course, je suis impatient de reprendre la piste. C’était génial de passer du temps avec l’équipe à Woking la semaine dernière, où nous avons pu faire le point sur le début de saison écoulé tout en travaillant dur pour préparer le Grand Prix du Canada" a déclaré Norris.

"Montréal est une ville formidable et j’adore y courir. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous battre pour la victoire et ramener des points importants à la maison."

Oscar Piastri a gagné la dernière course en date et espère bien faire à Montréal.

"Je suis très positif et concentré à l’approche de Montréal. C’est une bonne occasion de poursuivre sur notre lancée et j’ai hâte d’affronter la piste rapide à faible traînée."

"La victoire à Barcelone a été un bon week-end pour moi et je suis heureux de reprendre la course après ce week-end de repos. L’équipe fait un excellent travail dans tous les domaines et, ensemble, nous continuons à progresser grâce à un travail acharné."

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, explique ce qu’ont fait ses troupes depuis la dernière course.

"La semaine passée loin du circuit a été productive et nous a permis de nous réunir en tant qu’équipe et d’évaluer notre saison jusqu’à présent."

"Il est clair qu’en dépit d’un bon début de saison, nos concurrents restent très proches de nous et que nous devons nous concentrer pleinement sur la réalisation et l’extraction de performances chaque week-end."

"Si nous nous tournons vers le Grand Prix du Canada ce week-end, nous savons que Montréal est un circuit très excitant, avec des conditions météorologiques souvent imprévisibles. Comme toujours, nous abordons le week-end en nous concentrant sur nous-mêmes et sur ce que nous devons faire pour nous améliorer en tant qu’équipe."