Piastri gagne une course animée à Bahreïn, les Ferrari proches du podium

C’est enfin l’heure du dénouement de ce week-end de Grand Prix de Bahreïn, après trois séances libres et une session qualificative menées par McLaren F1. L’équipe de Woking veut s’imposer, mais ses rivales sont nombreuses, et ils seront au moins quatre à vouloir poser problème à Oscar Piastri, poleman à Sakhir.

Charles Leclerc, qui l’accompagne en première ligne, sera le premier d’entre eux, et il essaiera de transformer sa meilleure qualification de l’année à minima en podium. Derrière lui, George Russell court après un troisième podium voire une première victoire cette saison, tandis que Pierre Gasly fait office de surprise et ne semble pas jouer la victoire avec son Alpine malgré sa quatrième place.

Andrea Kimi Antonelli est cinquième, et lui aussi cherchera à prendre un premier podium en carrière. Déception des qualifications, Lando Norris n’a pas dit son dernier mot et va vouloir remonter pour aller défier Piastri. Derrière lui, Max Verstappen et Carlos Sainz devancent Lewis Hamilton et Yuki Tsunoda.

Jack Doohan est un solide 11e au départ devant Isack Hadjar, puis Fernando Alonso et Esteban Ocon. Alex Albon est 15e devant Nico Hülkenberg après le scandale des qualifications, tandis que Liam Lawson suit devant Gabriel Bortoleto. Lance Stroll et Oliver Bearman ferment la marche au départ.

16h35 : Max Verstappen bénéficie de nouvelles pièces sur ses freins, en l’occurrence des matériaux de friction neufs à l’avant, ainsi qu’une écope neuve à l’arrière gauche et un nouveau capteur à l’arrière droit. Ces changements s’étant faits à cause d’un problème inquiétant de freinage, ils sont en accord avec l’Article 40.3 du Règlement Sportif et le Néerlandais n’est pas pénalisé.

16h43 : Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, explique sur Canal+ que deux arrêts devraient être la norme sur l’asphalte abrasif de Sakhir, et qu’il est possible de voir des pilotes utiliser les trois composés durant la course.

16h48 : Zak Brown, le PDG de McLaren, confirme une stratégie à deux arrêts. Il dit aussi que le doublé est possible et croit en Lando Norris : "Le doublé est le plan, mais nous devrons bien l’exécuter et nous avons quelques pilotes sur notre route qui essaieront de perturber ce plan. Ce sera une course amusante. Lando a juste besoin d’un bon départ. Ce serait bien qu’il prenne une ou deux voitures. Je lui ai dit de ne pas trop réfléchir, de se détendre, ce n’est pas pour rien qu’il est en tête du championnat."

16h53 : La température de l’air est de 27 degrés, et celle de la piste de 33 degrés. Pas de quoi être aussi imprévisible que lors des EL3 disputées de jour, mais les pneus vont clairement souffrir.

16h56 : C’est le 50e Grand Prix d’Oscar Piastri, peut-il le convertir en quatrième victoire en carrière ?

16h58 : Leclerc, Hamilton, Alonso, Lawson et Bortoleto ont mis les mediums au départ, et tous les autres pilotes ont opté pour les tendres. Un premier relais très court est donc à prévoir pour la majeure partie du peloton !

Départ : C’est parti, très bon départ d’Oscar Piastri ! Le Néerlandais garde la main tandis que derrière, Leclerc rate le sien !

Tour 1 : Russell tente de passer Piastri mais échoue, mais il prend la deuxième place. Leclerc se fait passer par Norris, qui a pris un très bon départ et pointe troisième ! Antonelli a prdu plusieurs places après être sorti de la piste et pointe au septième rang, juste devant Verstappen qui a perdu une place. C’est Sainz qui en a profité et pointe sixième ! Tsunoda est resté dixième.

Tour 2 : Piastri mène devant Russell et Norris, puis Leclerc et Gasly. Sainz suit devant Antonelli, Verstappen, Hamilton et Tsunoda. Doohan a gardé sa 11e place devant Ocon, qui a gagné deux positions. Alonso est 13e devant Albon et Bearman, qui a grapillé 5 places ! Hadjar suit devant Lawson, Stroll, Bortoleto et Hülkenberg.

Tour 3 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’37"492 et prend 1"4 d’avance sur Russell. Norris est blotti dans l’échappement de la Mercedes et a pris 1"2 de marge sur Leclerc, qui n’arrive pas à décrocher l’Alpine de Gasly derrière lui à cause des ses pneus mediums. Le reste du peloton se suit en file indienne avec des écarts de moins d’une seconde.

Tour 4 : Piastri ne creuse pas plus l’écart sur Russell, qui reste à moins d’une seconde et demie. Le départ de Norris est sous enquête des commissaires pour un mauvais placement sur la grille. Une infraction qui vaut 5 secondes de pénalité.

Tour 5 : Piastri continue à creuser l’écart et passe la barre des deux secondes. Russell a toujours Norris derrière lui, et Leclerc est remonté sur les deux pilotes. Antonelli est légèrement décroché par Gasly. Verstappen dépasse Sainz et prend la septième place.

Tour 6 : Le replay montre que Norris était nettement devant son emplacement de grille. La pénalité va être distribuée, et il faudra savoir s’il aura une infraction de mauvais placement sur la grille, ou de faux départ.

Tour 7 : Isack Hadjar s’arrête déjà ! Comme prévu, les pneus tendres fatiguent très vite. Devant, Piastri possède 2"3 d’avance sur Russell, et Norris est toujours dans le sillage de la Mercedes. Hadjar ressort dernier avec des pneus mediums.

Tour 8 : Gasly note à la radio que Leclerc est en grande difficulté avec ses pneus mediums. Et c’est confirmé, Norris écope de 5 secondes de pénalité pour son départ en mauvaise position.

Tour 9 : Ocon s’arrête aussi, pendant que Piastri creuse encore l’écart et frôle les 3 secondes de marge sur Russell. Norris doit passer la Mercedes s’il veut éviter de perdre trois places lors de son arrêt. Hadjar signe le meilleur tour en course en 1’37"392. Hamilton dépasse Sainz, et Tsunoda en profite pour faire la même chose après s’être rapproché des deux pilotes !

Tour 10 : Doohan est le pilote suivant à passer par les stands alors qu’il était proche de Sainz. Piastri a maintenant 3"4 d’avance. Antonelli se défait de Gasly et passe cinquième. Il est derrière Leclerc, à 3"6 du Monégasque qui s’est plaint du manque de constance de ses freins.

Tour 11 : Norris, Gasly et Verstappen passent par les stands. Le Britannique observe sa pénalité mais repart 14e devant Gasly. Chez Red Bull, l’arrêt de Verstappen est raté en 4 secondes et il repart derrière Ocon ! Il a chaussé des pneus durs.

Tour 12 : Tsunoda rentre à son tour et repart derrière Doohan après un arrêt manqué. En tête, Piastri a pratiquement 4 secondes d’avance sur Russell, qui a 2"4 de marge sur Leclerc. Antonelli est à 4"6 et possède 4 secondes d’avance sur Hamilton.

Tour 13 : Antonelli s’arrête à son tour, certainement pour ne pas subir l’undercut des pilotes Red Bull et de Gasly, qui signe le meilleur tour en course en 1’37"388, battu par Verstappen en 1’37"204. Antonelli repart derrière le Néerlandais malgré un bon arrêt.

Tour 14 : Russell s’arrête également et ressort septième devant Alonso et Norris. Bonne opération pour le pilote Mercedes. Tsunoda dépasse Hadjar pour la 16e place.

Tour 15 : Piastri rentre aux stands, contrairement aux Ferrari qui vont évidemment plus loin avec leurs pneus mediums. Leclerc mène logiquement devant Hamilton, puis Piastri qui ressort troisième, et Albon qui poursuit son effort en pneus tendres. Sainz, Bearman et Lawson se sont arrêtés, et Bearman et Lawson ressortent en pneus durs, comme Verstappen et Bortoleto avant eux.

Tour 16 : Les chronos des Ferrari sont plutôt flatteurs malgré des mediums plus usés que leurs concurrents. Leclerc a 9"7 d’avance sur Hamilton, qui a 5"5 de marge sur Piastri. Albon se fait dépasser par Russell et tourne 2 secondes plus lentement que les leaders, mais il rentre à la fin du 16e tour.

Tour 17 : Piastri et Russell tournent maintenant une seconde plus vite que les Ferrari, avec des pneus chauds, mais la Scuderia semble vouloir tenter un seul arrêt. Sainz signe le meilleur tour en course en 1’36"954. Un unsafe release est noté après l’arrêt de Bearman.

Tour 18 : Leclerc et Hamilton rentrent ensemble, un double arrêt pour Ferrari qui va donc se mettre sur une stratégie à deux arrêts ! Leclerc voulait un Plan D, surement avec des pneus durs, mais il chausse des mediums, comme Hamilton. Ils ressortent cinquième et 11e.

Tour 19 : Piastri est en tête avec 3"2 d’avance sur Russell, lui-même 1"6 devant Norris, qui a pratiquement gommé sa pénalité. Leclerc passe Gasly et pointe quatrième à 3"2. Gasly suit devant Ocon, grand gagnant pour le moment de la première vague d’arrêts avec un undercut très efficace. Verstappen est septième devant Antonelli, Doohan et Hamilton.

Tour 20 : Leclerc signe le meilleur tour en course en 1’36"876, battu par Hamilton en 1’36"798. Antonelli attaque Verstappen et dépasse la Red Bull, qui est à la peine avec ses gommes dures !

Tour 21 : Piastri a près de 4 secondes d’avance sur Russell.

Tour 22 : Ocon parvient à garder de l’avance sur Antonelli et maintient un bon rythme en sixième place.

Tour 23 : Hamilton et Doohan reviennent sur Verstappen, et le Britannique se défait de la Red Bull. Les pneus durs semblent très difficiles à exploiter, et cela explique certainement la stratégie de Ferrari. Verstappen se plaint aussi de ses freins.

Tour 24 : Piastri a dépassé les 5 secondes d’avance sur Russell. Leclerc attaque Norris mais se rate, et le Britannique repasse ! Antonelli reçoit un drapeau noir et blanc pour non-respect des limites de piste.

Tour 25 : Leclerc dépasse Norris, et Hamilton dépasse Antonelli ! Les Ferrari sont très performantes en pneus mediums face à la concurrence.

Tour 26 : Et Hamilton se défait d’Ocon pour prendre la sixième place ! La Scuderia va pouvoir regretter une qualification moins bonne.

Tour 27 : Piastri a six secondes d’avance sur Russell en tête. Leclerc est à 1"2 et a creusé l’écart sur Norris, qui est à 1"8 du Monégasque. Gasly est cinquième devant Hamilton et Ocon, puis Antonelli et Doohan, car Verstappen s’arrête ! Une tentative certainement désespérée de sauver ce qui peut l’être pour le Néerlandais, qui repart dernier après un arrêt totalement raté ! Six secondes d’immobilisation, il ressort en pneus mediums et devra certainement s’arrêter encore. C’est d’autant plus compliqué pour lui que Bearman et Albon semblent rapides en gommes dures.

Tour 28 : Ocon et Antonelli s’arrêtent, tout comme Hülkenberg. Ils ressortent 14e, 16e et 20e. Ocon ressort en durs, Antonelli en tendres et Hülkenberg en mediums.

Tour 29 : Piastri a 6"8 d’avance, et Leclerc est à 1"3 de Russell. Gasly et Doohan s’arrêtent coup sur coup pour optimiser la stratégie. Gasly ressort dixième en pneus durs, et Doohan 17e, lui aussi avec des durs.

Tour 30 : Alors que la mi-course est franchie depuis un tour, Piastri a 6"6 de marge sur Russell. Antonelli signe le meilleur tour en 1’36"690, battu par Verstappen en 1’36"167. Norris s’étonne d’une lumière rouge encore allumée sur son volant. Sainz a passé Tsunoda, mais les deux hommes se sont touchés et il y a du carbone sur la piste !

Tour 31 : Piastri dépasse les 7 secondes de marge sur Russell. Antonelli dépasse Alonso pour la 12e place, et l’Espagnol est sous la menace de Verstappen.

Tour 32 : La voiture de sécurité est déployée ! Les débris de l’accrochage entre Sainz et Tsunoda poussent la FIA à la prudence, et les leaders vont pouvoir s’arrêter !

Tour 33 : Piastri, Russell, Leclerc, Norris et Hamilton s’arrêtent. Piastri et Norris sont en mediums, Russell en tendres et les Ferrari en durs ! Gasly et Ocon s’étaient arrêtés récemment et restent en durs, tandis que Verstappen est huitième en mediums. Doohan est resté en piste, et Sainz a chaussé les durs, contre des tendres pour Tsunoda. Bearman, Albon et Antonelli se sont arrêtés, tout comme Alonso.

Tour 34 : Piastri mène devant Russell, Leclerc, Norris et Hamilton. Gasly est sixième devant Ocon, Verstappen, Doohan et Sainz. Tsunoda est aux portes des points devant Bearman, Albon, Antonelli, Alonso, Hadjar, Hülkenberg, Lawson, Stroll et Bortoleto. Russell est sceptique face aux choix de Mercedes : "24 tours en tendres, c’est plutôt audacieux".

Tour 35 : Les McLaren ont des mediums neufs, Verstappen a des mediums usés, Albon des mediums neufs, Hülkenberg des mediums usés et Bortoleto des mediums neufs. Russell, Tsunoda, Bearman, Antonelli et Lawson sont en tendres, et Norris pense que c’est un bon choix. Le reste est en pneus durs et va pouvoir attaquer fort, à commencer par les Ferrari. La course va reprendre !

Tour 36 : C’est reparti ! Aucun changement n’est à signaler dans la première partie du classement. Alonso surprend Hadjar et Stroll doit se défendre face à Bortoleto. Hamilton attaque Norris mais ne reste pas devant. Hamilton déplore un dépassement hors piste pour Norris.

Tour 37 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’35"140, lui et Russell ont lâché le trio composé de Leclerc, Norris et Hamilton. Gasly et Ocon restent proches, tout comme Verstappen qui est menaçant face au Français. Tsunoda est remonté dixième, et Sainz a perdu trois places. Norris laisse passer Hamilton pour éviter une pénalité.

Tour 38 : Norris dépasse Hamilton, et Verstappen dépasse Ocon. Russell apparait dernier au classement mais c’est juste son transpondeur qui pose problème ! Il est bien deuxième.

Tour 39 : Antonelli remonte en 11e place grâce à ses pneus tendres. Hamilton se plaint des pneus durs.

Tour 40 : Lawson et Stroll sont dans le viseur de la direction de course pour un non-respect des procédures de Safety Car.

Tour 41 : Piastri a 2 secondes d’avance sur Russell, qui a 1"6 de Leclerc. Norris est quatrième à 1"3 et possède 2"2 d’avance sur Hamilton.

Tour 42 : Lawson écope de 5 secondes de pénalité pour avoir percuté Hülkenberg.

Tour 43 : Verstappen ne parvient pas à revenir sur Gasly et reste donc septième pour le moment.

Tour 44 : Sainz écope de 10 secondes de pénalité pour avoir poussé Antonelli hors piste. Mercedes dit à Russell que le problème de transpondeur affecte le fonctionnement de son DRS ! Il reçoit donc un mode à rentrer pour éviter les problèmes.

Tour 45 : Piastri porte son avance à 3 secondes, tandis que Leclerc est à 1"2 et que Norris est dans le sillage de la Ferrari.

Tour 46 : Norris rate son attaque mais revient immédiatement dans les échappements de la Ferrari. Sainz se plaint que Tsunoda ne soit pas sous enquête pour leur touchette ayant provoqué la Safety Car. Son ingénieur clôt le débat : "Ils l’ont fait, il n’y a pas eu de suite." Sainz rentre abandonner.

Tour 47 : Piastri s’envole en tournant près d’une seconde plus vite que tous ses rivaux. Doohan a perdu quatre places, certainement après une erreur.

Tour 48 : L’ingénieur de Piastri lui dit de se rappeler de boire, et le pilote répond de manière cinglante : "Je le ferais si ça fonctionnait".

Tour 49 : Norris tente d’attaquer Leclerc, en vain. Leclerc l’a toutefois poussé hors piste et Norris s’en plaint. Russell pointe à 5"3 de Piastri. Derrière, Verstappen reste à un peu plus d’une seconde de Gasly, mais ne parvient pas à prendre la sixième place.

Tour 50 : Le pauvre Russell continue d’avoir des problèmes : "Il y a des chances que tu perdes ton tableau de bord", lui dit son ingénieur. "Tant que je ne perds pas le volant !", rétorque le Britannique. Un bel exemple de flegme britannique !

Tour 51 : Piastri s’envole en tête, mais Russell garde deux secondes d’avance sur Leclerc malgré ses problèmes et ses pneus tendres. Mais les problèmes s’accumulent à cause d’un nouveau problème... à la boîte de vitesses cette fois ! Et il est sous enquête pour ne pas avoir respecté le DRS ! Le podium du Britannique semble plus que jamais en danger.

Tour 52 : Norris dépasse Leclerc et s’empare de la troisième place. Le problème de DRS de Russell sera étudié après la course par les commissaires.

Tour 53 : Norris est à 1"6 de Russell et va tenter d’aller chercher un doublé pour McLaren. Norris reçoit l’ordre de respecter les limites de piste car il a eu un drapeau noir et blanc.

Tour 54 : Norris est dans la seconde de Russell ! L’ingénieur de Leclerc lui dit de rester à moins de 5 secondes de Russell au cas où ce dernier soit pénalisé.

Tour 55 : Piastri tourne plus d’une seconde au tour plus vite que tous ses rivaux, et même deux secondes plus vite que la deuxième partie du top 10 ! Il a 11"4 d’avance sur Russell. Verstappen attaque Gasly mais ne parvient pas à dépasser l’Alpine !

Tour 56 : Avec deux tours restants, McLaren a dit à Norris d’utiliser son DRS uniquement quand ils sont sûrs qu’il soit à moins d’une seconde de Russell. Il semblerait que les problèmes affectant les transpondeurs et le live timing soient aussi source de problèmes pour les monoplaces !

Dernier tour : Norris attaque Russell, les deux hommes se touchent presque mais Russell reste devant ! Norris ne lâche pas encore mais il semble qu’il soit trop tard pour qu’il puisse aller chercher la deuxième place.

Arrivée : Victoire d’Oscar Piastri, sa deuxième de la saison, le jour de son 50e Grand Prix ! L’Australien termine avec une large avance sur Russell, qui sauve la deuxième place mais est sous enquête.

Norris signe un podium qui lui permet de garder la tête du championnat, tandis que Leclerc et Hamilton terminent quatrième et cinquième. Verstappen a dépassé Gasly dans le dernier tour pour la sixième place, et Ocon est huitième.

Tsunoda est neuvième et inscrit les premiers points de la deuxième Red Bull cette saison, mais aussi ses premiers points avec l’équipe de Milton Keynes ! Bearman termine dans le top 10 et cela permet à Haas de placer ses deux voitures dans les points, alors qu’elles s’élançaient 14e et 20e !

Antonelli termine à la porte des points avec un arrêt incompréhensible pendant la voiture de sécurité, tandis qu’Albon rate les points pour la première fois de la saison. Hülkenberg suit devant, Hadjar et Doohan qui peut avoir des regrets avec une erreur puis une pénalité alors qu’il était huitième pendant une bonne partie de la course. Alonso place la première Aston Martin en 16e place. Lawson, Stroll et Bortoleto suivent.