Une ’journée positive’ pour Williams F1 en Arabie saoudite

Carlos Sainz a-t-il trouvé les bons réglages pour sa FW47 ? On peut se poser la question en ce début de Grand Prix d’Arabie saoudite, après que le pilote Williams F1 a terminé cinquième de la première journée d’essais, tout en ayant montré qu’il était capable d’accélérer à chaque tour rapide.

"Une journée positive pour nous ici à Djeddah. Nous avons fait des progrès entre les EL1 et les EL2 et nous avons essayé plusieurs choses avec les réglages et mon style de conduite pour essayer de tirer le meilleur parti de la voiture" note l’Espagnol.

"Le tour sur le pneu tendre est une bonne démonstration de ces progrès et, même si nous ne sommes que vendredi, les sensations sur ce circuit difficile sont positives. Nous essaierons de continuer dans cette voie demain !"

Alex Albon a été gêné par Lewis Hamilton et était légèrement plus en retrait au terme de la journée, mais le pilote thaïlandais a de quoi être optimiste, puisqu’il est dans le top 10 : "Ca allait, j’étais plus heureux après les EL1 avec la voiture qu’avec les EL2. Je me suis bien amusé, on va à de très hautes vitesses."

"C’était un peu confus avec les pneus tendres, on doit progresser et comprendre ce qui n’allait pas, et il y a un peu de travail sur les longs relais. On doit peaufiner, mais ça sera serré. Les pneus sont un point de discussion ici, plus les températures refroidiront, plus il sera difficile de mettre les pneus dans la bonne fenêtre, mais on est souvent bons pour cela."