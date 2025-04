Un duo Russell - Verstappen ne pourrait pas fonctionner chez Mercedes F1

Malgré sa forme actuelle très impressionnante, George Russell pourrait bien avoir à se battre pour rester chez Mercedes F1.

Il est à noter que, si le jeune rookie de 18 ans Kimi Antonelli est clairement sous contrat à long terme avec Toto Wolff, le contrat de Russell est en cours de renouvellement.

Le directeur de l’écurie semble avoir du mal à gérer la situation : il salue Russell parmi les trois meilleurs talents de la Formule 1, tout en n’excluant pas de recruter Max Verstappen pour 2026.

Jusqu’à cette année, Russell était dans l’ombre de Lewis Hamilton chez Mercedes, mais il est désormais salué par les consultants en Formule 1.

"Je ne trouve pas Russell très cool, mais il s’en sort vraiment bien," a déclaré l’ancien pilote de F1 Christijan Albers, consultant aux Pays-Bas. "Il est assez régulier et toujours au top en qualifications. Il est toujours Monsieur Samedi."

"En Chine, il a encore été excellent."

"Que va faire Mercedes de lui ? S’ils étaient si convaincus de lui et le considéraient comme une superstar, ils auraient prolongé son contrat depuis longtemps. Si l’on observe les autres équipes, on constate que leurs meilleurs pilotes sont engagés sur le long terme."

"J’ai le sentiment que Wolff attendra quelques courses de plus pour voir ce qui se passe chez Red Bull. Il se pourrait bien que Verstappen soit finalement disponible, et Wolff ne veut pas laisser passer cette opportunité."

Selon certaines rumeurs, Wolff aurait proposé l’an dernier à Verstappen la somme de 100 millions d’euros par an pour qu’il rejoigne Mercedes cet hiver, une offre refusée, Verstappen choisissant de rester.

"Si cela ne fonctionne pas à nouveau, il prolongera bien sûr le contrat de Russell. Mais s’il parvient à recruter Verstappen, et c’est un scénario réaliste, alors je pense que Toto voudra le faire. Et je ne pense pas que Toto veuille perdre Antonelli après un an."

Un autre problème pour Russell, selon Albers, est qu’il ne s’entend pas du tout avec le quadruple champion du monde Verstappen.

"Cela ne fonctionnerait pas. On voit bien que Toto est déjà occupé avec Zak Brown à fouiller partout pour déstabiliser Red Bull. Il utilise également Zak pour certaines déclarations. Ils sont au moins occupés à rendre la vie dure à Christian Horner."

Alors si Mercedes aborde 2026 avec un équipage Verstappen-Antonelli, il prédit : "Alors Russell pourrait aller chez Red Bull."