Tsunoda veut découvrir ’le facteur de succès’ de la RB19 qui manque à la RB21

Yuki Tsunoda passe la journée dans le simulateur de Red Bull avant de tester la RB19 de 2023 à Silverstone pendant toute une journée. Le pilote de 24 ans explique qu’il veut comprendre ce qu’il manque actuellement à sa RB21, par rapport à une F1 qui a remporté 21 courses sur 22 disputées il y a deux ans.

"Surtout sur des circuits similaires à ceux que nous allons piloter dans les prochaines courses, je suis impatient de le faire" a déclaré Tsunoda. "De plus, si je peux donner mon avis sur la RB19, sur le facteur clé qui a fait le succès de cette voiture, et apparemment sur quelque chose que nous n’avons pas dans la RB21, j’espère que je pourrai le découvrir."

Après ce premier triplé de courses au volant de la Red Bull, Tsunoda a déjà quelques clés qu’il n’avait pas encore jusqu’ici : "Je suis en train d’y arriver. Je veux dire, le niveau de confiance, tout, j’apprends encore le processus pour finalement obtenir des performances régulières avec notre voiture. Mais, oui, on y arrive lentement."

"Une fois que vous sortez, que vous vous précipitez et que vous essayez d’obtenir les meilleures performances possibles avec cette voiture, je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Et je veux dire que je suis assez content de ce que j’ai fait jusqu’à présent, et, oui, j’ai montré une bonne performance. Il faut donc que je continue à faire ce que je fais."

Christian Horner, le directeur de Red Bull, a salué le week-end de Tsunoda à Djeddah, avec une qualification qui aurait pu être encore meilleure et une course rapidement arrêtée : "C’est dommage pour Yuki. Son temps de 1’27"990 en Q2, s’il l’avait répété en Q3, l’aurait placé en sixième position sur la grille. Yuki a fait 1’28"204 en Q3, à seulement 0"040 de Sainz et 0"003 de Hamilton."

"C’était un incident de course avec Pierre, il était contre le mur, et ils sont allés à la réunion des commissaires et les deux pilotes ont reconnu qu’il s’agissait d’un incident de course. Les deux pilotes ont reconnu qu’il s’agissait d’un incident de course. C’est donc ennuyeux pour lui, parce qu’il aurait pu se battre pour des points corrects."