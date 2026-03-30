Suzuka a exposé les failles de la F1 de 2026 selon Verstappen

Dans la continuité des critiques formulées par Lando Norris, Max Verstappen a à son tour pointé du doigt les limites des unités de puissance actuelles, estimant que le tracé de Suzuka a mis particulièrement en lumière les failles du système.

Au lendemain du Grand Prix du Japon, le pilote Red Bull a confirmé partager pleinement l’analyse de Norris : la gestion de l’énergie complique fortement les dépassements et expose immédiatement les pilotes à une contre-attaque.

"Globalement, il fallait être très prudent dans la façon dont vous utilisez votre batterie. C’était assez délicat."

"Le problème de Suzuka, c’est bien sûr qu’il y a une longue ligne droite, puis seulement une petite chicane, puis encore une longue ligne droite."

Verstappen fait ici référence à la séquence menant au 130R, suivie de la chicane du Casio Triangle. Dans cette petite portion, les opportunités de récupération d’énergie sont extrêmement limitées.

"Si vous déployez dans une ligne droite, vous n’avez plus rien dans l’autre."

Contrairement à d’autres circuits, où plusieurs virages permettent de recharger la batterie entre deux zones de pleine charge, Suzuka impose une contrainte unique.

"Sur d’autres circuits, vous avez une longue ligne droite, puis quelques virages pour recharger. Ici, ce n’était pas le cas."

Conséquence directe : certaines zones de dépassement traditionnelles deviennent inexploitables.

"Dans beaucoup d’endroits où vous voudriez tenter un dépassement, il n’y a qu’un seul virage pour recharger, puis une longue ligne droite à nouveau."

"Cela rend quasiment impossible l’utilisation de la batterie, parce que c’est totalement inefficace."

Un constat qui rejoint directement celui de Norris, qui dénonçait déjà des dépassements "involontaires" et un effet yo-yo entre les monoplaces.

Et comme le pilote McLaren, Verstappen souligne un décalage entre le spectacle perçu et la réalité en piste.

"Certaines choses peuvent être améliorées, la FIA le sait, et j’espère qu’ils le feront. Oui, le spectacle peut être intéressant à la télévision, mais à l’intérieur de la voiture, ce n’est clairement pas aussi authentique que cela devrait l’être."

Alors que la FIA travaille sur d’éventuels ajustements en vue des prochaines manches, notamment à Miami, les retours convergents de Norris et Verstappen renforcent la pression sur les instances dirigeantes.