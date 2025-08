Stabilité, confiance : Elkann explique pourquoi Ferrari a prolongé Vasseur

Le président exécutif de Ferrari, John Elkann, est présent ce week-end au Grand Prix de Hongrie.

L’Italien a expliqué pourquoi il s’est rendu au Hungaroring, son sentiment par rapport à la saison actuelle de la Scuderia en F1 et a bien entendu expliqué pourquoi Frédéric Vasseur a été prolongé pour plusieurs années à la tête de l’équipe.

"C’est la dernière course de la première partie de la saison, c’est donc un bon moment d’être ici avec l’équipe."

"C’est l’occasion idéale de revenir sur une piste, après ce début de saison difficile et, surtout, de poser les bases pour la deuxième partie de la saison et de s’assurer que tout le monde reparte plein d’énergie pour profiter d’une bonne pause, indispensable, et revenir en force aux Pays-Bas."

Concernant le renouvellement de Vasseur, Ferrari semble avoir enfin pris conscience qu’il ne faut pas faire tomber trop vite des têtes ! Une révolution au sein de la Scuderia puisque John Elkann parle de stabilité et de temps, des mots parfois ignorés dans le passé lorsqu’il y a eu une valse des directeurs d’équipe.

"Fred a guidé et aidé Ferrari à progresser ces dernières années," répond Elkann lorsqu’on lui demande la raison derrière cette confiance renouvelée.

"En 2024, nous avons terminé deuxièmes et étions proches de remporter le Championnat des constructeurs. Cette année, nous sommes à nouveau deuxièmes."

"Il est important de se renforcer lorsque quelqu’un progresse. L’intérêt de travailler avec Fred réside précisément dans la volonté de persévérer et de s’améliorer constamment. C’est l’esprit."

"Lorsqu’on est sur une trajectoire ascendante, il est crucial non seulement d’assurer la stabilité, mais aussi de donner la confiance nécessaire pour aller encore plus loin."

"Nous avons vraiment bien travaillé avec Fred, et quand on travaille bien, il est important de continuer à bien travailler. En réalité, après ces années, nous voulons tous construire davantage, et nous savons qu’en Formule 1, il faut vraiment de l’engagement, de la confiance et du temps pour investir sur les succès à venir."

"L’évolution naturelle de notre relation avec Fred a été très forte, une relation que l’on ressent, et c’est palpable chez Ferrari : l’importance de la stabilité pour les résultats. C’est vraiment ce que nous souhaitons tous."

Elkann a reconnu que Ferrari n’a pas été à la hauteur des attentes, ce qui a pu provoquer ces spéculations sur l’avenir du Français.

"La première partie de saison a sans aucun doute été difficile. Il est important de comprendre où des améliorations peuvent être apportées, et je suis convaincu que ces leçons sont précieuses."

"Mais chez Ferrari, l’individu n’est surtout pas le facteur décisif. Il existe de nombreux individus exceptionnels, mais ce n’est que lorsqu’ils travaillent bien ensemble, avec coordination et cohésion, que nous réalisons de grandes choses."

"Nous l’avons prouvé tout au long de notre histoire, notamment avec la victoire au Mans. Le plus important est de ne jamais perdre l’envie de gagner ; elle doit toujours rester constante."

"En F1, Ferrari veut gagner, a gagné et gagnera si elle parvient à rassembler tout le monde. Ce qui compte chez Ferrari, ce sont les individus qui peuvent accomplir des choses incroyables, mais ensemble. C’est particulièrement vrai en Formule 1."

"Nous nous souvenons tous de nos victoires, et nous avons réussi dans le passé parce qu’il y avait un fort sentiment que les individus incroyables – nos ingénieurs, nos mécaniciens, nos pilotes, notre directeur d’équipe – étaient vraiment des individus qui travaillaient ensemble."

"Il ne s’agit donc pas d’individus, mais de l’effort collectif de grands individus qui peuvent accomplir encore plus ensemble."