Equité des chances, relations : comment McLaren F1 va gérer le duel Norris - Piastri

Oscar Piastri et Lando Norris semblent maintenant en bonne voie pour se disputer le titre entre eux chez McLaren F1.

C’est d’ailleurs ce que les deux pilotes ont confié jeudi à leur arrivée au Hungaroring, excluant Max Verstappen de la course étant donné la compétitivité de leur McLaren et de sa Red Bull.

Mais Andrea Stella, le directeur de l’équipe, est-il d’accord avec le constat de ses propres pilotes ?

"Absolument pas. Je ne suis d’accord qu’avec les mathématiques. Donc, une fois que les mathématiques nous le diront, je modifierai ma réponse."

Alors, à son avis, quel sera le résultat en fin de saison si cela doit bien se jouer entre ses pilotes ? Plutôt Piastri ou plutôt Norris ?

"Tout d’abord, nous devons nous assurer, en tant qu’équipe, de jouer un rôle positif, et ce rôle positif est de donner à Lando et Oscar une voiture rapide, capable de se battre pour la victoire en toutes conditions."

"Nous ne voulons pas jouer un rôle sur des facteurs de fiabilité, de problèmes opérationnels, d’arrêts au stand qui pourraient influencer l’attribution des points entre eux. C’est la responsabilité de l’équipe."

"Concernant Lando et Oscar, je pense que c’est surtout une question d’exécution, car ils sont très proches. C’est une question de détails à tous les points de vue : la technique de course, le pilotage, les pénalités, et enfin la régularité. La régularité, c’est-à-dire être bon à chaque épreuve, est un point sur lequel Lando et Oscar ont excellé, mais je pense que cela va devenir de plus en plus important, surtout à mesure que la ligne d’arrivée se rapproche."

Si lors des 10 dernières courses après la pause estivale, le championnat pilotes reste serré, allons-nous naturellement assister à davantage de suspense, à des moments plus intenses entre ses pilotes si les choses se jouent finalement sur les deux ou trois dernières courses ?

"Je pense qu’il pourrait y avoir une augmentation naturelle de ce qui pourrait être un sentiment de pression, car le nombre de courses diminuera et chaque course deviendra, relativement, légèrement plus importante."

"Mais du point de vue du directeur et de l’équipe, nos deux pilotes et l’équipe ont mené cette quête du championnat avec brio. Au fil du temps, en analysant chaque course, nous avons développé une approche solide, à laquelle Lando et Oscar ont clairement contribué."

"Ce n’est pas comme si l’équipe avait créé cette approche et que Lando et Oscar la suivaient désormais ; nous l’avons élaborée en équipe, pilotes compris. Je pense donc qu’il s’agit d’un cadre très solide, et cela deviendra de plus en plus important à mesure que la valeur marginale de chaque course augmentera à mesure que nous nous rapprocherons de la fin de saison."

Quelle confiance tire-t-il de la façon dont ses pilotes ont maintenu une bonne relation malgré l’intensité de la lutte pour le titre et la pression actuelle... avant que la pression ne monte encore plus si la saison se poursuit de manière aussi serrée ?

"La relation entre Oscar et Lando ne cesse de s’améliorer. Ce n’est pas le fruit du hasard. C’est parce que nous investissons dans les relations."

"Quand je parle des fondamentaux de la Formule 1, les relations sont probablement un peu moins tangibles, mais je pense qu’elles sont aussi fondamentales que l’aérodynamique. Cela implique la relation entre les pilotes et l’équipe, et entre les pilotes eux-mêmes."

"Prenons l’exemple de la course de l’an dernier en Hongrie avec les consignes à la radio : nous avons passé beaucoup de temps à analyser cela individuellement, avec les pilotes, et puis ensemble. Nous avons essayé d’apprendre le plus possible les uns des autres. Nous nous sommes rappelés que la Formule 1 est difficile et que nous rencontrerons toujours des difficultés. C’est une prise de conscience que nous devons avoir."

"À partir de là, que pouvons-nous faire pour nous améliorer ? Que pouvons-nous faire en équipe pour garantir un cadre qui permette à Lando et Oscar de poursuivre leurs aspirations, tout en protégeant les intérêts de l’équipe. Encore une fois, je suis un directeur d’équipe chanceux car les deux pilotes sont très raisonnables, très justes, très corrects, humbles et surtout, ils comprennent que nous sommes ici non seulement pour poursuivre notre intérêt dans le présent mais aussi pour protéger l’avenir de leur propre carrière et de McLaren Racing."

Norris a débuté la saison en favori. En termes d’expérience, il a plus de courses à son actif que Piastri. Pense-t-il qu’il subit plus de pression pour remporter le championnat cette année que l’Australien ? Le ressent-il ?

"Comme vous le dites, Lando a peut-être un peu plus d’expérience en termes de nombre de courses et c’est pourquoi il avait ce statut. Il a débuté la saison en Australie avec un bon résultat, mais au final, en Australie, Oscar était là avec Lando. Oscar a perdu des points en Australie simplement à cause de la pluie soudaine dans la dernière partie du circuit."

"Je pense que l’une des qualités d’Oscar est d’apprendre très vite. Il l’a démontré tout au long de sa carrière, remportant le titre dès sa première année dans toutes les catégories juniors. Il l’a d’ailleurs démontré chez McLaren. Maintenant, Lando et Oscar pilotent et évoluent à des niveaux très similaires."

"Cette saison, nous devons reconnaître en tant qu’équipe que nous avons apporté quelques modifications à la version de lancement de la voiture, ce qui a eu un impact sur le style de pilotage de Lando. Nous avons apporté quelques améliorations, ce qui signifie que certains réglages utilisés par Lando et Oscar sont actuellement légèrement différents, mais nous sommes ravis que les deux pilotes puissent désormais piloter de manière relativement naturelle. Ils peuvent exprimer leur talent et nous constatons qu’ils sont très proches."

"Cela offre un spectacle exceptionnel à la Formule 1 ; c’est ce que nous souhaitions atteindre en tant qu’équipe, et je pense que ce sera très intéressant jusqu’à la fin de la saison. Mais comme nous l’avons dit dans la première question, je n’exclurais pas encore Max, par exemple. Nous sommes donc très vigilants. Nous restons concentrés, mais nous voulons permettre à nos pilotes de poursuivre leur quête jusqu’à la fin de la saison."