Russell est ’heureux’ de sa 2e place à Bakou après ’un week-end difficile’

George Russell a terminé deuxième du Grand Prix d’Azerbaïdjan après s’être élancé cinquième. Profitant d’un bon rythme et d’une bonne gestion des pneus, le pilote Mercedes F1 a outrepassé la fatigue physique liée à sa maladie qui l’avait empêché d’être présent jeudi pour la journée médias.

Il a tenu à féliciter son ancienne équipe, Williams, qui termine sur le podium pour la première fois depuis celui sur lequel il était monté avec l’équipe de Grove, au GP de Belgique 2021.

"Tout d’abord, bravo à Carlos et Williams, c’est un super résultat pour eux. Et pour moi, c’est un retour sur le podium après un week-end difficile à titre personnel. Mais la voiture était bonne et on a aussi la quatrième place donc j’en suis heureux" a déclaré le Britannique.

Un élément inédit est venu perturber sa course, puisqu’il a expliqué dans l’antichambre du podium qu’il a cru à plusieurs reprises avoir cru qu’un drapeau jaune était sorti, et il s’agissait en réalité d’un panneau publicitaire DHL !

Cependant, c’est surtout sa forme physique qui était un point d’interrogation, avec sa maladie du début de week-end. Finalement, il termine la course en étant très fatigué mais a pu rester solide jusqu’au bout pour aller chercher ce résultat.

"J’étais soulagé de voir le drapeau à damier, mais heureusement je me sentais mieux aujourd’hui que vendredi et hier. J’ai hâte de me reposer, mais je suis heureux de ce résultat. Et pour l’équipe, c’est un bon pas dans l’objectif de battre Ferrari au championnat."