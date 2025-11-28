Alonso signe ’un de ses meilleurs résultats’ de l’année en Qualification Sprint au Qatar

Fernando Alonso a signé une performance remarquable en ce début de week-end du Grand Prix du Qatar, avec la quatrième position dans la Qualification Sprint. Le pilote Aston Martin F1 sera donc en deuxième ligne au départ ce samedi, derrière les McLaren et la Mercedes de George Russell.

Le double champion du monde se félicite d’avoir affiché un rythme encourageant dès le début de la première journée à Losail, avec un top 3 lors des essais libres qui vient confirmer sa très bonne forme.

"L’un de nos meilleurs résultats en qualifications cette année !" s’est félicité l’Espagnol. "La voiture était performante dès les Libres et nous avons réussi à enchaîner de bons tours en qualifications sprint malgré quelques difficultés liées au trafic."

Alonso sait que cela ne signifie pas que tout son week-end sera aussi bon, mais il reste optimiste : "On va y aller étape par étape, essayer de tenir notre place en Sprint puis tenter de progresser encore davantage lors des qualifications."

Dans l’autre garage d’Aston Martin, Lance Stroll n’a pas connu le même destin que son équipier, avec une élimination en EL1. Il regrette un mauvais timing en piste qui lui a coûté de la performance.

"Je n’ai pas réussi à enchaîner les tours ce soir. À la fin de la SQ1, j’ai été gêné par le trafic au virage 1, ce qui a compliqué les choses, et je n’ai pas pu accéder à la SQ2" a déclaré le Canadien. "Partir de la 16e place demain sera délicat, mais on verra ce qu’on peut faire et apprendre pour les qualifications."