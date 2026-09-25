Russell signe la pole devant Leclerc, Antonelli se crashe à Bakou

Après trois séances libres marquées par de nombreux incidents mais peu d’accidents, les 22 pilotes de la grille de F1 vont s’attaquer au chrono sur le circuit de Bakou pour déterminer la grille de départ du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Une séance de tous les dangers durant laquelle il va falloir trouver la limite de la voiture sans se faire piéger et aller endommager sa monoplace, au risque de partir en fond de grille demain en course.

L’an dernier, pas moins de six drapeaux rouges avaient perturbé la séance qualificative sur le même circuit, un record, mais la pluie s’était invitée et avait aggravé les difficultés que représente ce tracé. Ce qui ne signifie pas pour autant que la qualif du jour sera de tout repos.

Mercedes a vu Red Bull, et en particulier Max Verstappen, se rapprocher pour terminer en tête des EL3, tandis que Lewis Hamilton a placé sa Ferrari dans le même dixième, signe qu’un resserrement s’opère parmi les top teams, dont McLaren semble toutefois éloignée.

Les Aston Martin F1 sont déjà condamnées au fond de grille. Par leurs performances face aux Cadillac mais aussi parce que Fernando Alonso et Lance Stroll ont déjà accumulé de multiples pénalités pour changements de moteurs et divers composants.

On attend aussi de savoir si Ferrari va monter un moteur ADUO2 neuf pour Charles Leclerc pour cette séance. Si oui, ce sera au minimum 10 places pour le Monégasque. Si d’autres composants sont ajoutés, cela pourrait être le fond de grille selon le quota déjà utilisé de chacun de ses éléments.

13h30 : Une des infos principales de la matinée, c’est la révélation de Christian Horner, qui a dit être prêt à prendre la tête de Ferrari si Frédéric Vasseur venait à être écarté par la présidence de la marque.

13h34 : Horner, que les rumeurs lient toujours à un projet de BYD en Formule 1, cherche un avenir ailleurs que chez Alpine F1, où les investisseurs se pressent et arrivent apparemment avec des projets plus intéressants que le sien.

13h39 : Alors que Leonardo Fornaroli est sur la liste de Haas F1, il ne semble pas favori pour remplacer Esteban Ocon l’an prochain, puisque Rafael Camara semble tenir la corde. Mais McLaren, chez qui l’Italien est réserviste, a reconnu qu’il n’est pas le favori pour le baquet.

13h43 : Alors que Verstappen s’est réengagé chez Red Bull jusqu’à la fin de la saison 2030, Zak Brown ne désespère pas de le faire casser son contrat et venir chez McLaren F1 avant cette date.

13h48 : Dans le présent, Andrea Kimi Antonelli semble se diriger vers son premier titre mondial, mais il refuse encore de se considérer favori, malgré les déclarations de tous ses rivaux, qui disent abandonner tout espoir de le battre. Selon lui, il s’agit d’une stratégie de déstabilisation.

13h53 : Carlos Sainz a écopé d’une réprimande pour ne pas avoir assez ralenti sous drapeaux jaunes en EL3, mais les commissaires étaient proches de lui infliger une pénalité de 5 places.

13h58 : Le départ de la qualification est retardé ! On ne sait pas encore pourquoi.

14h00 : Les commissaires nettoient la piste à la suite de la course de F2, qui a connu une longue interruption. C’est pour cela que le départ est retardé, mais il ne devrait pas l’être trop longtemps.

14h01 : Flavio Briatore, contrairement à Horner, a fermé la porte à la possibilité de rejoindre Ferrari.

14h02 : La séance va débuter à 14h04 !

14h04 : C’est parti pour la séance qualificative !

Q1 - 18 minutes

14h07 : Leclerc n’embarque pas de nouveau moteur, Ferrari n’ayant confirmé aucun changement alors qu’il a testé hier le moteur de Monza, qui a donné satisfaction et est encore utilisé dans sa voiture.

14h08 : Lance Stroll est sorti de piste au virage 7 mais n’a pas eu d’accident, il repart.

14h11 : Franco Colapinto prend la tête de la séance en 1’45"7, devant Sergio Pérez et Pierre Gasly. Gabriel Bortoleto se place deuxième et Arvid Lindblad quatrième.

14h12 : Verstappen se place en tête en 1’45"168, et Russell prend la troisième place. Antonelli remonte au deuxième rang, et c’est Isack Hadjar qui se positionne en tête en 1’44"702 ! Hamilton récupère une belle aspiration et se place deuxième à 0"155 du Français.

14h13 : Leclerc signe un tour rapide et ne signe pas mieux que le quatrième temps. Lando Norris prend le septième temps, et Oscar Piastri remonte au troisième rang, le premier sans aspiration, le deuxième avec. Verstappen se plaint d’une voiture qui talonne et freine mal...

14h14 : Stroll termine un tour à 1"8 de Pérez, il perd sept dixièmes dans le dernier secteur qui n’est que de la ligne droite.

14h15 : Antonelli a tapé ! Sa Mercedes a une roue cassée et il rentre sur trois roues ! Pas sûr que les commissaires le laissent revenir jusqu’à la fin de son tour. Mercedes lui dit qu’il est impossible de réparer la voiture et de la garer, alors qu’il essaie de négocier pour revenir au stand. C’est la fin de sa qualification !

14h16 : Hadjar améliore son tour, Verstappen fait mieux en 1’44"279 et Russell le bat en 1’44"277 ! Hamilton prend le quatrième temps.

14h17 : Norris a raté un virage et dit que quelque chose a cassé sur sa voiture. Il avait signé le meilleur premier secteur absolu mais termine son tour à 1"5. Le replay montre qu’Antonelli a tapé à l’intérieur du premier virage.

14h18 : Leclerc améliore son chrono et se place troisième à 0"083 de Russell et à 0"081 de Verstappen.

14h19 : Verstappen progresse à son tour et se replace en tête de la hiérarchie en 1’44"041. Les Williams et Lindblad sortent de la zone d’élimination, contrairement à Alonso.

14h20 : Hadjar prend le deuxième temps à 0"120 de son équipier. Les Alpine de Colapinto et Gasly se sont placées septième et huitième, devant Antonelli.

14h21 : Norris progresse mais ne fait pas mieux que sixième, juste devant Piastri.

14h22 : Russell reprend la première place en 1’43"615 ! La piste évolue énormément, et Ocon s’est placé 11e avec sa Haas.

14h23 : Sainz prend le huitième temps, Ocon et Bearman progressent aussi, le Français remontant au huitième rang. Stroll est arrêté en piste après un tout droit. Albon améliore également et grimpe à la huitième place. Li,dblad ne fait pas mieux que 14e, et Gasly remonte en sixième position.

14h24 : Hülkenberg est aussi en amélioration et ne fait pas mieux que 18e, alors que Pérez rentre au stand et ne fera pas mieux que 20e, une qualification très décevante pour Cadillac. Lawson est 16e et Bottas ne progresse pas. Antonelli termine finalement 15e de cette séance et sera donc 16e demain sur la grille.

Les éliminés sont Bortoleto, Hülkenberg, Alonso, Pérez, Stroll et Bottas, qui voit son 21e temps annulé. Il passe donc dernier.

Q2 - 15 minutes

14h31 : Lindblad a tiré tout droit dans son tour de sortie, certainement piégé par le vent arrière et les pneus froids.

14h33 : Les pilotes font deux tours de préparation en ce début de Q2, alors que le soleil baigne moins directement la piste.

14h34 : L’ingénieur de Hadjar confirme ce qui a piégé Lindblad, car il prévient son pilote qu’il y a des bourrasques dans le virage 4.

14h35 : Sainz signe la première référence en 1’44"849, et Verstappen fait immédiatement mieux en 1’44"282.

14h36 : Hadjar se place en tête devant Verstappen en 1’44"236. Norris prend la tête de la séance en 1’44"020, Albon et Ocon se positionnent derrière Sainz, et Piastri se positionne deuxième à 0"030 de Norris.

14h37 : Leclerc a pris la tête en 1’43"835, mais Russell fait immédiatement mieux en 1’43"686 ! Hamilton prend le cinquième temps entre les McLaren et les Red Bull.

14h39 : Verstappen ne fait pas mieux que sa septième place, sans aspiration.

14h40 : Hadjar améliore et remonte en troisième position. Bearman prend le huitième temps juste derrière Verstappen, mais à une demi-seconde. Les McLaren sont au stand. Hamilton remonte au cinquième rang, et Leclerc reste deuxième.

14h41 : Les Alpine ne font qu’un seul tour rapide en cette Q2, ce qui montre la confiance de l’équipe, qui souhaite garder un train de pneus pour la Q3 et limiter les risques d’accident.

14h42 : Colapinto se place dixième, et Gasly prend la septième position devant Verstappen, ce qui sort son équipier de la zone de qualification. Les McLaren reprennent la piste avec les mêmes pneus que lors de la tentative précédente.

14h43 : Russell boucle un nouveau tour rapide et n’améliore pas, car il était seul en piste. Lindblad s’est raté dans son tour rapide.

14h44 : Verstappen améliore à nouveau en 1’43"706, alors que Hadjar est arrêté en piste, mais repart après un tout droit. Lawson remonte au 11e rang. Ocon ne progresse pas.

14h45 : Albon est en amélioration mais ne fait pas mieux que 13e. Sainz progresse et grimpe au neuvième rang alors que Piastri est quatrième.

14h46 : Colapinto grimpe au dixième rang et élimine Bearman ! Russell en termine et améliore en 1’43"462. Sainz passe donc en Q3, la première pour Williams depuis le GP du Qatar 2025 !

Les éliminés sont Bearman, Lawson, Albon, Ocon, Lindblad et Antonelli.

14h48 : Albon s’est plaint de ne pas avoir eu d’aspiration, ce qui a condamné ses chances d’aller assi vite que son équipier.

Q3 - 13 minutes

14h55 : Russell, Verstappen, les McLaren et Sainz sont en piste, tandis que les autres pilotes sont restés au stand et décalent désormais leur sortie en piste.

14h57 : Russell boucle son tour en 1’43"713. Sainz est juste derrière en 1’45"091. Verstappen prend la deuxième place.

14h58 : Norris se place en tête en 1’43"672, et Piastri fait mieux en 1’43"571 ! Les deux McLaren se placent en tête.

15h00 : Hadjar finit son premier tour de Q3 et prend la troisème place, juste derrière les McLaren et loin devant Verstappen.

15h01 : Russell accélère et s’échappe d’une demi-seconde en 1’43"037 ! Hamilton améliore et se place cinquième, tandis que Leclerc se place deuxième.

15h02 : Colapinto est sorti de piste mais reprend sa séance, tandis que Gasly se place sixième !

15h04 : Norris a fait une erreur, Hadjar boucle son tour et reprend la troisième place.

15h05 : Russell gagne encore une demi-seconde en 1’42"526 ! Le Britannique survole cette séance ! Hamilton ne fait pas mieux que sixième.

15h06 : Leclerc prend la deuxième place, et Piastri la troisième ! Verstappen ne fait pas mieux que huitième derrière Gasly, et à six dixièmes de Hadjar ! Sainz prend la neuvième place.

Russell signe la pole position avec 0"837 d’avance sur Leclerc ! Piastri termine troisième à un millième de Leclerc, tandis que Hadjar est quatrième et sera aux côtés de l’Australien sur la grille. Norris et Hamilton seront en troisième ligne devant Gasly et Verstappen, puis Sainz et Colapinto.