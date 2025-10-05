Russell ne s’inquiète pas de subir un nouvel accident en course

George Russell a signé la pole position au Grand Prix de Singapour, mais le plus dur reste à faire avec une longue course qui l’attend. Le pilote Mercedes F1 admet que ce qui l’inquiète le plus se trouve derrière lui sur la grille, à savoir Max Verstappen et Oscar Piastri.

"Probablement ces deux-là à côté de moi, pour être honnête. Nous savons que les McLaren sont généralement exceptionnellement performantes avec leurs pneus dans des conditions chaudes" a déclaré Russell.

"Je pense que nous avons tous été un peu surpris par leur manque de vitesse ce week-end. Nous nous attendions probablement tous à ce qu’elles s’envolent, et nous ne nous attendions certainement pas à nous battre pour la pole position ici. Je ne sais donc pas trop à quoi m’attendre pour demain."

"Je suis le seul pilote à ne pas avoir fait de long run, ce qui ne joue pas en ma faveur. Mais bien sûr, les dépassements sont difficiles ici. Les courses se sont récemment déroulées en un seul arrêt, mais avec la limitation de vitesse à 80 km/h dans la voie des stands, cela va probablement se rapprocher de deux arrêts désormais."

Russell a eu un accident vendredi en essais libres, et il a été interrogé sur les risques de reproduire cela en référence à son accident en fin de course en 2023 : "Merci de me rappeler ce souvenir !", a-t-il répondu avec ironie.

Max Verstappen a défendu son rival avec tout autant d’ironie : "Les murs bougent réellement autour de la piste ! Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais c’est assez délicat à certains endroits !"

Mais le Britannique ne s’inquiète aucunement de ce qu’il pourrait réaliser en course : "Je suis un pilote très différent aujourd’hui de ce que j’étais il y a quelques années. Vendredi, j’ai eu mon premier accident depuis plus d’un an."

"Mais cette saison, je suis en quelque sorte plus en phase avec moi-même. Je connais mieux mes limites. Mais le fait est que, sur un circuit urbain, il suffit d’un seul instant d’inattention pour que tout bascule. Mon erreur d’il y a deux ans n’était pas grave."

"C’était une erreur de cinq centimètres, mais les conséquences ont été énormes. C’est ça, le problème avec les circuits urbains. Vous ne pouvez vous permettre de ne pas être concentré à 100 % dans le moindre virage. Mais c’est aussi ce qui fait leur beauté."

Verstappen se sent en confiance après deux victoires consécutives, et il n’exclut pas d’enchaîner un nouveau succès : "Comme lors des deux dernières courses, en fait. Je pense que jusqu’à présent, ce week-end a encore été très solide pour nous."

"Aucun problème majeur. Nous avons toujours été dans le coup, et je pense que c’est une bonne chose. C’est donc très prometteur pour nous, bien sûr. Pour la course, je ne sais pas. Je pense que nous allons attendre de voir. Je ne m’en fais pas trop à ce sujet."

Le Néerlandais n’est pas certain que la vitesse dans les stands relevée à 80 km/h apporte des options stratégiques : "Oui et non. Cela dépend de la course, des voitures de sécurité, de leur intervention ou non. Il faut simplement être prêt à tout."

Dans tous les cas, le pilote Red Bull se sent bien depuis les nouveautés apportées à Monza : "Absolument. Les trois derniers week-ends ont été vraiment très bons. Jusqu’alors, nous changions constamment les réglages, car rien ne fonctionnait."

"Parfois, certains week-ends se passaient bien, mais ces trois derniers week-ends ont été très stables. Nous avons simplement procédé à des réglages fins, et c’est exactement ce qu’il faut faire tout au long du week-end."

"Bien sûr, certains tracés nous conviennent mieux que d’autres, certains sont probablement un peu plus difficiles, mais la base de la voiture est beaucoup plus solide, et je pense que c’est ce dont nous avons besoin."

Interrogé sur le fait qu’il n’ait jamais signé de pole position à Singapour, Verstappen s’est agacé et a rappelé qu’on ne note pas cela auprès des pilotes qui n’en ont jamais fait sur un circuit. Il en a profité pour renvoyer la responsabilité de sa pole manquée en 2022 sur Red Bull.

"Vous pouvez demander à de nombreux pilotes pourquoi ils n’ont jamais décroché la pole ici, non ? C’est comme ça. Ces dernières années, ça n’a pas été facile. Je veux dire, 2022, c’était une bonne occasion, mais il faut bien sûr mettre suffisamment de carburant dans la voiture pour les qualifications."

"Et puis, bien sûr, cela aurait un peu changé la perception, parce que j’entends ça toute la semaine ’jamais décroché la pole. Jamais gagné ici’. Eh bien, fantastique. Mais oui, maintenant, enfin, la voiture semble un peu plus polyvalente. Nous avons toujours été, je dirais, un peu plus faibles en matière de force d’appui très élevée, pour une raison ou une autre."

"Mais le fait que nous soyons aussi compétitifs est très prometteur, c’est certain. Quoi qu’il arrive demain, arrivera. Mais même pour les courses à venir, où l’on ne roule pas toujours avec une force d’appui très élevée, je pense que ce serait bien si nous pouvions simplement maintenir cette dynamique."

Oscar Piastri a comme espoir de remonter sur les deux hommes qui le précèdent au départ, mais il sait que ce sera compliqué : "Je l’espère, mais il est très difficile de dépasser ici. Il faut une bonne marge de vitesse supplémentaire pour dépasser quelqu’un."

"Nous verrons donc si nous l’avons en course. Mais les longs relais ont été assez difficiles en essais pour tout le monde avec les drapeaux rouges, et personne n’a vraiment fait grand-chose. Je ne dirais donc pas que nous sommes plus confiants qu’avant les qualifications pour la course, mais nous verrons ce qui est possible."