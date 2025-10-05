Lawson regrette son adaptation bâclée à la Racing Bulls

Liam Lawson a admis qu’il lui avait fallu un certain temps pour comprendre comment exploiter le potentiel de la VCARB 02 de Racing Bulls après sa rétrogradation de chez Red Bull Racing.

Lawson a débuté la saison aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull, mais deux premiers week-ends décevants ont poussé Christian Horner et Helmut Marko à le renvoyer dans la "petite" équipe.

Bien qu’il ait insisté sur le fait que sa confiance en ses capacités n’avait pas été ébranlée, Lawson a eu du mal à retrouver son rythme chez Racing Bulls, où Isack Hadjar l’a surpassé.

Hadjar a finalement décroché son premier podium grâce à une course sublime à Zandvoort, ce qui fait de lui le principal candidat pour devenir le coéquipier de Verstappen chez Red Bull en 2026.

Cependant, Lawson a amélioré ses chances de rester sur la grille la saison prochaine grâce à un week-end impressionnant à Bakou, où il a terminé à la cinquième place.

Le Néo-Zélandais estime être maintenant dans le coup avec sa monoplace.

"J’étais naïf en intégrant Red Bull Racing. Je pensais qu’on me donnerait du temps. Alors, avec le recul, avant l’Australie et la Chine (les deux premières courses), je me rends compte qu’il y a des choses que je ferais différemment. Mais c’étaient deux circuits sur lesquels je n’avais jamais couru, et l’un d’eux était un week-end sprint."

"Alors le timing de ma rétrogradation, après deux courses, n’était pas idéal, la VCARB 02 nécessitait une approche très différente du pilotage et j’ai dû me réadapter."

"Depuis, nous avons également apporté quelques modifications pour que je me sente plus à l’aise, au cours de plusieurs courses. Évidemment, l’idéal aurait été de faire tout cela avant le début de la saison, mais ce processus m’a aidé à me sentir plus à l’aise lors des dernières courses."

"Le problème principal, c’est que vous ne pouvez pas travailler sur tous ces petits détails qui vous permettent d’être à l’aise avec la voiture et dont vous vous occupez en général avant le début de la saison, à l’usine ou lors des essais hivernaux."

"Ce sont des éléments qui concernent les préférences du pilote en particulier, au-delà du fait de s’habituer à la voiture et d’en tirer le meilleur parti. Malheureusement, j’ai dû faire tout cela pendant les week-ends de course."

Lawson a remercié Laurent Mekies, qui a depuis quitté Racing Bulls pour remplacer Christian Horner chez Red Bull, pour avoir veillé à ce qu’il puisse revenir vite à un bon niveau.

"Laurent m’a été d’une grande aide dès le premier appel que j’ai eu avec lui pour préparer le Japon. Il a été formidable avec moi. "

"Il comprend très bien les pilotes et établit une relation personnelle avec eux. Il se soucie beaucoup de tout ce que nous vivons pendant une saison, même sur le plan personnel."

"Il remarque tout et prend le temps de comprendre et d’essayer de nous aider."