Rétrogradé en SQ2, Hadjar a ’complètement zappé’ les limites de piste

Isack Hadjar a raté la SQ3 de peu à Losail, à l’occasion de la Qualification Sprint du Grand Prix du Qatar. En effet, le pilote Racing Bulls a terminé 11e après avoir vu son deuxième tour annulé pour un non-respect des limites de piste.

Etonnamment, le Français a reconnu qu’il avait oublié que les limites de piste étaient surveillées, car des graviers ont été ajoutés à l’extérieur des virages rapides.

"J’ai attaqué fort pour passer, et j’étais passé mais honnêtement j’ai complètement zappé les limites de piste. Ca reste une piste où, si on sort, on est pénalisés naturellement avec les graviers. Donc je n’y ai pas pensé sur le moment mais j’étais en limites de piste" a déclaré Hadjar, qui tire le bilan de ses performances du jour.

"En fait la voiture réagit comme ce que je pensais. Je m’attendais à ce qu’on soit plus compétitifs, je ne pensais pas que les Aston Martin allaient être plus rapides. On est dans la bataille, on est rapides, mais c’est tellement serré..."

Liam Lawson a été éliminé en Q1 et admet qu’il a manqué de performance tout au long de cette première journée de roulage, au GP du Qatar. Le Néo-Zélandais espère faire mieux sur la suite du week-end.

"Nous avons débuté assez loin aujourd’hui, et on avait besoin de faire un grand pas en avant pour la Qualification Sprint. Et on a compromis notre tour en essayant de le faire. C’était serré, et j’aurais aimé un autre tour" a déclaré Lawson.

"Je pense que l’on peut progresser mais je ne sais pas, je pense que je peux apprendre en vue de dimanche, et demain j’essaierai de faire mieux en qualifications."