Le circuit du Qatar ’devrait bien convenir’ à Racing Bulls et sa VCARB 02

Racing Bulls arrive au Qatar dans le rôle de favorite pour conserver la sixième place du championnat constructeurs. L’équipe aura des défis à relever pour assurer le coup mais ses récentes performances ont de quoi la rassurer au sujet du week-end à venir.

Isack Hadjar se félicite des performances affichées par l’équipe à Las Vegas, avec des qualifications en troisième et quatrième lignes, et huit points à l’arrivée. Sur un circuit totalement différent, la VCARB 02 pourrait être à son aise, alors que le week-end sera marqué par l’obligation de limiter les relais à 25 tours en course pour éviter les risques avec les pneus.

"Nous avons passé un très bon week-end à Las Vegas, où nous avons marqué des points importants en tant qu’équipe pour le championnat des constructeurs et démontré notre vitesse dans toutes les conditions" a déclaré Hadjar.

"C’est agréable de reprendre la compétition cette semaine au Qatar pour l’avant-dernière course de l’année. J’apprécie beaucoup le tracé de ce circuit ; il comporte des virages à vitesse moyenne et élevée, ce qui devrait bien convenir à notre voiture. Je suis donc confiant et impatient de prendre le départ."

Liam Lawson est heureux de continuer une série de courses nocturnes, et il ne s’inquiète pas de l’obligation de limiter les relais en course. Selon lui, c’est même une manière de rendre encore plus intéressante la course.

"C’est incroyable de terminer la saison avec des courses nocturnes, que je préfère, et je suis impatient de me rendre sur un circuit très rapide ici au Qatar. Les arrêts au stand obligatoires ce week-end rendent la course plus intéressante, ce qui signifie que notre stratégie sera plus importante que jamais" poursuit Lawson.

"C’est aussi le dernier week-end de sprint de la saison, donc nous aurons plus d’occasions de marquer des points alors que nous nous battons pour notre position au classement des constructeurs. Nous mettrons à profit les enseignements tirés à Las Vegas pour tout mettre en œuvre ce week-end."

Tim Goss, le directeur technique de Racing Bulls, explique en quoi le week-end du Qatar s’annonce très exigeant pour le team : "La deuxième manche de ce triplé de courses nous emmène au circuit international de Losail, au Qatar, où nous serons confrontés à des défis très différents de ceux de Las Vegas."

"Ce circuit est relativement lisse et plat, ce qui signifie que nos ingénieurs peuvent se concentrer sur le réglage de la VCARB 02 afin d’obtenir un appui optimal dans les nombreux virages à vitesse moyenne et élevée du circuit."

"La difficulté du circuit oblige Pirelli à fournir les composés les plus durs de sa gamme, les C1, C2 et C3. À cela s’ajoute une durée maximale obligatoire de 25 tours par relais. Ajoutez à cela le format du week-end de Sprint avec deux séances de qualification, deux courses et la chaleur, et vous obtenez une recette très exigeante pour l’équipe et les pilotes."

"La voiture fonctionne bien sur différents types de circuits, nous allons donc nous concentrer sur nos préparatifs afin de prendre un bon départ et de construire à partir de là. La bataille pour le championnat des constructeurs reste serrée, et nous restons confiants quant à la possibilité de marquer de bons points."