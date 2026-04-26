Red Bull trop laxiste avec Verstappen ? Un appel à le priver de GT3

Les activités de Max Verstappen en dehors de la Formule 1 commencent à faire réagir aussi négativement. Alors que le quadruple champion du monde traverse un début de saison 2026 compliqué et affiche son mécontentement face aux nouvelles règles techniques, ses incursions en GT3 suscitent désormais des interrogations jusque dans le paddock.

Parmi les voix qui s’élèvent, celle de Juan Pablo Montoya se montre particulièrement tranchée. Alors que David Coulthard salue la souplesse dont bénéficie Verstappen (à lire ici), le Colombien estime que Red Bull Racing doit impérativement reprendre la main et limiter les activités de son pilote en dehors de la discipline reine.

L’intérêt de Verstappen pour le GT3 ne date pas d’hier, mais il s’est accentué en 2026. Malgré des débuts marqués par des disqualifications dans la discipline, le Néerlandais entend poursuivre ses engagements tout au long de la saison.

Une volonté qui intervient dans un contexte sensible, quelques jours après l’accident dramatique survenu lors des qualifications des 24 Heures du Nürburgring, ayant coûté la vie à Juha Miettinen. Un événement qui relance inévitablement le débat sur les risques liés à la multiplication des programmes.

Invité à s’exprimer sur son podcast, Montoya n’a pas mâché ses mots : "J’ai une question à ce sujet. Je sais que ce qui s’est passé est terrible. Pensez-vous que Red Bull va reconsidérer les permissions qu’ils donnent à Max pour piloter ces voitures ?"

Avant de répondre lui-même, sans détour : "Non, parce qu’ils ont peur de le perdre en l’interdisant de faire ce qu’il a envie."

L’ancien vainqueur de Grand Prix va même plus loin lorsqu’il est interrogé sur la nécessité d’interdire à Verstappen de courir en dehors de la F1 : "À 100 %. Non, désolé. À 200 %."

"Il pourrait y avoir un accident, il pourrait se casser une jambe ou un bras."

Dans son argumentaire, Montoya estime que l’accident du Nürburgring devrait pousser l’écurie autrichienne à agir fermement.

"L’argent que Red Bull a investi en lui devrait être une raison suffisante pour dire qu’il peut être exclusif à la F1 et dire aussi : ’Écoute, nous t’avons donné cette opportunité, mais avec cet accident nous reconsidérons la situation et nous pensons que cela ne doit plus se produire’."

"Personnellement, je l’aurais fait si j’avais été le patron de Red Bull."

"J’aurais appelé Max et j’aurais dit : ’s’il te plaît, il ne faut plus monter dans ces voitures sur ce circuit tant que roules pour nous en F1. Nous avons besoin de toi’. C’est quelque chose qu’ils doivent vraiment reconsidérer."

Montoya s’appuie également sur son propre vécu pour appuyer son propos, rappelant que ce type de restrictions existait déjà lorsqu’il évoluait en Formule 1.

"Par exemple, c’est vrai que plusieurs fois au cours de ma carrière, j’ai été invité à piloter des voitures de rallye et à faire des essais. J’aurais adoré ça, mais mes équipes ne m’ont jamais laissé conduire ailleurs."

"Vous investissez dans un pilote, un gros investissement. Ensuite, vous devez le protéger."

Si Montoya apparaît pour l’instant comme une voix isolée, le sujet pourrait rapidement prendre de l’ampleur. À mesure que les engagements de Verstappen en dehors de la Formule 1 se multiplient, la question des priorités pourrait devenir centrale pour Red Bull.

Entre liberté du pilote et nécessité de protéger un "actif" stratégique, l’équilibre s’annonce délicat à trouver pour l’écurie de Milton Keynes.