Pourquoi McLaren ne se laisse pas impressionner par les évolutions de la Red Bull RB21

McLaren a évoqué la menace que représente Red Bull lors du Grand Prix de Mexico ce week-end, après une nouvelle évolution introduite par ses rivaux.

Red Bull a introduit un nouveau système de refroidissement pour le Grand Prix du Mexique, l’épreuve la plus haute du calendrier de F1 en termes d’altitude au-dessus du niveau de la mer. L’Autodromo Hermanos Rodriguez est situé à 2 238 mètres d’altitude et est le circuit le plus haut de la planète utilisé par la Formule 1.

Cela exerce un stress intense sur le refroidissement des moteurs et les freins, ce qui a entraîné plusieurs pannes au fil des ans. Malgré le système de refroidissement radical introduit par Red Bull pour la RB21, le directeur de l’écurie McLaren, Andrea Stella, ne s’inquiète pas.

La plupart des équipes introduisent un système de refroidissement spécifique au Mexique en raison de la raréfaction de l’air, mais la MCL39 de McLaren n’a nécessité que très peu de modifications.

Comme l’a révélé Stella, McLaren a pris en compte le refroidissement nécessaire lors de la conception de la voiture de cette saison, ce qui lui donne confiance sur les performances. Moins d’ouvertures, moins de pertes aérodynamiques !

Donc lorsqu’on lui a demandé si Red Bull aurait un avantage ce week-end grâce à son nouveau système de refroidissement, Stella a souri.

"En réalité, je suis convaincu que nous venons au Mexique sans avoir eu à modifier le mode de refroidissement fondamental de notre voiture."

"Nous utilisons en fait des pièces qui étaient déjà disponibles. Certains d’entre vous se souviennent peut-être que j’ai dit que l’une des raisons pour lesquelles nous sommes performants lorsqu’il fait chaud est en fait la technologie de refroidissement que nous utilisons."

"Cela fait également partie du lien avec ce que j’ai dit lorsque j’ai parlé de nos innovations entre 2024 et 2025. Une grande partie de ces innovations concernait en fait le système de refroidissement."

"Je pense donc que l’approche que j’observe sur certaines autres F1 est plus traditionnelle, avec des systèmes de refroidissement spécifiques au Mexique."

"Cela me donne surtout l’occasion de féliciter l’équipe d’ingénieurs de McLaren qui a créé une technologie aussi efficace, qui fonctionne non seulement dans l’air raréfié, mais aussi dans l’air très chaud que nous avons cette semaine à Mexico."