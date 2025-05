Red Bull franchit la barre des 400 Grands Prix avec des évolutions

Le circuit d’Imola accueille ce week-end la septième manche de la saison de F1, un lieu qui a été un terrain de chasse privilégié pour Red Bull ces dernières années. L’équipe basée à Milton Keynes a remporté les trois derniers Grands Prix disputés sur ce circuit historique et visera un nouveau week-end réussi cette fois-ci.

Elle ne sera toutefois pas considérée comme favorite avant l’épreuve, McLaren visant une sixième victoire en sept ans pour poursuivre son excellent début de saison.

Red Bull franchira néanmoins une étape importante à Imola : l’équipe prendra le départ de son 400e Grand Prix, devenant ainsi la septième équipe de l’histoire à atteindre ce chiffre. Elle égalera le constructeur français Renault au classement historique du nombre de départs en course. En tête de ce classement impressionnant, Ferrari reste la seule équipe à avoir disputé plus de 1 000 courses. Elle est suivie par McLaren (976) et Williams (857), puis Lotus et Tyrrell. Red Bull dépassera Tyrrell au cours de la saison 2026.

"Imola marque la 400e course de l’équipe ce week-end ; nous avons eu de quoi être fiers au fil des ans et avons battu tant de records. C’est donc formidable de pouvoir voir ce que l’équipe a construit et, bien sûr, de continuer à nous battre pour en faire plus," commente Max Verstappen.

"C’était bien d’avoir un week-end de repos avant le triplé de courses à venir. Je suis retourné à l’usine avec l’équipe sur le simulateur cette semaine, et c’était bien. L’équipe a travaillé très dur et nous devrons être à fond."

"Imola est un circuit emblématique et très technique, et j’aime toujours y courir. Les dépassements sont difficiles, donc les qualifications seront cruciales."

Yuki Tsunoda n’a pas rejoint l’équipe depuis longtemps mais il compte bien faire pour la 400e de Red Bull Racing.

"C’est la 400e course de l’équipe, donc ce sera un week-end spécial pour tout le monde, que j’attends avec impatience."

"J’ai hâte de retourner en Europe pour courir cette semaine. L’Italie est mon chez-moi depuis longtemps et, avec un calendrier aussi chargé cette saison, j’apprécie tout le temps que je passe ici. J’espère que tout le monde appréciera une bonne pizza et des pâtes cette semaine et que cela nous permettra, à l’équipe et à moi, d’obtenir un bon résultat."

"Après Miami, nous savions qu’il nous restait du travail pour améliorer la voiture. Nous avons besoin d’une voiture plus équilibrée pour être compétitifs et je sais combien il est important pour moi de viser de meilleures places."

"Nous avons quelques évolutions à Imola et cela devrait nous permettre de constater des améliorations positives. J’ai confiance dans la voiture en général, ce qui est prometteur car je suis arrivé il y a peu dans l’équipe, et je sais ce que je dois faire pour progresser avec la RB21."